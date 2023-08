Michael Jordan se prononce sur le débat Steph Curry-Magic Johnson à travers un texte à Stephen A. Smith à 5h54

Bien que Michael Jordan n’ait peut-être pas grand-chose à dire en ce qui concerne le débat GOAT, il a certainement fait connaître sa position lors de la discussion d’un autre débat GOAT.

MJ a probablement en tête un certain nombre de choses à faire après avoir vendu les Charlotte Hornets pour 3 milliards de dollars, et l’une d’entre elles consiste apparemment à envoyer un SMS à Stephen A. Smith d’ESPN avant le lever du soleil.

L’exemple a été révélé récemment dans la « première prise » de Stephen A. Smith lorsqu’il a révélé que Jordan lui avait envoyé un texto à propos de son point de vue sur l’identité du plus grand meneur de jeu de tous les temps.

Mercredi, Smith a révélé que Jordan lui avait envoyé un texto à 5 h 54 ce matin-là avec une réfutation polie mais énergique en faveur du fait que Johnson était le meilleur meneur, qu’il a demandé à Smith de lire à haute voix à l’antenne.

« Je ne suis pas d’accord sur le plus grand meneur de tous les temps. Magic Johnson est de loin le meilleur PG de tous les temps. Steph Curry est très proche, mais pas devant Magic. » Texte de Michael Jordan à Stephen A. Smith, qu’il a lu en direct sur First Take ce matin 😲pic.twitter.com/BhdJj6FARp — ClutchPoints (@ClutchPoints) 23 août 2023

« Bien que le plus grand de tout soit toujours un débat, je ne suis pas d’accord sur le plus grand meneur de tous les temps… Magic Johnson est de loin le meilleur meneur de tous les temps. Steph Curry est très proche, mais pas devant Magic », a déclaré Jordan, selon Smith.

Jordan a ajouté dans son message à Smith qu’il pensait que Curry était « de loin le meilleur tireur de tous les temps ». Cependant, Jordan a écrit que Johnson « a inventé le triple-double » et a souligné que Magic possède cinq titres NBA, un de plus que Curry.

Ce débat a vu le jour lorsque Steph Curry, du Golden State Warrior, est apparu sur le podcast « Gil’s Arena » de Gilbert Arenas, publié dimanche dernier, et a affirmé qu’il croyait effectivement qu’il était le plus grand meneur de jeu de tous les temps.

De toute évidence, le débat Johnson contre Curry rend extrêmement difficile l’obtention d’une réponse objectivement correcte, surtout lorsque l’un de ces joueurs est toujours actif. Et encore plus quand on sait que Magic était le coéquipier de Jordan dans la « Dream Team » de 1992 et qu’il continue d’être l’un de ses amis les plus proches.