Pour beaucoup, LeBron James a consolidé son statut de plus grand basketteur masculin de tous les temps lorsqu’il a dépassé Kareem Abdul-Jabbar sur la liste des buteurs de tous les temps de la NBA en février.

Ce n’est pas le cas pour le Hall of Famer Scottie Pippen, et ce n’est pas non plus parce qu’il croit que son ancien coéquipier des Chicago Bulls, Michael Jordan, est le GOAT.

« LeBron James sera le plus grand gars statistique à avoir jamais joué au basket », a déclaré Pippen sur Podcast « Gimme the Hot Sauce » de Stacey King. « Il n’y a pas de comparaison. Aucune. Est-ce que cela fait de lui le meilleur joueur à avoir jamais joué au jeu? Je vais laisser cela en débat parce que je ne crois pas qu’il y ait un grand joueur parce que notre équipe est un jeu d’équipe. Un joueur peut ‘ pas le faire.

« J’ai vu Michael Jordan avant d’aller jouer pour les Bulls ; vous l’avez vu jouer ; c’était un joueur horrible, il était horrible de jouer avec lui. Il était en tête-à-tête, il tirait de mauvais coups et, tout d’un coup, nous devenons une équipe, et nous commençons à gagner, et tout le monde a oublié qui il était. »

Pippen a été repêché cinquième au classement général du repêchage de la NBA en 1987 par les SuperSonics de Seattle, puis rapidement expédié aux Bulls dans un échange de nuit de repêchage.

Au cours des trois années précédant l’arrivée de Pippen, les Bulls n’ont jamais manqué les séries éliminatoires. Jordan a été élu partant All-Star au cours des trois saisons, notamment en 1987 lorsqu’il a mené la ligue avec 37,1 points par match.

Pour Pippen, cependant, Jordan n’a pas pu faire passer les Bulls au premier tour des séries éliminatoires avant l’année recrue de Pippen, et n’a remporté un championnat qu’en 1990, l’année après que Pippen a été élu All-Star pour la première fois. Les deux allaient remporter six championnats ensemble.

Il est également vrai que Jordan était la version la plus efficace de lui-même lorsqu’il jouait aux côtés de Pippen. Au cours de ses trois premières années, Jordan a tiré à 50% du terrain une seule fois. Au cours de ses cinq premières années à jouer avec Pippen, il n’a jamais tiré en dessous de 50% du terrain.

Cela signifie-t-il que Jordan était un joueur horrible avant Pippen ? Non – cela ne signifie même pas nécessairement que Pippen a fait de Jordan un meilleur coéquipier, du moins pas plus que Phil Jackson ou l’un de ses autres coéquipiers. Ce qui ne fait pas débat, c’est que les Bulls ont eu beaucoup de succès avec Jordan et Pippen jouant ensemble en tant que duo dominant.

