Michael Jordan, Kobe Bryant, Haley Burgdorf de St. Charles North. Si le maillot vous va. «Je les ai toujours admirés». – Villes jumelles

Sa puissance ne se limite pas à un seul sport.

Saint-Charles Nord Haley Berthoud J’ai eu le numéro de Genève mardi soir. Il s’agissait du numéro 23 sur le maillot de Berthoud. Le frappeur extérieur de deuxième année veut-il être comme Mike ?

Tu paries. Ou peut-être tard, super Kobe Bryant.

«J’ai toujours admiré Michael Jordan et Kobe Bryant et à quel point ils ont travaillé dur sur leurs matchs », a déclaré Burgdorf lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une histoire derrière elle portant le même numéro que les anciennes stars de la NBA des Chicago Bulls et des Los Angeles Lakers.

« Ça, et en plus, je tire parfois la langue comme Michael le faisait quand je joue et que je me concentre comme je devrais l’être. »

Jouant pour une part du titre de la Conférence DuKane, Burgdorf de 6 pieds a propulsé les North Stars vers une victoire de 25-21, 25-22 avec 14 attaques décisives, trois blocs, un as et même une passe décisive.

Le premier match aller-retour comportait huit matchs nuls, le dernier à 21-21, avant que St. Charles North ne clôture avec une série de quatre points couronnée par une paire de puissantes pointes de Burgdorf lors des sets de deuxième année. Mia McCall.

Charlotte Potvinun frappeur intermédiaire senior 6-2 qui a mené Genève avec quatre attaques décisives, un bloc et un as, avait une bonne vue de la performance de Burgdorf.

«Je pense qu’elle est super physique», a déclaré Potvin. « Elle a beaucoup de force au niveau du tronc et des épaules, ce qui aide. Elle a également un très bon QI en volleyball.

« Elle sait où se trouve le blocage et elle peut dire quand un tir peut fonctionner, avant même de l’essayer. »

Cette victoire permet à St. Charles North de remporter une part du titre de conférence (22-13, 6-1), qui a également reçu 10 attaques décisives du frappeur extérieur senior. Alex Bardouniotis17 passes décisives de McCall et 11 passes décisives et quatre attaques décisives du passeur senior Kyra Treanor.

St. Charles North, Genève (23-12, 5-2) et Wheaton Warrenville South sont entrés dans l’action de mardi dans une égalité à trois pour la tête. Les Tigres (21-13, 6-1) ont battu St. Charles East.

« Nous avons commencé lentement, l’énergie était faible et nous avons commis huit erreurs de service », entraîneur genevois Lauren Kosecki dit. « Nous savions que ce serait un match difficile.

« Nous n’avons pas joué dans cet environnement avec autant d’enjeux, donc ce sera une bonne expérience avant les séries éliminatoires. »

Les North Stars ont encore plus eu du mal sur la ligne de service avec 14 erreurs dans le match, mais ils ont quand même réussi à prendre un bon rythme offensivement.

Le deuxième match comportait également huit égalités avec une course tardive de St. Charles North, culminant avec la victoire de Bardouniotis sur le set de Treanor.

« Alex a commencé un peu lentement dans le premier set, mais je me suis dit : ‘Tu dois y aller' », entraîneur de St. Charles North Lindsey Hawkins dit. « Elle l’a vraiment allumé. »

C’était particulièrement gratifiant pour les North Stars, qui comptent sur le banc trois partants seniors blessés depuis plusieurs semaines. St. Charles North s’est regroupé sous la direction de Burgdorf, qui compte désormais 316 attaques décisives pour la saison.

Parmi les blessés figurent le frappeur vedette extérieur Katherine Schererune recrue du Maryland, avec le libéro Jackie Ruder et frappeur du côté droit Adrianna Huptyque.

« Elle est spéciale », a déclaré Hawkins à propos de Burgdorf. « Nous l’avons toujours su, d’après ce qu’elle a fait l’année dernière en première année. Elle a appris de ces personnes âgées et s’est rapidement habituée au rôle d’« entraîneur du terrain ».

« C’était autrefois le rôle de Jackie Ruder, mais elle parle tout le temps à Haley de ce qu’elle doit dire, de ce qui est ouvert et de la façon de motiver les filles. Elle bénéficie d’un excellent coaching.

Bardouniotis a déclaré qu’elle et Burgdorf avaient tous deux essayé d’intensifier leurs efforts.

« Haley a joué un rôle important vocalement et évidemment dans les meurtres et les exécutions », a déclaré Bardouniotis. « Elle a une très bonne verticale. Elle peut sauter et voir où frapper.

Habituellement, c’est juste sur le numéro.

