Michael Keaton se sent comme un fraudeur utilisant son nom de scène

Le nom de scène de Michael Keaton lui donne l’impression d’être une « fraude ».

L’acteur de « Beetlejuice Beetlejuice » a dû choisir un nom de famille différent au début de sa carrière en raison des règles de la Screen Actors Guild qui signifiaient qu’il devait se différencier de l’acteur oscarisé Michael Douglas, 79 ans, et de l’animateur de fin de journée Mike Douglas, mais le 73 L’acteur de 12 ans a révélé le mois dernier qu’il prévoyait d’utiliser Michael Keaton Douglas pour contourner la règle, et il a maintenant expliqué pourquoi il souhaitait revenir à son vrai nom de famille.

Il a dit à E! News : « J’aime mon nom. Chaque fois que je prononce mon nom, je dis en quelque sorte : « Fraude ». Ce n’est pas votre nom.’

L’acteur de « Goodrich » a également plaisanté en disant que son nom de scène avait probablement conduit à poser beaucoup de questions « stupides » à l’actrice Diane Keaton.

Il a dit : « Pauvre Diane. La pauvre femme a probablement dû supporter tant de questions stupides : « Vous êtes sa sœur ? «

Michael a admis qu’il n’était peut-être pas « légalement » en mesure d’utiliser le nom qu’il souhaite.

Il a déclaré : « Cela pourrait ne pas se produire légalement. Quelqu’un pourrait me défier.

Mais il est peu probable qu’un défi vienne de la star de « Basic Instinct », car les deux Michael ont déjà plaisanté sur leurs noms communs.

L’acteur de « Batman » a déclaré : « Il y a longtemps, lui et moi en avons ri. Parce qu’une fois, il a reçu quelque chose, je pense, d’un hôpital ou quelque chose du genre et il a dit : « Quoi ?! Et ils ont tout gâché.

La star de « Jack Frost » – dont le vrai nom complet est Michael John Douglas – avait précédemment expliqué qu’il avait choisi son nom de scène dans un annuaire téléphonique.

Il a déclaré au magazine People : « Je regardais – je ne me souviens pas si c’était un annuaire téléphonique.

«J’ai dû dire: ‘Je ne sais pas, laisse-moi penser à quelque chose ici.’ Et je me suis dit : « Oh, cela semble raisonnable. »

Il avait eu l’intention d’utiliser Michael Keaton Douglas pour son crédit de réalisateur pour le thriller policier de 2023 « Knox Goes Away », mais n’a pas réussi à régler le problème à temps.

Il a expliqué : « J’ai dit : ‘Hé, juste à titre d’avertissement, mon mérite sera Michael Keaton Douglas. »

« Et cela m’a totalement échappé. Et j’ai oublié de leur donner suffisamment de temps pour l’intégrer et créer cela. Mais cela arrivera. »