Michael Keaton et Mila Kunis jouent la sécurité dans une comédie dramatique familiale

Les relations complexes entre parents et enfants ont été largement explorées au cinéma et à la télévision, et maintenant Goodrich est ajouté à la liste. Avec Michael Keaton et Mila Kunis, la réalisatrice et scénariste Hallie Meyers-Shyer, fille de Charles Shyer et Nancy Meyers, tiré de sa vie personnelle pour ce film, notamment son père ayant des enfants nettement plus jeunes qu’elle.

La comédie dramatique est ancrée par Keaton et Kunis qui maintiennent cette histoire sur des bases solides. Même si le film semble parfois un peu précipité, il y a toujours un cœur attrayant dans l’histoire.

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 08 OCTOBRE : Mila Kunis (L) et Michael Keaton à la première de GOODRICH Los Angeles à AMC The Grove 14 le 08 octobre 2024 à Los Angeles, Californie. (Photo par Éric Charbonneau/Ketchup Entertainment via Getty Images)

De quoi parle « Goodrich » ?

Andy Goodrich (Keaton) est père de trois enfants, sa fille aînée Grace (Kunis), issue de son premier mariage, et deux jumeaux de neuf ans, Billie (Vivien Lyra Blair) et Mose (Jacob Kopera), issus de son second. Andy est un propriétaire de galerie d’art qui a été en grande partie un père absent pour ses trois enfants.

Les choses changent lorsqu’il reçoit un appel téléphonique de sa femme Naomi (Laura Benanti), lui disant qu’elle s’est inscrite en cure de désintoxication pour dépendance aux pilules. Non seulement Andy ignore complètement la dépendance de sa femme, mais il n’a même pas réalisé qu’elle n’était pas au lit avec lui jusqu’à ce que le téléphone sonne.

Maintenant, Andy doit s’occuper de ses jumeaux, et le chemin est difficile. Par exemple, Andy a oublié l’allergie aux noix de son fils, ce qui a presque provoqué l’anaphylaxie de Moïse avec une commande de dîner à emporter.

Alors qu’Andy essaie de s’adapter à ces responsabilités parentales qu’il évite largement dans sa vie, il est également confronté à des pressions au travail. La galerie connaît de graves difficultés financières et Andy doit essayer de conclure un accord avec la fille (Carmen Ejogo) d’un artiste récemment décédé pour maintenir la galerie à flot.

Andy entretient une relation amicale avec Grace, une journaliste de divertissement enceinte de son premier enfant, avec son mari Pete (Danny Deferrari). Mais tout au long de l’histoire, Grace et Andy évaluent leur relation, y compris Grace confrontant son père au sujet de sa déception régulière en grandissant.

Michael Keaton et Mila Kunis dans Goodrich (Elevation Pictures)

« Goodrich » vaut-il la peine d’être regardé ?

Goodrich entre dans la catégorie des comédies dramatiques fiables et confortables. Il y a des moments destinés à vous faire rire, tandis que d’autres sont conçus pour éventuellement vous faire pleurer. Il y a des acteurs sur lesquels vous pouvez compter tout au long du film, mais cela reste dans cette couverture de prévisibilité.

Ce ne sera pas une mauvaise chose pour beaucoup de gens, beaucoup veulent juste se détendre et regarder un film où l’on peut anticiper dès le début que tout ira bien. Mais Goodrich semble laisser beaucoup de choses sur la table, notamment en ce qui concerne la relation entre Andy et Grace.

En fait, c’est vraiment le manque de présence de Grace dans le film qui vous donne envie d’en savoir plus. Quand elle commence à voir à quel point Andy est différent en tant que père avec ses demi-frères et sœurs, par rapport à l’époque où elle avait leur âge, cela fait vraiment mal, et vous voulez voir les sentiments de Grace plus que ce que nous avons le droit de voir. Goodrich.

En fait, le moment le plus marquant de tout le film vient de Danny Deferrari. Alors que Grace est sur le point d’accoucher avec des complications potentielles, Pete donne un discours d’encouragement émotionnel et sincère pour rassurer sa femme sur le fait que tout ira bien.

L’approche de Goodrich se sent trop à l’aise, comme s’il y avait de larges pans d’émotions humaines inexplorées, ou peut-être même évitées. On a l’impression que nous sommes tenus à distance d’entrer dans les éléments réels de la relation entre Grace et Andy, en échange d’une légèreté maintenue tout au long du film.

Keaton continue d’être l’un des acteurs les plus charismatiques à regarder, et Kunis est un excellent partenaire, décrivant vraisemblablement une relation père-fille dans laquelle elle est en colère contre son absence dans sa vie. C’est le plaisir de les regarder ensemble qui vous tient engagé.

Mais c’est peut-être un film qui joue trop prudemment. Les relations parent-enfant sont complexes et constituent des espaces d’exploration approfondie, si nous y sommes autorisés.

Goodrich est maintenant en salles