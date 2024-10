Michael Jackson était vierge quand nous sommes sortis ensemble

Lisa Marie Presley a déclaré que Michael Jackson lui avait dit qu’il était vierge lorsqu’il l’avait rencontrée.

Presley, décédée en janvier 2023, a laissé derrière elle des heures de cassettes que sa fille Riley Keough a transformées en mémoires, « From Here to the Great Unknown », sorti mardi.

Presley, alors âgée de 26 ans, et Jackson, alors âgée de 35 ans, ont stupéfié le monde entier lorsqu’ils se sont mariés en République dominicaine le 26 mai 1994, 20 jours seulement après son divorce avec Danny Keough.

Riley Keough a déclaré que Presley craignait que Jackson ne l’utilise lorsqu’il l’avait embrassée sur scène aux MTV Video Music Awards en septembre 1994. AFP via Getty Images

« Il m’a dit qu’il était toujours vierge », se souvient Presley dans le livre. «Je pense qu’il avait embrassé Tatum O’Neal et qu’il avait eu une histoire avec Brooke Shields, qui n’avait pas été physique à part un baiser. Il a dit que Madonna avait également essayé de le rencontrer une fois, mais que rien ne s’était produit.

« J’étais terrifiée parce que je ne voulais pas faire de mauvais choix. Quand il a décidé de m’embrasser pour la première fois, il l’a fait. Il était à l’origine de tout. Les choses physiques ont commencé à se produire, ce qui m’a choqué. J’avais pensé que peut-être nous ne ferions rien avant de nous marier, mais il a dit : ‘Je n’attends pas !’

Elle a dit à propos de leur histoire d’amour : « En fait, j’étais si heureuse. Je n’ai jamais été aussi heureux.

Le couple a stupéfié le monde entier lors de leur mariage en mai 1994. Corbis via Getty Images

Bien qu’ils se soient rencontrés pour la première fois lorsque Presley avait 6 ans et que Jackson se produisait avec ses frères à Las Vegas, la fille unique d’Elvis Presley ne se souvient de l’avoir rencontré qu’en 1993, lorsqu’il a voulu entendre sa démo – et ils ont simplement « cliqué ».

«Je pensais juste qu’il était seul et qu’il avait besoin d’un ami. Mais il me poursuivait », a-t-elle déclaré.

Jackson lui a dit qu’il était « dévasté » de voir qu’elle avait épousé Danny – et pensait qu’elle aurait dû être avec lui.

Riley a écrit : « Nous avons appelé Michael ‘Mimi’ parce que mon frère ne pouvait pas prononcer son nom. »

Presley a déclaré qu’elle était heureuse de défendre son mari contre les allégations d’abus sexuels lors d’une interview avec Diane Sawyer en juin 1995. abc

L’actrice et productrice se souvient que Jackson était la seule personne à qui Presley n’avait pas demandé de signer l’une des piles de NDA qu’elle gardait dans la cuisine.

Presley, qui a admis qu’elle n’avait pas parlé du mariage à sa mère, Priscilla Presley, a déclaré que Jackson était un « interlocuteur incroyable » avec « quelque chose en lui qui était vraiment remarquable, quelque chose que je n’ai jamais vu ou ressenti de toute ma vie ». , sauf avec mon père [Elvis Presley]. Je me sens vraiment très chanceux qu’il m’ait laissé entrer.

«Je suis tombée amoureuse de lui parce qu’il était normal, juste putain de normal. Son côté normal était un côté que personne ne voyait. Sa mère disait : « Il t’a dit ça ? et Janet [Jackson] Je disais : « Je ne l’ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça ».

Presley a dit qu’elle avait vu un côté de Jackson que personne d’autre n’avait pu découvrir. FilmMagie

« Avec tout le monde, il claquait des doigts si quelqu’un évoquait quelque chose qu’il n’aimait pas – claquez et vous êtes éliminé. Parce qu’il pouvait créer son propre monde. Et dans ce monde, tout le monde devait être d’accord avec ce qu’il disait.

«Mais dans notre monde, je disais ce que je ressentais et il aimait ça chez moi parce que cela ne lui était pas destiné. Je pourrais être réel sans rien cacher.

Riley a déclaré que Jackson avait emménagé dans leur maison à Hidden Hills à Los Angeles et qu’il emmenait souvent un chimpanzé lors des courses scolaires.

Presley a admis qu’elle n’avait pas parlé du mariage à sa mère, Priscilla Presley. FilImage

« Avant de demander, ce n’était pas Bubbles », remarqua-t-elle.

