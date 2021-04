Michael Lawrence fait l’objet d’un long métrage avant le choc de Huddersfield avec St Helens

En août de l’année dernière, Michael Lawrence a rejoint Ashton Golding et Jordan Turner pour s’ouvrir sur le racisme qu’ils avaient vécu au cours de leur carrière dans la ligue de rugby.

Les entretiens puissants et révélateurs du trio ont permis à beaucoup de joueurs dans un sport qui se targue d’être inclusif et ouvert à tous de se rendre compte qu’il y avait encore de graves problèmes affectant les participants à tous les niveaux et qui devaient être résolus.

Au cours des huit mois écoulés, beaucoup de travail a été accompli, y compris le lancement du programme «Tackle It» du RFL pour lutter contre la discrimination et l’instance dirigeante a mis sur pied un conseil d’inclusion pour superviser leurs plans.

Après avoir rejoint le conseil d'inclusion du RFL, Michael Lawrence explique comment il prévoit d'aider à apporter des changements positifs dans le jeu de la ligue de rugby.

La rangée arrière des Huddersfield Giants Lawrence a ensuite accepté une invitation à rejoindre le tableau d’inclusion et, dans un long métrage qui sera projeté dans le cadre de Sky Sports« couverture en direct du choc de la Super League des Giants avec St Helens jeudi, il a parlé de l’impact du partage de ses expériences.

« Je me souviens qu’on m’a demandé de faire l’interview avec Sky et je ne pensais pas que grand-chose en résulterait, mais depuis, ça a été un peu un tourbillon », a déclaré Lawrence.

« Le plan ‘Tackle It’ a été mis en place, on m’a demandé de faire partie du conseil d’inclusion que j’ai été heureux d’accepter, et depuis lors, beaucoup de travail a été consacré à la campagne et, espérons-le, à faire des progrès positifs dans la ligue de rugby. .

« Les réactions ont été mitigées. Il y a eu des réactions positives, des réactions négatives et beaucoup de malentendus. C’était, pour moi, la clé pour savoir qu’il fallait faire plus de travail.

« À l’époque, les joueurs étaient très favorables et tout le monde était prêt à aider de toutes les manières possibles. Le soutien du club, des amis et de la famille a été énorme. Tout le monde est derrière et heureux d’aider de quelque manière que ce soit. pouvez. »

Le rôle de Lawrence au sein du conseil est consultatif, le groupe se réunissant tous les trimestres pour mesurer les progrès réalisés par l’équipe de travail en dessous d’eux qui sort dans les communautés, ainsi que pour suggérer de nouvelles idées et stratégies pour lutter contre la discrimination.

L’international jamaïcain né à Huddersfield tient particulièrement à ce que la ligue de rugby continue de prospérer dans ses régions centrales et se montre comme offrant un environnement accueillant pour tous, quelle que soit leur origine.

« Il y a des domaines où nous pensons que le jeu aurait dû prospérer là où il ne l’a pas été, et il sera important d’entrer dans ces communautés et d’amener ces gens vers la ligue de rugby », a déclaré Lawrence.

Nous voulons la développer dans les domaines où elle est jouée et nous assurer que tout le monde sait que la ligue de rugby est, et sera toujours, ouverte à tout le monde. Michael Lawrence

«Cela ne peut profiter au sport que si nous obtenons une nouvelle base de fans, une participation et peut-être même de nouveaux clubs de ces régions.

« C’est le but, rendre le sport encore plus inclusif qu’il ne l’est déjà et développer le sport. Nous voulons le développer dans les domaines où il est pratiqué et nous assurer que tout le monde sait que la ligue de rugby est et sera toujours ouverte à tous. «

Les capacités de leadership de Lawrence ont également été reconnues par les Giants, l’entraîneur-chef Ian Watson faisant du capitaine du club âgé de 31 ans pour la saison 2021, ce qui le voit superviser l’environnement hors terrain et aider les jeunes joueurs du club.

L’ancien Thornhill Trojans et Newsome Panthers junior fait partie du club de sa ville natale depuis qu’il a rejoint le programme de bourses à l’âge de 14 ans et a atteint le cap des 300 apparitions pour eux lors de la défaite 25-24 de vendredi dernier contre Hull Kingston Rovers.

Après avoir fait 300 apparitions en Super League pour les Huddersfield Giants, le capitaine Michael Lawrence a déclaré que soulever le bouclier des leaders de la ligue en 2013 était le point culminant de sa carrière

Faire partie du triomphe du bouclier des leaders de la ligue de Huddersfield en 2013 reste le point culminant de son passage avec les Giants et Lawrence est déterminé à mettre la main sur un autre trophée avant de raccrocher.

«Chaque année qui passe, vous réalisez à quel point c’était spécial que nous ayons fait cela en 2013 et d’en faire partie est quelque chose dont je serai très fier pendant longtemps», a déclaré Lawrence.

«C’était la première fois en 51 ans que nous terminions en tête du championnat et c’est ce qui m’a motivé chaque saison, chaque jour et chaque séance d’entraînement.

« Je veux soulever une autre pièce d’argenterie avec ce club et c’est ce que je m’efforce de faire chaque année. »

