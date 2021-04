QUITTER le réalisateur de Neverland, Dan Reed a déclaré qu’une victoire au tribunal par la succession de Michael Jackson ne montre PAS que le chanteur était innocent de maltraitance – car il s’est juré de continuer à capturer le drame en cours devant la caméra.

Le réalisateur britannique de documentaires s’est entretenu avec The Sun Online après qu’un tribunal américain a rejeté le dernier procès de l’accusateur de Jacko Wade Robson contre l’empire de plusieurs millions de dollars du défunt King of Pop.

Wade Robson avec le réalisateur britannique Dan Reed et James Safechuck Crédit: AP: Associated Press

Le juge Mark A. Young, juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, n’a trouvé aucun fondement juridique permettant aux deux sociétés de divertissement de Jackson de protéger Robson lorsqu’il était enfant.

Robson, un chorégraphe de 38 ans, a affirmé qu’après avoir rencontré Jacko alors qu’il était jeune garçon, il avait été victime de sept ans d’abus écœurants – dont les détails ont été révélés plus tard dans le documentaire choquant de Reed Leaving Neverland.

Reed, lauréat d’un prix, a révélé qu’il travaillait maintenant sur un film de suivi qui suivra la bataille de longue date de James Safechuck et Robson devant les tribunaux américains – et a déclaré que les disputes juridiques avec rage continuaient.

Il a déclaré qu’il n’avait pas été surpris par la décision du tribunal de cette semaine et qu’il était devant le tribunal lundi pour suivre la procédure alors qu’il travaillait sur la suite de son documentaire explosif primé aux Emmy.

Le patron d’Amos Pictures a déclaré à The Sun Online: « Nous travaillons sur un documentaire de suivi et filmons les cas de James et Wade alors qu’ils passent devant les tribunaux. »

Les images de Reed seront utilisées dans un film de suivi pour Channel 4, dans lequel il capture les guerres juridiques menées par le couple après leurs horribles révélations à Leaving Neverland.

Et il a déclaré que la décision du tribunal de cette semaine n’était qu’un autre rebondissement dans une bataille juridique qui fait rage depuis des années et ne signifie certainement pas que Jacko est innocent.

Il y aura toujours des fans qui s’accrochent à toute nouvelle qui, selon eux, justifie Michael Jackson, mais ce n’est pas ça Dan Reed

Dan a déclaré au Sun Online: «Le tribunal devait décider si une société appartenant à Michael Jackson pouvait être tenue pour responsable d’avoir fermé les yeux sur les abus.

« Je n’ai pas été surpris par la décision. Le juge a clairement indiqué au tribunal ce qu’il pouvait et ne pouvait pas faire.

« La décision n’était pas de savoir si Wade Robson avait été agressé ou non. »

Jacko est accusé d’avoir abusé de Robson alors qu’il n’était qu’un jeune enfant Crédit: Channel 4

James Safechuck photographié avec l’étrange King of Pop en 1988 Crédits: Rex

Il a également critiqué les fans de Jackson qui continuent d’insister sur le fait que le chanteur était innocent de toutes les accusations et affirme cruellement que Robson a inventé toutes ses allégations.

Dan a déclaré: « Il y aura toujours des fans qui s’accrochent à toute nouvelle qui, selon eux, justifie Michael Jackson, mais ce n’est pas ça.

« L’affaire sera portée devant la cour d’appel et au-delà. Cette décision ne signifie pas que le combat juridique est terminé. »

Et il a dit que Wade et son compatriote victime présumée de Jackson, James Safechuck, sont plus qu’habitués aux revers juridiques.

« Les deux ont déjà vu leurs affaires renvoyées des tribunaux », a-t-il déclaré.

« Cependant, la loi devient de plus en plus conviviale pour les jeunes victimes de maltraitance et les gens se rendent désormais compte que ces histoires peuvent prendre des décennies avant d’être révélées. »

Qui est Wade Robson? WADE Robson est un chorégraphe et danseur de 36 ans originaire de Brisbane, en Australie – il prétend avoir été abusé à plusieurs reprises dans son enfance par Michael Jackson. Robson a rencontré Jackson alors qu’il n’avait que 5 ans, après avoir remporté un concours de danse dans sa ville natale de Brisbane, en Australie. Deux ans après avoir rencontré Jackson, Robson était un invité pour la première fois au Neverland Ranch. Il a passé plus de temps avec la pop star après le déménagement de sa famille à Los Angeles à plein temps, et il est même apparu dans quelques-uns des clips musicaux du début des années 90 de Jackson. Et il affirme avoir été agressé à Neverland Ranch par Jackson alors qu’il n’avait que sept ans, avec un schéma d’abus durant sept ans. Dans des documents judiciaires de 2013, Robson a révélé comment Jackson l’avait violé à partir de l’âge de sept ans avant de «perdre tout intérêt» pour lui à l’âge de 14 ans. Robson a nié avoir été maltraité lors du procès pour molestation du roi de la pop en 2005, mais il poursuit maintenant les entreprises en Californie. Le danseur affirme que Michael Jackson a dirigé l’opération de maltraitance d’enfants la plus sophistiquée que le monde ait jamais connue. On prétend que la mère de Robson dit que son fils a nié avoir été abusé sexuellement par la pop star après l’avoir interrogé à plusieurs reprises sur des allégations d’abus.

