Michael Krepon, militant pour limiter les armes nucléaires, décède à 75 ans

Peu de temps après un autre pic de tensions entre les voisins dotés d’armes nucléaires, le Pakistan et l’Inde, l’avocat du contrôle des armements et auteur Michael Krepon s’est rendu en 2002 dans la région contestée du Cachemire entre les deux pays. Il est venu s’entretenir avec des responsables de la sécurité et observer la tension et l’extrémisme en jeu dans l’un des points chauds nucléaires potentiels du monde. C’était M. Krepon dans son élément : essayer d’éviter les analyses de fauteuil à Washington sur la géostratégie et les conflits pour voir les choses par lui-même et apprendre de ceux qui sont pris au milieu. Il s’est même promené sur les rives alpines du lac Dal et a regardé des garçons jouer au cricket.

“Quand une crise surprend”, a-t-il écrit en 2018 à propos de l’importance de la recherche et du dialogue de première main, “quelqu’un d’important s’est endormi à l’interrupteur”.

M. Krepon, décédé le 16 juillet à 75 ans à son domicile de North Garden, en Virginie, près de Charlottesville, était l’une des principales voix de la non-prolifération nucléaire, atteignant les décideurs politiques de Capitol Hill et les militants et universitaires du monde entier pendant des décennies. Il était un écrivain et conférencier prolifique, co-fondateur du groupe de réflexion Stimson Center basé à Washington et plus tard en tant que “diplomate-savant” à l’Université de Virginie.

Son travail – des milliers d’essais, de discours et plus de 20 livres en tant qu’auteur ou éditeur – a servi de leçon sur la façon dont un mélange de pactes de contrôle des armements, de dissuasions militaires et d’incitations politiques et économiques pourrait être le meilleur espoir d’éviter la guerre nucléaire. Mais M. Krepon (prononcez CRAY-pon) a également noté le revers de la médaille : comment les menaces nucléaires peuvent évoluer, reculer ou se déplacer, mais toujours se cacher quelque part.

Il citait parfois un avertissement du chef de la révolution russe Léon Trotsky : « Vous ne vous intéressez peut-être pas à la guerre, mais la guerre s’intéresse à vous.

Pourquoi Krepon se souciait tant de l’Inde et du Pakistan

Pendant la matrice inquiétante de la «destruction mutuelle assurée» de la guerre froide, M. Krepon a fortement soutenu les mesures américano-soviétiques visant à limiter les missiles balistiques stratégiques, connues sous le nom de pourparlers SALT. Il a tiré la sonnette d’alarme sur la montée du programme nucléaire de Kim Jong Un en Corée du Nord. M. Krepon a applaudi l’accord de 2015 visant à limiter le programme nucléaire iranien et a critiqué l’administration Trump pour son retrait en 2018.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, M. Krepon s’est demandé jusqu’où le président russe Vladimir Poutine pouvait être prêt à aller. Peu susceptible d’utiliser des armes nucléaires, a écrit M. Krepon dans Forbes en mars, mais le véritable joker est une sorte d’escalade entre les forces russes et celles de l’OTAN.

Chez Stimson – co-fondé en 1989 avec un chercheur en sécurité nationale Barry Blechman — M. Krepon avait des canaux ouverts aux décideurs politiques et aux négociateurs pour aider à façonner des accords historiques dans les années 1990.

Ils comprenaient la Convention sur les armes chimiques pour limiter la production et l’accès aux armes chimiques, et le traité Ciel ouvert qui permet aux signataires d’effectuer des vols de reconnaissance non armés comme mesures de confirmation du renseignement pour éviter d’éventuels faux pas vers la guerre. L’administration Trump s’est retirée en novembre 2020 et la Russie a suivi, et les deux pays n’ont fait aucun mouvement pour rejoindre.

“Il est difficile d’exagérer l’impact que Michael Krepon a eu sur toute une génération d’universitaires du nucléaire”, a écrit Vipin Narang, professeur au Massachusetts Institute of Technology, qui occupe le poste de sous-secrétaire adjoint principal à la défense pour la politique spatiale.

