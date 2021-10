Michael, le fils de James Gandolfini, révèle les différences entre leurs versions du personnage emblématique des « Sopranos »

Fans de « Les Sopranos » avoir l’opportunité de réintégrer l’univers de la série avec le nouveau film « Les nombreux saints de Newark » – mais avec quelques différences majeures.

Le film est une préquelle du populaire Drame de la mafia HBO, mettant en vedette bon nombre des mêmes personnages joués par de nouveaux acteurs plus jeunes.

Parmi eux se trouve Michel Gandolfini, fils de feu James Gandolfini, qui a joué l’emblématique Tony Soprano. Michael, 22 ans, joue le personnage de son père dans la préquelle, qui se déroule des décennies avant la reprise de l’émission de 1999-2007, ce qui signifie qu’il y a certaines choses à propos de Soprano que les téléspectateurs pourraient ne pas reconnaître.

Dans une conversation avec Fox News, Gandolfini a discuté du fait de jouer le rôle autrefois habité par son père et des différences entre leurs versions du personnage.

La jeune star a noté qu’il s’était efforcé de représenter la même « physique » que son père, par exemple en lui tenant les épaules d’une manière similaire à celle du défunt acteur.

« J’ai vraiment appris à utiliser mes yeux de manière à ce qu’il baisse la tête », a-t-il expliqué.

Cependant, il y avait aussi des différences clés entre leurs représentations.

« Je savais que si j’embrassais son physique, le public verrait vraiment beaucoup de Tony », a déclaré Gandolfini. « Alors j’aurais beaucoup plus de place émotionnellement pour être complètement différent de lui. »

Les fans ont également un aperçu de Dickie Moltisanti d’Alessandro Nivola, le père du célèbre personnage des « Sopranos » Christopher Moltisanti. Les fans de la série savent que le père de Christopher est décédé avant le début de la série.

« Il essaie en quelque sorte de se redéfinir d’une nouvelle manière, mais il n’est pas vraiment assez sophistiqué pour savoir ce que c’est », a expliqué Nivola. « D’un autre côté, il fait totalement partie de ce cycle de violence auquel il ne peut pas vraiment échapper. »

Pour ceux qui évitent le film parce qu’ils n’ont pas regardé « Les Sopranos », le casting dit qu’il peut être apprécié seul.

« Vous n’avez pas besoin d’être un fan ou même de connaître la série pour apprécier le film », a déclaré Ray Liotta.

Ajout de Leslie Odom Jr. : Quand [writer] Le nom de David Chase est attaché, vous êtes entre les mains d’un vrai auteur, un vrai visionnaire. C’est donc excitant que nous ayons plus de possibilités maintenant avec ce film. »

Chase, qui a créé « The Sopranos », a également confirmé qu’il « pourrait y avoir » de futurs chapitres de l’histoire.

« The Many Saints of Newark » est maintenant à l’affiche dans les salles et est diffusé sur HBO Max.