Michael Kopech des Dodgers révèle une ambition sincère pour son avenir

Le releveur des Dodgers de Los Angeles, Michael Kopech, est devenu une arme dans l’enclos des releveurs, mais il ne ferme pas la porte à un retour à un autre rôle.

En tant qu’invité sur Foul Territory, Kopech a déclaré que revenir dans la rotation de départ était sur sa « liste de souhaits ».

« C’est à l’organisation de décider à ce stade-ci », a déclaré Kopech. « Je pense que j’ai trouvé ma place dans l’enclos des releveurs, mais être titulaire, mélanger les lancers, aller loin dans les matchs, avoir beaucoup de contrôle sur le rythme du jeu, c’est toujours quelque chose que j’ai vraiment aimé faire. »

« C’est sur ma liste de souhaits »@Dodgers Le lanceur de relève Michael Kopech dit qu’il aimerait recommencer un jour, mais « c’est à l’organisation de décider à ce stade » et dit avoir « trouvé sa place » dans l’enclos des releveurs. pic.twitter.com/q0bbBy4DNB — Territoire immonde (@FoulTerritoryTV) 17 septembre 2024

Kopech, autrefois considéré comme le futur as des White Sox de Chicago, a passé les deux dernières saisons principalement en tant que titulaire avant que des blessures et des difficultés ne le conduisent à rejoindre l’enclos des releveurs en 2024.

Le joueur de 28 ans a eu des statistiques médiocres avec Chicago, mais il a été dominant depuis qu’il a rejoint les Dodgers de Los Angeles, affichant une moyenne de points mérités de 0,95 et un WHIP de 0,74 en 19 apparitions en relève. Pour comparer ses chiffres de la première moitié à Chicago, il était 2-8 avec une ERA de 4,74 et un WHIP de 1,351 en 43,2 manches.

Dimanche, Kopech a remporté sa sixième victoire avec les Dodgers, 9-2 contre les Braves d’Atlanta. Il est quasiment intouchable depuis qu’il a enfilé le maillot des Dodgers.

En une saison, Kopech aura joué pour ce qui pourrait être la pire équipe de la Ligue majeure de baseball de l’histoire moderne et sera devenu un joueur clé et un favori croissant des fans pour une équipe avec les meilleures chances de remporter la Série mondiale.

Les Dodgers ont simplement besoin qu’il continue à faire ce qu’il fait, ce qu’il a commencé vers la fin de son mandat avec les White Sox.

Les efforts visant à réduire l’utilisation de la balle rapide par Kopech ont commencé lors de ses dernières sorties avec Chicago. Lorsque les Dodgers l’ont échangé, le directeur général Brandon Gomes a souligné qu’ils avaient l’intention de poursuivre cette approche dans une interview avec L’Athlétique.

« C’est l’une des meilleures balles rapides du jeu depuis l’enclos », il a dit. « Et quand vous commencez à y ajouter des éléments secondaires, tout va se dégrader. »

Si Kopech veut revenir dans la rotation et le faire avec les Dodgers, les projecteurs vont bientôt se braquer sur lui. Il ne sera pas déçu si cela n’arrive pas.

« Si (le départ) n’est pas dans les cartes, ce n’est pas dans les cartes » Kopech a ajouté« Je veux juste concourir et aider l’équipe à gagner. »

Le fait de rejoindre l’enclos des releveurs des Dodgers a marqué le début de la meilleure période de la carrière de Kopech. Certains pensent que cette poussée pourrait être due à la motivation de Kopech à améliorer ses performances pour une équipe qui a besoin de lui et qui attend beaucoup de lui.

Crédit photo : Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Êtes-vous abonné à notre YouTube Canal pas encore ? Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour rester au courant de toutes les dernières nouvelles des Dodgers, rumeurs, interviews, diffusions en direct et plus encore !