Michael chantait « Joyeux anniversaire Lisa » de « Les Simpsons » à Lisa Marie, « Ben » au frère de Riley, Benjamin Keough, et « You Are Not Alone » à Riley.

Selon le livre, Michael a demandé conseil à Lisa Marie après avoir été accusé d’avoir agressé Jordan Chandler en 1993 – et elle lui a dit de s’installer rapidement.

Elle a écrit : « Quant à la pédophilie, je n’ai jamais vu une chose pareille. Personnellement, je l’aurais tué si je l’avais fait.

Lisa Marie a quitté son mari Danny Keough, le père de ses enfants Riley et Benjamin, pour Jackson. Collection Ron Galella via Getty Images

Lisa Marie n’a interviewé Diana Sawyer qu’en 1995 pour « protéger » son mari, a-t-elle déclaré, ce qui lui a valu d’être poursuivie en justice par le père de Jordan, Evan Chandler. Mais elle a gagné au procès.

Elle était avec Jackson pendant qu’il enregistrait son album « HIStory », mais au moment de sa sortie en 1995, il était clair que « la pression était sur lui.

«J’ai commencé à remarquer des différences chez lui», se souvient-elle.

Lisa Marie a déclaré qu’elle n’avait jamais été aussi heureuse que lorsqu’elle était avec Jackson. Corbis via Getty Images

Riley a déclaré que sa mère avait commencé à ressentir la consommation de drogue de Michael et à remarquer le comportement qu’elle connaissait de son propre père, décédé en 1977 à l’âge de 42 ans.

Lisa Marie craignait également que le roi de la pop ne l’utilise pour la presse lorsqu’il l’a embrassée lors des MTV Video Music Awards de 1994. Il a également commencé à disparaître pendant des jours et à la mettre à l’écart.

Alors que Lisa Marie essayait de découvrir ce qui se passait, un membre de la famille de Michael lui a dit qu’il avait l’habitude de prendre des pilules. Un autre lui a demandé de prélever un échantillon d’urine afin de pouvoir tester les médicaments qu’il prenait.

À ce stade, il avait « simulé » une chute et se trouvait dans un hôpital de New York, où il avait son propre anesthésiste.

Lisa Marie est enterrée à côté de son fils bien-aimé, Benjamin, à Graceland. Getty Images

Elle a dit : « Michael était vraiment horrible – il s’est mis en colère contre moi parce que j’avais posé des questions. J’ai dit : « Que se passe-t-il réellement ici ? Si tu as un problème, je t’accompagnerai en cure de désintoxication.’

Elle a déclaré que le médecin l’avait « menacée » pour avoir posé des questions.

«J’ai dit: ‘J’essaie juste de découvrir ce qui se passe avec mon mari’», a-t-elle rétorqué.

Peu de temps après, Michael a dit à Lisa Marie de retourner en Californie.

« Alors je suis parti. Je voulais qu’il vienne aussi, mais il ne l’a pas fait. J’ai demandé le divorce très peu de temps après », a-t-elle déclaré.

Elle était la fille unique d’Elvis et Priscilla Presley. FilImage

Lisa Marie a déposé une demande en décembre 1995 et le divorce a été finalisé en août 1996.

Cependant, Riley a révélé qu’ils avaient continué à aller au domicile de Michael, Neverland, et que sa mère avait continué à sortir avec son ex.

Lisa Marie a ajouté : « Nous avons fait des allers-retours pendant des années. Il voulait tellement que j’aie ses enfants et je ne voulais pas.

Elle avait une relation difficile avec sa mère, révèle le livre. FilImage

Elle a dit qu’elle savait qu’il l’utiliserait, la larguerait et la ferait disparaître du tableau : « Je connaissais sa nature et il était très contrôlant et calculateur. »

Elle lui dit : « Tu es comme un serpent, je ne sais pas de quoi tu vas sortir en rampant… »

En 1997, Lisa Marie et ses enfants se sont envolés pour l’Afrique du Sud pour voir Michael se produire pour la dernière fois.

Riley a terminé le livre après la mort de sa mère. Getty Images

Riley a ajouté : « Des années plus tard, il a appelé ma mère et elle lui a dit qu’il n’avait pas l’air sobre. Il a dit : « Vous aviez raison, tout le monde autour de moi veut me tuer. » C’était leur dernière conversation.

Lisa Marie était à Londres lorsque Michael est décédé le 29 juin 2005 d’un arrêt cardiaque causé par une intoxication au propofol, mais elle est restée assise près de son cercueil pendant des heures après ses funérailles.

« Ma mère m’a dit qu’elle avait communiqué avec Michael à travers ses rêves pendant des mois après sa mort », a déclaré Riley.