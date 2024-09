Michael Keaton revient à son vrai nom, qui est le même que celui de sa co-star hollywoodienne

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines

Beetlejuice La star Michael Keaton va recommencer à utiliser son vrai nom, qui se trouve être le même que celui d’un autre acteur hollywoodien.

L’homme de 73 ans a repris son rôle de fantôme gênant et de bio-exorciste pour son prochain film Beetlejuice, Beetlejuice, réalisé par Tim Burton.

Le film, qui devrait sortir dans les cinémas le 6 septembre, est la suite de la comédie d’horreur bien-aimée de Burton de 1988. Beetlejuice. Un certain nombre de membres du casting original devraient revenir, notamment Winona Ryder dans le rôle de Lydia Deetz et Ruisseau de Schitt avec Catherine O’Hara dans le rôle de sa mère Delia Deetz.

Keaton dit Personnes qu’il avait choisi son nom dans un annuaire téléphonique alors qu’il débutait à Hollywood dans les années 1970. La Screen Actors Guild interdit à ses membres d’utiliser le même nom qu’un autre acteur professionnel, et Keaton a été contraint d’abandonner son nom de naissance en conséquence.

Aujourd’hui, des décennies plus tard, il souhaite revenir à ses origines.

« J’ai dit : « Hé, juste en guise d’avertissement, mon crédit va à Michael Keaton Douglas » », a déclaré Keaton à propos de son nouveau film, Knox s’en vaqu’il a réalisé.

Cependant, il a déclaré : « Cela m’a complètement échappé. Et j’ai oublié de leur donner suffisamment de temps pour le mettre en place et le créer. »

Il a promis : « Mais cela arrivera. »

Star est catégorique sur le fait qu’il va changer de nom (Getty Images)

Michael Douglas, 79 ans, est le fils de Kirk Douglas, nommé trois fois aux Oscars, et est marié à Catherine Zeta-Jones, lauréate du prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Il est connu pour ses rôles dans Wall Street (1987)Attraction fatale (1987), La guerre des roses (1989), Instinct primaire (1992), et Trafic (2000).

Se rappelant comment il a choisi le nom pour lequel il est devenu célèbre, Keaton a déclaré : « Je regardais – je ne me souviens pas si c’était un annuaire téléphonique. »

Bande annonce de Beetlejuice

Il a continué : « J’ai dû me dire : « Je ne sais pas, laissez-moi réfléchir à quelque chose ». Et j’ai dit : « Oh, ça me semble raisonnable ». »

Keaton avait déjà déclaré à Terry Wogan lors d’une interview en 1992 qu’il portait le même nom que Michael Douglas : « Il y avait déjà deux personnes dans le syndicat qui s’appelaient Michael Douglas. J’ai trouvé un emploi et, contractuellement, il était impossible d’avoir des personnes portant le même nom. »

Le père de Douglas a été contraint de changer de nom de famille pour tenter de s’assimiler (Getty Images)

Il a dit : « J’ai enfin rencontré Michael Douglas, c’est un type bien en fait. »

Mais, a-t-il ajouté, « ce n’est même pas son vrai nom ! Je suis le seul à avoir ce nom. C’est là toute l’ironie de la situation. »

Le père de Douglas, Issur Danielovitch, a été contraint d’américaniser son nom de famille dans le but de s’assimiler.