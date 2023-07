Michael Jordan révèle qu »il n »approuve pas que son fils sorte avec Larsa

Michael Jordan, habituellement timide pour les paparazzis, a récemment révélé qu’il n’approuvait pas que son fils sorte avec Larsa Pippen et nous sommes absolument CHOQUÉS.

Indépendamment de ce que l’on pense, Marcus Jordan, 32 ans, et son Vraie femme au foyer de Miami boo Larsa Pippen, 48 ans, va bien et semble heureuse.

Malgré cela, il semble que tout le monde n’est pas content pour eux.

le père de Marcus le grand Michael Jordan a finalement révélé son opinion sur leur relation et la légende de la NBA n’est pas trop contente.

Selon TMZ, Michael quittait le dîner lorsqu’un photographe lui a demandé s’il approuvait que son fils et Larsa sortent ensemble. Habituellement, MJ ignore les paparazzis, ce qu’il a fait au début avant de se retourner et de donner un simple « Non ».

Sous le choc, MJ lui a en fait répondu que le photographe a revérifié et a de nouveau demandé à MJ. Le grand basketteur a de nouveau secoué la tête pour dire «non».

C’est un sentiment très différent de celui que Larsa a exprimé sur Le spectacle de la salle Tamron. Lors de son apparition, Larsa a affirmé que le couple avait passé des vacances avec ses parents et qu’il était « dans un bon endroit ».

Évidemment pas.

Même si le couple n’a pas l’approbation de MJ, ils sont toujours officiels sur Instagram et publient de nouveaux épisodes de leur Anxiété de séparation podcast.

Plus récemment, le couple a parlé de son podcast pour ET unnd a révélé que c’est la plate-forme idéale pour dissiper les idées fausses.