Michael Jordan et sa femme Yvette Prieto profitent de vacances à Saint-Tropez – Hollywood Life

Crédit d’image : EOUS / SplashNews.com

Michael Jordan60 ans, et sa femme Yvette Priéto, 44 ans, avait l’air détendu et heureux lors de vacances à Saint-Tropez cette semaine. La star et le mannequin à la retraite de la NBA ont été photographiés à bord d’un yacht alors qu’ils se rapprochaient et admiraient la vue magnifique sur l’eau et les environs, tout en souriant. Michael a également été vu plus tard passer du temps à la plage de Bagatelle avec d’autres personnes de son entourage.

Lors de la sortie, Michael portait un T-shirt noir et un short à motifs noir et blanc. Il s’est également changé en short blanc avant d’aller à la plage. Yvette portait une tenue blanche à manches longues avec des motifs noirs et des lunettes de soleil, et avait ses longs cheveux lâchés. Le couple semblait apprécier des tasses de café pendant leur séjour sur le yacht, et Michael a également été vu avec un cigare à un moment donné.

La dernière sortie de Michael et Yvette intervient une semaine seulement après avoir été photographiés à bord d’un yacht en Sardaigne. Ils avaient également l’air détendus lors de cette sortie et ont été vus traîner avec leurs filles jumelles de neuf ans, Victoria et Ysabelle. Ils semblaient avoir de la nourriture et portaient des tenues estivales, y compris un t-shirt gris, un short bleu et blanc et un bob blanc pour Michael, un débardeur bleu clair et des leggings assortis pour Yvette, et des motifs violets et blancs. hauts pour les filles.

Les vacances d’été de la famille étaient également déjà en route plus tôt ce mois-ci sur les îles Lipari. Michael et Yvette ont été photographiés en train de discuter dans un bar du site italien. Il était assis sur un mur de pierre et elle se tenait devant lui avec une queue de cheval dans les cheveux. Il dégustait un cigare, comme il l’avait fait lors de la dernière sortie, et portait son bob pour rester au frais des rayons du soleil.

Quand Michael n’attire pas l’attention pour ses vacances en famille, il le fait pour son fils Marcus Jordanla relation avec Scottie Pippen’son ex Larsa Pippen. Plus tôt ce mois-ci, un TMZ Le journaliste a demandé au père de l’homme de 32 ans s’il «approuvait» la romance, et il a ri avant de simplement répondre: «Non». On ne sait pas à quel point il était sérieux, mais cela l’a certainement mis sous les projecteurs.

