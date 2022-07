Michael Jackson a limogé notre agent, alors nous lui avons fait une offre qu’il n’a pas refusée, révèle l’ancien patron de la mafia Michael Franzese

MICHAEL JACKSON voulait un changement.

Le chanteur superstar a décidé qu’il ne voulait plus travailler avec les agents que son père Joe avait recrutés pour diriger les concerts de la famille Jackson qui rapportaient des millions de dollars.

Arthur Edwards / Le Soleil

L’ancien patron de la mafia new-yorkaise Michael Franzese à Brighton avant de commencer sa tournée nationale[/caption]

Arthur Edwards / Le Soleil

Michael, avec son père gangster Sonny, a déclaré: «Je n’ai pas grandi en voulant être un gangster. Mon père ne voulait pas de cette vie pour moi. Il voulait que je sois médecin’[/caption]

Getty

Michael dit: “Nous avions un accord avec le père de Michael Jackson, Joe, pour les représenter lors de la tournée Victory de 1984”[/caption]

Mais ce que Michael ne savait pas, c’est que la “société” qu’il prévoyait de jeter appartenait à l’une des familles mafieuses les plus redoutées et les plus violentes de New York.

C’est à ce moment-là que le plus gros producteur d’argent de la mafia depuis Al Capone a pris un avion pour la Californie pour faire à Jacko une offre qu’il ne pouvait pas refuser.

Aujourd’hui, dans un hôtel de Brighton, l’ancien gangster de la mafia Michael Franzese a déclaré au Sun : “Quelqu’un de très proche de moi représentait beaucoup de talent – Marvin Gaye, Dionne Warwick, les Detroit Spinners et The Supremes.

“Nous avions un accord avec le père de Michael Jackson, Joe, pour les représenter lors de la tournée Victory de 1984. Puis, de nulle part, Michael change d’avis et engage un autre agent parce qu’il s’est fâché contre son père.

En savoir plus sur Michael Jackson ÉTOILE GONE Bruno “Pop N Taco” Falcon, star du hip-hop et chorégraphe de Michael Jackson, est décédé BILLIE J-LINGZ Jesse Lingard rend hommage à Michael Jackson avec des danseurs TikTok

“Alors Joe vient nous voir et dit:” Écoutez, Michael m’a donné du fil à retordre “.”

À l’époque, le prince de la mafia Franzese était un caporégime de confiance – ou capitaine – de la puissante famille criminelle Colombo de New York, qui figurait dans le film Goodfellas où Michael était joué par la star de Raging Bull, Joseph Bono.

Lorsque Franzese a appris les plans de Jacko pour éliminer la mafia, il s’est envolé en jet privé de New York à Los Angeles pour rencontrer la star et son “nouvel” agent.

Il raconte : « Je leur ai dit : ‘Nous respecterons Michael et nous trouverons un accord. Si vous ne pouvez pas faire ça, il n’y aura pas de tournée ».





Alors quelles auraient été les conséquences si Jackson avait continué la tournée sans la Mafia.

En regardant de l’autre côté de la Manche, Franzese dit : « Le gars aurait eu peur et il aurait dit à Michael : ‘Je ne peux pas faire la tournée et je ferais mieux de retourner voir l’autre gars’. C’est comme ça que ça aurait marché. »

Après la visite de Franzese, la tournée Victory de 55 spectacles des Jacksons en Amérique et au Canada s’est déroulée comme prévu, rapportant des millions à ses bailleurs de fonds.

Mais il ne s’agissait pas d’argent pour le chef de la mafia Michael, qui gagnait déjà 8 à 10 millions de dollars par semaine pour la famille Colombo grâce à une série d’accords tordus.

Deux ans après l’incident de Jackson, le magazine Fortune a nommé les 50 gangsters les plus riches d’Amérique.

Michael Franzese, le plus jeune de la liste, était au n ° 18. Aujourd’hui, 48 de ces riches dons de Cosa Nostra sont morts – beaucoup d’entre eux ont été abattus, les autres sont morts en prison.

Michael, aujourd’hui âgé de 71 ans, est le seul à être resté en vie et libre après être devenu le premier gangster de haut rang à s’éloigner de la mafia sans protection policière et à survivre – bien que son propre PÈRE ait approuvé un contrat pour le tuer.

L’ex-gangster et père de sept enfants déclare : « Dans cette vie, si tu meurs de vieillesse et que tu meurs libre, tu as vraiment accompli quelque chose.

