Michael Keaton anime, Alec Baldwin revient dans le rôle de Bret Baier de Fox

Hé, Coneheads, c’est SNL50 en revue: le récapitulatif de la saison anniversaire. Il y a dix ans, SNL Célébrait son 40e anniversaire, et l’un des faits marquants de cette saison a été le retour triomphal de Michael Keaton après deux décennies d’absence. Son monologue avec Taran Killam et Bobby Moynihan reste un moment fort personnel, d’autant plus qu’il préfigurait les éventuelles représailles de ses deux personnages emblématiques du film, Batman et Beetlejuice.

En parlant de, Jus de Beetle Jus de Beetle – un héritage longtemps retardé – est sorti en salles et apparemment pas terrible. Je ne l’ai pas vu, en partie par peur. À tout le moins, cela justifie la quatrième apparition de Keaton en tant qu’hôte. Comme me l’a récemment fait remarquer Gary Kroeger, ancien membre du casting : «SNL comprend son héritage et ses racines. Ramener des animateurs classiques et des artistes musicaux ancre le spectacle dans le passé mais le maintient également pertinent. Michael Keaton et Stevie Nicks de la semaine dernière se redéfinissent avec brio en tant qu’artistes, et après avoir SNL reconnaissez que c’est un réel plus pour la série et son héritage.

Kroeger souligne également que lorsque Keaton a accueilli pour la première fois dans la saison 7, « il était très content de Équipe de nuit, mais le véritable sommet de sa carrière était encore devant lui. Lorsque Keaton a accueilli pour la deuxième fois, il roulait Le retour de Batmanavant de disparaître dans le monde des acteurs pendant quelques années, pour finalement faire son retour avec Homme-oiseau – ce qui nous ramène à SNL40 et maintenant, ce soir. SNL LORE, il faut l’aimer. Attachez votre ceinture : Billie Eilish est de retour pour sa quatrième fois en tant qu’invitée musicale.

Billie Eilish, Michael Keaton et Chloe Fineman dans une promo « SNL ».

Rosalind O'Connor/NBC



Ouvert à froid

L’homme Lego Bret Baier – inexplicablement joué par Alec Baldwin – interviewe une vice-présidente « très sage et très consciente » Kamala Harris (Maya Rudolph). Il interrompt et intimide. Harris cherche à devenir virale – elle cite même la phrase désormais emblématique d’Adam Driver dans Mégalopole (avec Chloé Fineman !). La foule applaudit Rudolph à plusieurs reprises.

Baier montre un clip trompeur de l’ancien président Trump (James Austin Johnson) citant Grand et Vendredi bizarreainsi qu’un Ja’Biden « ja’brilliant » (une Dana Carvey de retour). Baier revient également sur Trump à sa mairie d’Univision alors qu’il danse sur des hymnes gays comme « It’s Raining Men » – une chanson célèbre co-écrite par Paul Shaffer !

Alec Baldwin dans le rôle de Bret Baier dans « SNL ».

BNC



C’est plutôt bien – regardez-le ! Bon rythme, moments amusants – les répliques et les dialogues crépitent pour une fois. Ma seule critique est clairement que personne n’attend ou n’a besoin de plus d’Alec Baldwin dans la série. Il n’est même pas au dernier jour Jus de Beetle! Je pense que c’est cool qu’il envisage de retrouver son Jus de Beetle sa costar, Geena Davis, lors d’un Comic Con dans le New Jersey, mais le verrons-nous avec Keaton ce soir ? Ou non ? Je suis confus.

Selon Gary Kroeger, à propos des vernissages à froid de cette saison, ils « sont devenus une institution. Il y a une attente allant jusqu’à la seconde pertinence, une impression agréable à regarder et un commentaire – ou des commentaires – sur l’état de leur candidature. C’est là que se trouve la satire, et parfois, cette satire peut être interprétée de différentes manières selon la vision que chaque spectateur a des personnages. Une personne peut percevoir une caractéristique comme une critique, et une autre peut la voir comme un charme. Pour moi, c’est plus intéressant de ne pas être sûr de ce que l’acteur/scénariste a en tête, donc je peux appliquer ma propre opinion. »

Monologue

Keaton se souvient que lorsque SNL commencé en 1975, il était PA sur Le quartier de M. Roger. Dans un moment bizarre, Andy Samberg (qui n’est pas membre du casting) et Mikey Day se présentent sous le nom de Beetlejuice et veulent qu’il dise : « C’est Showtime » – c’est ce qu’ils ont fait pour son monologue la dernière fois, les amis. Faible!

J’apprécie leur explication sur la raison pour laquelle Samberg n’est pas présent dans le froid ouvert de cette semaine – juste étrange de faire une apparition dans le monologue. Et le moment de Sarah Sherman est mignon. Mais bon, regardez le point de vue de Killam et Moynihan sur cette idée ; c’est bien mieux.

Kroeger se souvient : « J’avais l’impression que nous avions laissé tomber Michael Keaton. Il venait jouer, traînait et était disponible 24h/24 et 7j/7 cette semaine-là pour trouver des idées. Il était prêt à tout. Je crois que nous étions partagés entre deux studios et le temps à cause de la couverture électorale en 8H, et ces émissions manquaient, à mon avis, de la même énergie. Je pensais que nous avions gâché un gars vraiment drôle et terre-à-terre en ne lui donnant pas assez de travail.

