Michael Keaton vole la vedette en tant que Batman – Hollywood Life

Crédit image : Warner Bros.

Le flash marque véritablement la fin d’une époque dans le monde des super-héros. Le film est le dernier film de DC Extended Universe avant James Gunn et Pierre Safran tournez la page d’un nouveau chapitre pour DC Comics sur grand écran. Malgré les nombreuses controverses hors écran, Le flash presque fait oublier tout ça. Le chagrin de Barry Allen suite à la mort de sa mère le pousse à voyager dans le temps pour éviter que cela ne se produise.

Sa décision a des conséquences qui changent le monde. Il se retrouve en 2013 alors que le général Zod tente d’envahir la Terre. Il rencontre une ancienne version de lui-même, qui l’accompagne pour le voyage. Barry ne réalise pas l’ampleur de sa décision jusqu’à ce qu’il se retrouve face à face avec de Michael Keaton Bruce Wayne/Batman et pas de Ben Affleck version.

Pour ceux d’entre vous – comme moi – qui n’auraient jamais pensé que nous reverrions Michael Keaton enfiler le costume Caped Crusader, son retour dans le rôle est un régal délectable pour les fans de Batman. Exactement 31 ans après avoir joué à Batman pour la dernière fois, Keaton prouve qu’il a toujours ce qu’il faut pour jouer au Dark Knight. Il continue d’être le voleur de scène ultime.

Le multivers entre en jeu de manière majeure dans Le flash. Le concept n’est pas exactement étranger aux fans de films de super-héros des 5 dernières années. Cependant, l’univers cinématographique Marvel n’a pas encore pleinement expliqué les tenants et les aboutissants de son multivers d’une manière facilement compréhensible. Le flash décompose le multivers de manière plus concise en 5 minutes que Marvel ne l’a fait dans plusieurs films.

Ce voyage dans le temps a également présenté les Barrys et Batman à Supergirl, joué par Sasha Calle. L’actrice entre dans le rôle bien-aimé sans effort, et c’est une excellente introduction au personnage. Cependant, il ressort clairement de la performance puissante mais subtile de Sasha que Supergirl mérite son temps sous les projecteurs dans un film autonome.

Le flash fonctionne mieux lorsqu’il reste enraciné dans son cœur émotionnel : la relation entre Barry et sa mère. Le film devient un peu incontrôlable alors que la situation multivers implose et trop d’action CGI. Le service des fans est usant son accueil sur grand écran, mais je ferai une exception pour Le flash à cause du retour de Keaton. Le flash revient finalement sur la bonne voie et met en place une suite potentielle fascinante.

Tu ne peux pas parler de Le flash sans en parler Ezra Miller. En se concentrant uniquement sur leur performance dans le film, ils sont stupéfiants. Barry (et l’autre version de lui) sont presque dans toutes les scènes du film. Ezra parvient à créer deux Barrys entièrement différents de manière transparente. Ce serait un exploit formidable pour n’importe quel acteur dans un film de cette ampleur, et ils le font sortir du parc.

L’avenir de Le flash reste incertain pour l’instant. Il y a plusieurs éléments à considérer, tels que le succès du film, le retour ou non d’Ezra au milieu des problèmes juridiques en cours, et les plans futurs de l’univers cinématographique de DC. Le film se termine sur une sorte de cliffhanger, il semble donc que Warner Bros. pourrait vouloir continuer l’histoire de The Flash. Que cela inclue ou non Ezra n’est pas clair. Si c’est tout ce que nous obtenons en termes d’autonomie Éclair film, puis réalisateur Andy Muschietti et toute son équipe ont livré un voyage satisfaisant pour le Scarlet Speedster.