Dan a également révélé qu’il n’y avait eu aucune nouvelle sur ses espoirs de faire avancer d’autres victimes présumées du chanteur bizarre, notamment Jordan Chandler et Gavin Arvizo.

Mais il a souligné: « Quand vous regardez ce que James et Wade ont vécu, ce n’est pas surprenant. »

Jackson a toujours nié toutes les allégations de maltraitance d’enfants et a été acquitté des accusations d’agression sexuelle en 2005.

Son domaine a également critiqué Leaving Neverland, le qualifiant d ‘«assassinat de personnage de tabloïd» que le chanteur avait «enduré dans la vie et maintenant dans la mort».

DES MENACES DE MORT

Pendant ce temps, les fans du regretté chanteur, décédé d’une overdose en 2009 à l’âge de 50 ans, ont menacé de mort Reed.

Il a précédemment déclaré: «Ce qui est déroutant dans le cas de Michael Jackson, c’est la férocité de l’incrédulité, si vous voulez, dans les histoires de ces deux jeunes hommes.

«Au début, nous avons reçu une tonne de courriels très hostiles, des menaces de mort hostiles et des gens qui disaient des choses horribles sur moi et ma famille.

« Cela n’a certainement pas effrayé ni moi ni HBO. Je me tiens à chaque seconde du film et HBO aussi. »

Le domaine de Jackson a nié avec véhémence les allégations selon lesquelles il aurait abusé de l’un ou l’autre des garçons Crédit: AP: Associated Press

Les allégations ont été mises en évidence dans le documentaire explosif Leaving Neverland Crédits: Rex

Le procès de Robson a déclaré qu’en tant qu’employé de Jackson, ses sociétés de divertissement – MJJ Productions et MJJ Ventures – avaient l’obligation légale de veiller à son bien-être, de la même manière qu’une école serait responsable de protéger ses élèves du personnel.

Il a partagé ses accusations détaillées dans le documentaire de HBO aux côtés de James, 43 ans, qui avait une relation étroite similaire avec Jackson – qu’il prétend également être en proie à des abus.

Mais le juge Young a conclu que les sociétés étaient contrôlées par Jackson – et qu’elles n’avaient pas la capacité d’exercer un contrôle sur lui.

« Il n’y a aucune preuve à l’appui de l’affirmation du demandeur selon laquelle les défendeurs exerçaient un contrôle sur Jackson », a-t-il expliqué dans des documents judiciaires.

« La preuve démontre en outre que les défendeurs n’avaient aucune capacité légale de contrôler Jackson, parce que Jackson avait la propriété complète et totale des défendeurs. »

La décision annoncée lundi fait écho à celle de Safechuck, qui a lancé un procès similaire qui a été rejeté en octobre dernier pour les mêmes motifs par le juge Young.

Safechuck avait affirmé que les deux sociétés de divertissement «avaient été créées pour faciliter les abus sexuels d’enfants commis par Jackson».

Mais l’avocat du couple, Vince Finaldi, a promis de faire appel de la décision après avoir critiqué la décision pour avoir « des défauts fatals ».

Jackson et Liza Minelli dans les coulisses après avoir vu le fantôme de l’opéra avec Safechuck Crédits: Getty – Contributeur

Safechuck et Robson interviewés par Gayle King sur CBS This Morning Crédit: reportez-vous à la légende.

Il a déclaré dans un communiqué: « Si elle était autorisée à se présenter, la décision créerait un dangereux précédent qui laisserait des milliers d’enfants travaillant dans l’industrie du divertissement vulnérables aux abus sexuels par des personnes occupant des lieux de pouvoir. »

Le fondement des affirmations de Robson et de Safechuck était que, du fait qu’ils travaillaient tous les deux avec Jackson lorsqu’ils étaient mineurs, les groupes – qui avaient été créés par l’artiste pour diriger sa carrière – avaient le devoir de les protéger.

Mais le juge californien a déclaré aux demandeurs que les entreprises ne pouvaient pas être des auteurs directs et qu’elles n’étaient pas directement responsables de la détresse émotionnelle.

Le domaine de Jackson a nié avec véhémence les allégations selon lesquelles il aurait abusé de l’un ou l’autre des garçons et a lancé son propre procès contre HBO pour avoir diffusé le documentaire, qui est maintenant en arbitrage privé.

L’avocat de la succession de Jackson, Jonathan Steinsapir, a déclaré à propos de la décision Robson: « Wade Robson a passé les 8 dernières années à poursuivre des réclamations frivoles dans différents procès contre la succession de Michael Jackson et les sociétés qui lui sont associées.

« Pourtant, un juge a une fois de plus statué que les demandes de Robson n’avaient aucun fondement, qu’aucun procès n’était nécessaire. »

Dan Reed a remporté plusieurs victoires et nominations aux BAFTA, un prix Peabody, deux nominations aux Emmy et bien d’autres.

Il a travaillé comme producteur et réalisateur de documentaires pour Channel 4, BBC, HBO et PBS.

Le réalisateur primé s’est concentré sur les abus sexuels en tant que thème dans le passé et a été responsable du documentaire acclamé The Pedophile Hunter.