Michael Lewis – candidat au conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement du quartier, tout en fournissant des logements abordables ?

Je crois fermement que le logement est l’enjeu clé de cette élection. Il est clair que nous avons besoin de plus de logements pour tous les groupes démographiques afin d’aider à équilibrer l’offre et la demande. Le logement abordable (spécifiquement défini comme subventionné par le gouvernement) en est une partie, mais pas tout.

Nous avons besoin d’options de logement à tous les niveaux de prix et cela signifie que le district de Lake Country doit repenser son approche, et avouons-le, sa résistance au logement et au développement.

Selon vous, quelles mesures le conseil pourrait-il prendre pour aider à améliorer la circulation et l’infrastructure routière dans le district ?

La fluidité du trafic est devenue un problème majeur à Lake Country. Un problème que je vois est que le district de Lake Country ne semble pas pouvoir se décider sur les solutions. Ils élaborent un plan, embarquent des développeurs, puis changent d’avis. Nous avons besoin d’un engagement et d’un suivi plus réfléchis de la part du district de Lake Country.

Les trottoirs constituent un autre aspect de l’infrastructure routière. C’est une question de sécurité et mérite d’être prise plus au sérieux. Les citoyens de Lake Country paient des impôts fonciers très élevés. Nos enfants méritent d’être en sécurité lorsqu’ils se rendent à l’école à pied.

Des itinéraires annulés aux pénuries de chauffeurs, Lake Country est en proie à des problèmes de transit. Quelle serait votre solution pour aider à les résoudre ?

Lake Country sera toujours confronté à des défis en matière de transport en commun. Je pense que la première étape évidente est de densifier et de peupler notre centre-ville. Avec des logements disponibles (abordables et accessibles – subventionnés et à valeur marchande), en particulier des condos et des maisons en rangée, nous pouvons inciter les étudiants de l’UBC à vivre et à travailler à Lake Country.

Si nous nous concentrons sur le développement de notre rue principale pour les entreprises et les habitations à haute densité le long du chemin Bottom Wood Lake, nous pourrions voir le potentiel piétonnier augmenter considérablement. Cela entraînerait une plus grande dépendance au transport en commun et fournirait également une plaque tournante centrale et un guide plus clair pour la planification des itinéraires.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Jillian Harris. J’ai d’abord entendu parler d’elle grâce à l’émission de HGTV, Love It Or List It Vancouver, puis j’ai appris qu’elle vit à Kelowna et qu’elle est une grande promotrice de l’Okanagan. C’était bien, mais quelqu’un m’a dit qu’elle était également impliquée dans «Mamas for Mamas», une organisation formidable qui soutient les femmes aux prises avec des luttes liées à la pauvreté. Je pense qu’il est admirable que quelqu’un utilise son statut de célébrité pour aider les autres et redonner à la communauté dans laquelle il vit.

