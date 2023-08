Michael Jones : une enquête est ouverte sur le décès d’un ouvrier décédé sur le site du nouveau stade d’Everton

Une enquête a été ouverte sur la mort de l’ouvrier du bâtiment décédé après un incident survenu sur le chantier du nouveau stade d’Everton.

Michael Jones, 26 ans, travaillait comme ingénieur en ventilation à Bramley Moore Dock lorsque l’incident s’est produit le 14 août. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital d’Aintree avec des blessures à la tête et a été déclaré mort peu de temps après.

L’enquête a révélé que Michael, qui portait un casque de sécurité, travaillait sur une échelle à ciseaux lorsqu’il s’est retrouvé coincé entre une poutre et la machinerie. Un collègue a remarqué qu’un ascenseur ne fonctionnait plus et a déclenché l’alarme après être monté au sommet pour le libérer.

L’enquête s’est ouverte au palais de justice Gérard Magella, à quelques minutes à pied du lieu. Le coroner, Andrew Rebello, a déclaré qu’il attendait les résultats d’une autopsie complète et qu’une « enquête complexe et technique » était en cours impliquant le responsable de la santé et de la sécurité.

Michael, un fan d’Everton dont le deuxième prénom était Goodison d’après leur terrain actuel, avait été décrit par sa famille comme « très heureux » de travailler sur le stade où jouera son équipe de football préférée la saison prochaine.

Dans un communiqué publié sur le site Internet d’Everton, sa sœur, Gemma Leary, a déclaré : « Michael était le bébé, un garçon après trois filles. Il était adoré de tout le monde et il adorait passer du temps avec son père à regarder Everton.

Sean Dyche, le manager d’Everton, fait partie des personnes qui ont déposé des fleurs lors d’un hommage floral à l’extérieur du stade, où les travaux de construction ont repris. D’autres fleurs ont été déposées par les ambassadeurs du club Ian Snodin et Graham Stuart, ainsi que par le manager de Liverpool, Jurgen Klopp.

Everton a accueilli une minute d’applaudissements à la mémoire de Michael lorsque l’équipe a joué contre Wolverhampton Wanderers ce week-end. Le club s’est également engagé à consulter la famille de Michael et les constructeurs du stade, Laing O’Rourke, pour un hommage durable.

L’enquête a été ouverte en l’absence de sa famille et ajournée au 29 février de l’année prochaine. Une audience complète aura lieu à une date indéterminée pour déterminer la cause exacte du décès et les événements qui y ont conduit.

(Photo : Tony McArdle/Everton FC via Getty Images)