Michael Leask porte le coup final alors que l’Écosse bat l’Irlande avec le dernier tir des qualifications pour la Coupe du monde de l’ICC | Nouvelles du cricket

Michael Leask a remporté la victoire de l’Écosse sur l’Irlande sur le dernier ballon du match lors de leur première qualification pour la Coupe du monde ICC.

Cette intervention a scellé une victoire spectaculaire pour l’Écosse et a porté un coup dur aux espoirs de l’Irlande malgré le brillant siècle de Curtis Campher.

Leask est arrivé dans le pli à 117 pour cinq avec son équipe poursuivant 287 pour la victoire dans le groupe B. Il a marqué un 91 invaincu pour devancer les Écossais à un guichet du dernier ballon à Bulawayo et condamner l’Irlande à une deuxième défaite consécutive.

Les hommes du capitaine Andy Balbirnie avaient précédemment établi un total de 286 pour huit, en grande partie grâce au premier siècle international d’une journée de Campher.

Campher, qui avait été exclu de la défaite d’ouverture contre Oman, a ensuite réussi 120 balles sur 108, dont quatre six et neuf quatre, avant de tomber à l’avant-dernière livraison des manches.

L’Irlande était en difficulté au départ lorsque Brandon McMullen, qui a terminé la journée avec cinq pour 34 sur sept overs, a retiré l’ouvreur Paul Stirling sans marquer avec son deuxième ballon et le skipper Balbirnie avec son troisième, puis a représenté le dangereux Harry Tector pour six.

Au moment où Lorcan Tucker et l’ouvreur Andy McBrine les avaient suivis jusqu’au pavillon, l’Irlande avait du mal avant que Campher et George Dockrell, qui en avaient fait 69, n’interviennent pour fixer un objectif compétitif.

La poursuite de l’Écosse a commencé de manière décevante lorsque Matthew Cross a été piégé devant par Mark Adair pour quatre, et Adair a de nouveau frappé au 11e pour éliminer McCullen pour 10 et les réduire à 56 pour deux.

L’ouvreur Chris McBride a dirigé les Écossais vers des eaux plus calmes, complétant son premier 50 international d’une journée sur 53 balles, mais est tombé après en avoir ajouté seulement six de plus lorsque Campher en a précipité un à travers ses défenses et a frappé ses coussinets.

Les guichets ont continué de chuter à intervalles réguliers alors que George Munsey, Richie Berrington, Tomas Mackintosh et Chris Greaves ont tous pris des départs, mais n’ont pas réussi à capitaliser.

Cependant, Leask, qui partageait un partenariat au huitième guichet de 82 avec Mark Watt avant de partir pour 47, a refusé de s’incliner.

Alors que l’Écosse avait besoin de 44 sur les quatre derniers overs, il a pris les commandes avec un coup de 61 balles sans compromis dans lequel il a frappé quatre six et neuf quatre et a mérité sa récompense lorsque, ayant besoin de deux pour assurer la victoire, il a dominé la livraison finale grâce à une amende. jambe pour déclencher des célébrations sauvages.