« Acheter la télévision »

Deux heureux hôtes (Day et Heidi Gardner) rencontrent Cookie Guy (Keaton) pour une infopublicité sur le thème d’Halloween. Ah, oui, une prémisse éprouvée ici, les amis. Keaton a un cookie qui ressemble à un sein – de nombreuses insinuations et jeux de mots s’ensuivent. MA-TV est projetée sur l’écran ; c’est tellement suggestif. « Ces cookies proviennent-ils de différentes ethnies ? demande un appelant. Un ordre vient de la prison d’État de Pelican Bay.

S’il vous plaît, ne détruisez pas – « Parachutisme »

C’est sauter d’altitude dans un avion – nos héros John Higgins et Martin Herlihy fêtent leur anniversaire – mais les vibrations ne sont pas bonnes. L’instructeur Ben Marshall ne se sent jamais bizarre, mais aujourd’hui, c’est congé. L’autre instructeur, joué par Keaton, vit l’un des pires jours de sa vie.

C’est une prémisse sombre et le public ne semble pas savoir quoi en faire.

« Romance interdite »

Un couple interracial (Ego Nwodim et Andrew Dismukes) a réuni leurs parents pour leur bénédiction. Le prédicateur Kenan Thompson est plus compréhensif que le père de Michael Keaton.

Dismukes dit qu’il a écrit une chanson pour expliquer leur amour. Et il s’y lance avec un ukulélé : une histoire d’origine pour « Hey Soul Sister » de Train. La foule est silencieuse, mais il faut respecter l’engagement de Dismukes. Il séduit ses parents au moins – ils adorent leur air ringard et horrible de garçon blanc. Dans la foulée, il perd Kenan. Il retire sa bénédiction.

« Tik Tok »

SNL – même à contrecœur – admettre que nous sommes en 2024 est toujours une bonne chose. C’est assez aléatoire – il y a beaucoup de références et des coupures hyper profondes en ligne. Pourtant, je préfère de loin ce format, par exemple, à un jeu télévisé ou à une parodie commerciale. Des accessoires donc pour rester moderne, même si le format constitue un défi.

Une autre référence « très sage, très consciente ». Et des apparitions de Trump de JAJ (qui, comme Billie Eilish, gronde le chanteur de Bowen Yang) ainsi que de Kamala Harris, assoiffée et tendance de Rudolph. Biden de Dana Carvey apparaît également pour danser. Mais c’est amusant de voir comment les nouveaux acteurs s’habituent et un dernier moment pointu concernant les tendances addictives de l’application.

Billie Eilish interprète « Birds of a Feather »

Premièrement : un travail de caméra amusant et un fond de ciel bleu. « Birds of a Feather » est sorti cet été en tant que deuxième single du troisième album studio d’Eilish, Frappe-moi fort et doucement. Il s’agit d’un amour profond et d’un désir de connexion durable. Mignon.

Mise à jour du week-end

Les élections sont dans 16 jours ! Colin Jost compare les messages de clôture des deux candidats à la présidentielle.

Le nouvel acteur Emil Wakim vient décrire l’élection et être originaire du Liban. Excellent matériel de stand-up – incisif, commentant le fait de grandir en tant qu’Arabe chrétien. « Nous sommes comme des mecs noirs avec des sacs à dos animés. » Un instant les bombes, mais il récupère immédiatement, accusant Colin. Très pointu.

Le défilé de mode Victoria’s Secret est revenu récemment pour la première fois en quatre ans. Sarah Sherman arrive au bureau Update – l’émission a été applaudie pour sa diversité mais elle objecte, à la manière de Sherman – « Où sont mes 4 Midwest ?! Elle veut voir des femmes ordinaires en sous-vêtements normaux, pas en 10. Elle n’a qu’une seule demande : qu’elle rejoigne l’année prochaine !

« Les années 90 sont de retour ! » Oui! Eh bien, peut-être. J’apprécie le sentiment.

« Jeu télévisé Uber »

Sherman et Bowen Yang se dirigent vers l’aéroport pour un voyage à Miami, mais leur chauffeur de covoiturage (Nwodim) a des idées. Beaucoup de pensées! Eh bien, les théories du complot. Le trajet se transforme en jeu télévisé – Sherman et Yang sont des participants captifs aux idées et commentaires farfelus de Nwodim. Michael Keaton se joint également.

Billie Eilish interprète « Wildflower »

Le franc « Wildflower » figurait également sur son dernier album. Elle l’a déjà joué en live sur COLORS.

« Chorégraphe d’horreur »

Nous tournons le dernier slasher de Michael Myers, et le cascadeur, Jaxson (Mikey Day), est trop théâtral. Son coach de Broadway (Keaton) considère le personnage comme sensuel et non raide. Le réalisateur (Dismukes) pense que le meurtre est trop « impertinent et affectueux » et pas assez délibéré.

Merci à l’ancien acteur de Michael Myers, Tony Moran, que j’ai rencontré une fois à Salem, Massachusetts !

« Au bord de la table »

Deux familles sont réunies dans un restaurant et « vibrent ! » Soudain, le père (Keaton) pense que la serveuse (Gardner) est une vieille flamme de Morristown, Massachusetts, où il faisait ses courses d’été lorsqu’il était jeune. Ils se connectent à travers de vieilles flammes et des amours perdus. J’adore la musique envoûtante.

Réflexions finales

