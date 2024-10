Michael Keaton revient dans « Saturday Night Live », tout comme Alec Baldwin

Pour la quatrième fois qu’il anime « Saturday Night Live » (la dernière fois, c’était en 2015), Michael Keaton a prouvé sa présence solide dans plusieurs sketchs. Ce n’est pas surprenant étant donné qu’à une époque, il était l’un des acteurs de films comiques les plus populaires au monde – on pourrait dire que lui et Eddie Murphy, ancien de « SNL », ont dominé les comédies cinématographiques des années 1980.

Mais cette durabilité comique – Keaton ne brise pas son personnage et il a toujours un timing de crack et des livraisons en ligne – semblait être en veilleuse dans un épisode qui ne semblait pas tirer le meilleur parti des talents de Keaton. Après un monologue dans lequel quelques acteurs étaient habillés comme l’un de ses personnages emblématiques, Beetlejuice, Keaton a joué le rôle d’un fabricant de biscuits avec un biscuit aux yeux de zombie qui ressemble à un sein, d’un père dont le fils interprète imprudemment la chanson « Hey, Soul Sister » à propos de son projet de mariage interracial et d’un chauffeur Lyft annulé enchaîné à un jeu télévisé Uber-car en direct .

Ce n’est pas que les sketchs n’étaient pas drôles. C’est que la plupart des pièces, plus une fin de show croquis de restaurant sur l’amour perdu n’a pas vraiment permis à Keaton de créer de nouveaux personnages mémorables. En fait, ils semblaient utiliser davantage son équipement de comédien dramatique, comme lorsqu’il joué un triste instructeur de parachutisme dans le premier nouveau sketch vidéo Please Don’t Destroy de la saison.

L’exception au problème du drame ou du compagnon était un sketch dans lequel Keaton jouait le rôle du coordinateur des cascades pour un film « Halloween » dans lequel il réalise Michael Myers. bouge comme un danseur moderne au lieu d’un tueur en série. Mais le sketch était une plaisanterie trop longue, malgré la performance de Keaton.

L’invitée musicale Billie Eilish a interprété « Les oiseaux d’une plume » et « Fleurs sauvages » avec son groupe, dont elle frère également célèbre, Finneas .

Pour la quatrième semaine consécutive, les stars invitées Maya Rudolph et Dana Carvey sont revenues à plusieurs reprises pour reprendre leurs rôles de vice-présidente Kamala Harris et de président Biden. Mais cette fois, Alec Baldwin, qui incarnait l’ancien président Trump sur « SNL », était là pour incarner Bret Baier de Fox News dans le retrait de son entretien avec Harris cette semaine . Baldwin en tant que Baier interrompait fréquemment Harris, suggérant qu’il ne la laisserait finir que lorsqu’il se coucherait. Kamala a pris des pauses lors des interviews pour se tourner vers l’appareil photo d’un téléphone et créer des spots TikTok rapides (« Vous voyez comment je ne laisse pas les hommes interrompre mes réponses ? Très sage, très attentif. »). Harris a répliqué aux affirmations selon lesquelles elle ne pouvait pas gérer les cartels de l’immigration en disant : « Si j’avais été dans « Breaking Bad », cela se serait terminé en trois épisodes », et s’est plainte que des extraits de Trump (James Austin Johnson) et Biden étaient diffusés depuis. contexte. Et on en faisait beaucoup de foin Trump joue de la musique pendant 40 minutes dans une mairie — Harris souligne qu’il semblait rempli d’hymnes gays tels que « YMCA » et « It’s Raining Men ». « Est-ce qu’il n’écoute pas les paroles ? » elle a demandé.

Keaton a célébré la 50e saison de « SNL » en mentionnant que lorsque la série a commencé, il était assistant de production sur « Mr. Quartier de Rogers. Qu’avaient-ils en commun ? « Beaucoup de marionnettes, des tonnes de cocaïne », a-t-il plaisanté. Lorsqu’il a évoqué le phénomène des hommes adultes portant des costumes de Beetlejuice pour Halloween, il a été rejoint par Mike Day et Andy Samberg (« Les scénaristes n’ont pas pu emballer Doug Emhoff dans l’ouverture. »), chacun en costumes complets de Juice et le martelant. avec leur impression. Sarah Sherman, qui est généralement habillée de couleurs vives, portait un costume rayé noir et blanc pour le monologue, mais a déclaré que ce n’était pas un costume. Après de nombreuses incitations, Keaton a finalement interprété la voix de Beetlejuice, mais seulement pour dire : « Nous avons un super spectacle ! »

Meilleur sketch de la soirée : Ce cookie de Shop TV est tout simplement le sein

Les sketches de Shop TV sont drôles car la prémisse est solide : un artisan vend un produit aux côtés des animateurs Rhett et Lindy, interprétés par Day et Heidi Gardner, mais le produit a toujours la forme d’un organe génital ou n’est pas adapté à la télévision d’une manière ou d’une autre. . Dernière fois, Adam Driver a mangé un vilain chocolat au Père Noël ; cette fois, c’est Keaton en tant que boulanger qui a préparé un biscuit d’Halloween au globe oculaire zombie qui ressemble exactement à la poitrine d’une femme, avec un centre de mamelon en velours rouge. Alors que Day et Gardner luttent pour maintenir l’émission sur la bonne voie, les téléspectateurs qui appellent posent des questions telles que : « Le cookie est-il disponible dans différentes ethnies ?

Aussi bien : l’algorithme de TikTok, mais sous forme de croquis « SNL »

« SNL » a déjà fait celui-ci auparavant, de retour en 2021 mais cela fonctionne aussi bien : un assortiment aléatoire de moments TikTok sur le smartphone de quelqu’un. C’est beaucoup de blagues en peu de temps, certaines très actuelles. Harris, Rudolph et Eilish apparaissent tous comme des personnes soumises à un mauvais chant de Bowen Yang en tant qu’influenceur Harry Daniels. Carvey revient dans le rôle de Biden sur un tableau d’équilibre tandis qu’Ego Nwodim incarne une femme avec de très nombreuses plaintes concernant son restaurant Chili’s local. Bethenny Frankel, une femme de métier un homme danser lentement avec son chat et l’animateur du podcast « Call Her Daddy » Alex Cooper font des apparitions dans les faux clips TikTok. Malheureusement, la personne qui regarde les vidéos manque la naissance de son fils, comme nous l’apprend un SMS.