M. Krepon s’est décrit en termes de realpolitik. Il y aura toujours une rivalité ou un différend pour garder le monde en haleine. Il a consacré un temps particulier à l’Inde et au Pakistan, utilisant parfois ses contacts parmi les responsables de la sécurité et d’autres pour ouvrir des pourparlers informels sur d’éventuelles mesures de confiance.

“Les progrès dans le contrôle des armements sont également entravés par la loi de Newton”, écrit-il dans un essai de 1987. “Pour chaque action, il y a une réaction d’égalité et d’opposition.”

Michael Herbert Krepon est né à Boston le 1er août 1946. Son père – qui avait auparavant changé son nom de Kreponitsky – travaillait dans la vente et a nommé Michael d’après un frère décédé à Anzio, en Italie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère était commis maritime.

M. Krepon a reçu des bourses d’études de quatre groupes communautaires pour l’aider à payer ses frais de scolarité au Franklin & Marshall College de Lancaster, Pennsylvanie – “où j’ai découvert, comme l’épouvantail dans” Le magicien d’Oz “, que j’avais un cerveau”, a déclaré M. Krepon a écrit plus tard.

Après avoir obtenu son diplôme en 1968, la Johns Hopkins School of Advanced International Studies a offert à M. Krepon des cours d’études supérieures sans frais de scolarité. Il a étudié l’arabe intensif et, après avoir obtenu sa maîtrise en 1970, a étudié à l’Université américaine du Caire.

De retour aux États-Unis, M. Krepon a commencé à organiser des marches et d’autres manifestations contre la guerre du Vietnam, écrit-il. L’activisme a suscité l’intérêt pour d’autres moyens d’influencer les politiques américaines. Au début des années 1970, il était assistant législatif de la défense pour le représentant Floyd Hicks (D-Wash.), Membre du House Armed Services Committee.

M. Krepon a écrit que l’un de ses meilleurs moments sur la Colline avait été d’aider à persuader Hicks en 1974 d’empêcher l’armée de dépenser des fonds pour une nouvelle génération d’armes à gaz neurotoxiques.

Sous l’administration Carter, M. Krepon a commencé à travailler sur le contrôle des armements nucléaires à l’Agence de contrôle des armements et de désarmement du Département d’État. Il a déclaré avoir été expulsé après la victoire présidentielle de Ronald Reagan et a écrit son premier livre, “Strategic Stalemate: Nuclear Weapons and Arms Control in American Politics” (1984), alors qu’il était boursier.

Son dernier livre, “Winning and Losing the Nuclear Peace” (2021), raconte les décennies qui se sont écoulées depuis la Seconde Guerre mondiale à travers des histoires de diplomatie acharnée, d’accords politiques de dernière heure et d’activisme anti-nucléaire fougueux.

“D’une manière ou d’une autre, d’une manière ou d’une autre – en fait grâce à des efforts considérables – nous avons traversé trois quarts de siècle sans nuages ​​de champignons sur les champs de bataille”, a déclaré M. Krepon lors d’un événement virtuel en octobre 2021 organisé par la librairie de Washington Politics and Prose. “Nous avons trouvé un moyen de combiner la dissuasion et le contrôle des armements.”

Les survivants incluent sa femme de 47 ans, l’ancienne Alessandra Savine, de North Garden; deux enfants, Misha de Redwood City, Californie, et Joshua Krepon de New York ; et quatre petits-enfants.

En 2015, M. Krepon a reçu le prix Carnegie Endowment for International Peace pour l’ensemble de ses réalisations. Il est allé sur le mur de sa « remise à outils / bureau » à la maison, avec des couvertures encadrées de ses livres, a-t-il écrit. Il a également ajouté un rappel pour rester humble : “Un chèque de redevance d’un de mes éditeurs pour un nickel.”

Sur le blog Arms Control Wonk, où M. Krepon était un contributeur fréquent, il a publié un message personnel le 26 juin décrivant ses combats contre le cancer depuis 2007. Il a terminé le message avec un message pour les efforts de contrôle des armements à l’avenir.