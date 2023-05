Michael Jackson Estate verse à maman Katherine 1 million de dollars au milieu d’une bataille juridique

Pendant que Katherine Jackson se bat avec Michael Jackson exécuteurs testamentaires sur un accord secret, la succession la soutient toujours via une allocation que le défunt roi de la pop a mise en place.

La star emblématique a pris des dispositions pour prendre soin de sa mère pour le reste de sa vie bien que les bénéficiaires de sa succession soient ses trois enfants, Prince, Paris et Blanket.

Comme BOSSIP l’a signalé précédemment, Katherine Jackson s’est battue et a perdu sa tentative de bloquer un accord secret proposé de la succession de son défunt fils.

Radars en ligne rapporte que John Branca et John McClain sont en charge de la succession de Michael depuis sa mort le 25 juin 2009. Les hommes ont déposé un rapport comptable mis à jour devant le tribunal couvrant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Branca et McClain sont reconnus pour avoir redonné vie à la succession de Michael. Ils affirment que lorsqu’ils ont commencé à travailler sur les affaires de Michael, la défunte superstar de la pop avait « plus de 400 millions de dollars de dettes qui grevaient les actifs les plus importants de Michael et peu ou pas de liquidités ou de moyens pour rembourser cette dette ».

Afin de résoudre ce problème, les deux ont déclaré qu’ils avaient besoin d’une pensée créative, d’un travail acharné et de l’extraordinaire héritage créatif de Michael pour transformer l’entreprise MJJ en une entreprise rentable.

« Les exécuteurs ont été en mesure de créer des opportunités exceptionnelles et uniques qui n’existaient pas au moment du décès de Michael Jackson pour générer des revenus substantiels et améliorer l’image et l’héritage de Michael Jackson au profit des bénéficiaires de Michael’s Trust. Au 31 décembre 2022, la succession a généré des revenus bruts dépassant deux milliards de dollars », rapporte Radars en ligne.

Selon un nouveau dossier, RadarOnline.com a révélé que la succession avait rapporté plus de 70 millions de dollars en 2019 et avait plus de 700 millions de dollars d’actifs. La succession de MJ a répertorié la propriété comme sa maison de 4 millions de dollars à Los Angeles, un autre condo de 315 000 dollars, plusieurs automobiles Rolls Royce, une Bentley de 2001, des intérêts dans diverses entreprises, des actions et des obligations et des biens personnels d’une valeur de 12 millions de dollars.

Les documents ont également révélé que Katherine Jackson avait reçu 969 432 $ en allocations pour l’année. De plus, les exécuteurs testamentaires ont également approuvé la fille de Michael, Paris, qui a dépensé 750 000 $ pour la construction de sa maison.

Bien qu’elle ait reçu l’allocation, Katherine Jackson se bat toujours contre les exécuteurs testamentaires au milieu des informations selon lesquelles ils sont absorbés par une « transaction commerciale secrète » liée à une vente de 800 millions de dollars de la moitié du catalogue de musique de Jackson.

Si c’est vrai, il est clair que Katherine veut protéger l’héritage de son défunt fils, c’est pourquoi elle a fait appel pour bloquer son approbation.

Les choses sont clairement inachevées entre Mme Jackson et la succession Jackson.