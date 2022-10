Michael Kopsa est mort à 66 ans: la star de X-Files et Smallville décède alors que la cause tragique du décès est révélée

L’acteur emblématique Michael Kopsa, qui a joué dans les séries télévisées The X-Files, Smallville et bien plus encore, est décédé à 66 ans.

La cause tragique du décès de la star canadienne de longue date a été révélée par sa famille en deuil.

Il avait 224 crédits d’acteur époustouflants à son nom, du film à la télévision et des rôles de voix bien-aimés par les fans[/caption]

Kopsa est décédé le 23 octobre des «complications d’une tumeur au cerveau», a écrit son ex-femme, Lucia Frangione, avec qui il a partagé une fille, Nora, sur Instagram et Twitter mardi.

« Le grand Michael Kopsa, mon cher ami et père de mon enfant, Nora, est décédé le 23 octobre 2022 d’une tumeur au cerveau.

Il était un incroyable acteur de théâtre et de cinéma, doubleur, charpentier, musicien et peintre.

Plus important encore, il était un père aimant et richement présent pour notre Nora.





“Tu vas terriblement me manquer mon cher ami et co-parent.”

Elle et leur fille adolescente sont basées à Vancouver.

HÉRITAGE INCROYABLE

Né en 1956 à Toronto, au Canada, Kopsa a étudié le théâtre à New York jusqu’en 1984, puis est retourné au Canada pour terminer un diplôme en arts et sciences à l’Université de Toronto, selon The Hollywood Reporter.

Il a finalement eu un superbe 224 crédits d’acteur à son nom par IMDB.

Il a exprimé le méchant Char Aznable de 1979 à 1980 dans la première série animée Mobile Suit Gundam, qui était une série fondamentale pour de nombreux fans du genre.

En plus d’exprimer d’autres classiques de l’anime, il est apparu dans la série télévisée de science-fiction Stargate SG-1, The X-Files, The Net et The Outer Limits.

Au cours des quatrième et cinquième saisons de TV’s Fringe , il a joué le méchant régulier de la série Captain Windmark .

Les rôles de Michael au cinéma sont ensuite arrivés alors qu’il a joué dans les Quatre Fantastiques de Marvel en tant que Ned Cecil en 2005, Highlander, le film d’horreur Appolo 18 et dans Rise of the Planet of the Apes – tous deux en 2011.

Que ce soit par sa voix puissante ou devant la caméra, l’acteur s’est tourné vers la science-fiction menant à sa longue carrière.

Il a également fait du doublage de voix en anglais – comme Mobile Suit Gundam – pour un grand nombre de jeux vidéo.

‘UN VÉRITABLE CADEAU’

Le doubleur et pair Peter Kelamis a écrit un hommage touchant à Facebook :

“J’ai perdu un ami aujourd’hui. Beaucoup d’entre nous l’ont fait. Un ami qui était admiré et aimé.

«Je chérirai toujours les souvenirs de la classe de théâtre ensemble. C’était toujours génial de faire des scènes en face de ces yeux perçants et de cette voix en plein essor.

“Tellement de talent attaché à une âme si gentille. Vous laissez derrière vous beaucoup de personnes qui vous manqueront. Votre combat a été long… et vous méritez de vous reposer. Jusqu’à ce que nous nous revoyions. Amour, ton ami.

Shea Hampton, qui avait également rencontré Michael à ses débuts, a écrit : « Aujourd’hui, le grand Michael Kopsa a perdu sa bataille physique. Mon cœur va à sa famille pour une perte aussi stupéfiante.

“Tous ceux qui l’ont rencontré se souviendront de sa formidable énergie, de sa puissance et de son incroyable talent.

«Plusieurs fois au fil des ans, je recevais l’appel« Puis-je entrer et faire des lectures à froid? Donnez-moi quelque chose de juteux. Ensuite, il montrerait à tout le monde exactement comment cela devrait être fait !

Il a commandé les scènes et a laissé les mâchoires ouvertes dans la crainte. Il était tout simplement le meilleur – et il le savait !

Mike était un vrai don créatif et je l’aimais beaucoup. Jusqu’à ce que nous nous revoyions, bon voyage de retour.

‘EXTRAORDINAIRE’

Un fan a écrit sur Twitter : « RIP Michael Kopsa – acteur vocal extraordinaire… [and] l’un des OG. Merci pour votre passion.”

« RIP Michael Kopsa, la voix anglaise parfaite pour [anime’s] Char Aznable », a écrit un autre partageant un agrafe de ses impressionnantes côtelettes vocales.

Les arrangements funéraires ne sont pas connus pour le moment.

Michael Kopsa est décédé le 23 octobre “d’une tumeur au cerveau”, son ex-femme avec qui il avait coparenté sa fille Nora a confirmé[/caption]

Il a joué dans une infinité d’émissions de télévision ainsi que dans des personnages d’anime exprimés que les fans considèrent comme des éléments essentiels du genre.[/caption]

Il a joué des rôles de science-fiction, qu’il s’agisse de “commander des scènes” à l’écran ou d’utiliser sa “voix en plein essor” hors écran, comme se souvenaient affectueusement ses pairs.[/caption]