«Il y a parfois beaucoup de respect, mais il y a beaucoup de coups dans le dos et de trahisons. La violence fait partie de la vie.

« Mes plus grands regrets sont les gars qui étaient proches de moi qui se sont mis en difficulté et je n’ai pas pu les sauver. Si vous jouez avec la femme ou la fille de quelqu’un d’autre, vous êtes mort, c’est tout.

“Vous levez la main vers un autre ‘made guy’ et vous avez terminé – vous ne pouvez pas faire ça.

« Vous trahissez le serment, vous avez des ennuis. Les gars ont des ennuis dans cette vie tout le temps.

“La trahison et la violence font partie de la vie”

Franzese est en tournée en Grande-Bretagne pour raconter sa remarquable histoire et révéler les secrets de la mafia au public de tout le pays.

Le journaliste de télévision Trevor McDonald était sur place pour lancer les pourparlers de Michael, qui se poursuivent à Leicester et à Brighton plus tard cette semaine avant de rejoindre 11 autres villes.

Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois lorsque Sir Trevor a réalisé son documentaire en deux parties de 2015 sur la mafia.

Sir Trevor dit: «L’histoire de Michael sur la façon dont il a transformé sa vie en ne gagnant pas des millions pour la mafia est extraordinaire. Nous considérons la foule comme un gang du crime organisé, mais c’était un mode de vie.

“Un membre de la mafia m’a dit qu’il avait emmené son fils de sept ans avec lui lorsqu’il était allé tirer sur un rival. Quand le garçon, qui avait attendu dehors, a demandé : « Quel était ce bruit ? son père a simplement dit : « C’était un pétard ».

« La relation de Michael Franzese avec son propre père était étrange. Je n’ai jamais rencontré dans ma carrière un parent qui ne s’opposait pas à ce qu’un contrat soit conclu avec son fils.

Le père de Michael, Sonny, était un proche associé du gangster Joe Colombo, qui dirigeait l’une des cinq familles criminelles les plus puissantes de New York.

Sonny, qui a vécu jusqu’à 103 ans, a été inculpé et acquitté trois fois pour meurtre. Mais il a finalement été emprisonné pendant 50 ans pour avoir organisé une série de vols de banque, ce qu’il a toujours nié.

Sonny Franzese avait 100 ans lorsqu’il a finalement été libéré de prison.

Michael dit : « Je n’ai pas grandi en voulant être un gangster. Mon père ne voulait pas de cette vie pour moi. Il voulait que je sois médecin.

“J’étais étudiant en pré-médecine quand il a été condamné à 50 ans de prison.”

Désespéré de gagner assez d’argent pour engager des avocats pour aider à défendre le cas de son père, Michael est allé voir Sonny en prison.

Mes 3 meilleurs films de mafia MICHAEL dévoile ses blockbusters mafieux préférés. . . GOTTI (1996) avec Anthony Quinn et Armand Assante : Un film brillant et extrêmement précis car ils ont pris une grande partie du scénario à partir de véritables bandes de surveillance. Je connaissais tous ces gars, y compris John Gotti [boss of the Gambino crime family]. Il devait toujours gagner une dispute. LES AFFAIRES (1990) avec Ray Liotta, Robert De Niro et Joe Pesci : Un grand film. Les médias ont créé une mystique à propos de la mafia, mais cela a montré à quoi cela ressemblait vraiment à l’époque. De Niro est bon comme Jimmy Conway et Joseph Bono n’est pas mauvais comme moi. Mais Joe Pesci, qui joue Tommy DeVito, est le meilleur. Il n’y a personne qui joue un gangster mieux que lui. Je connaissais beaucoup de gars du type Joe Pesci dans la rue. Je vous dis quelque chose – les gars dans cette vie sont assez drôles. LE PARRAIN (1972) avec Marlon Brando et Al Pacino : Le Parrain I et II sont incroyables – mais ces films étaient de la pure fiction.

Il se souvient : « Mon père m’a regardé et m’a dit : ‘Je vais te poser une question. Si jamais vous deviez tuer quelqu’un, pourriez-vous le faire ?

“J’ai dit:” Papa, si les circonstances étaient bonnes, je pense que je pourrais le faire “.

« Il a dit : ‘C’est la bonne réponse. Rentrer chez soi. Je vais envoyer un message au centre-ville et quelqu’un vous contactera. Vous faites tout ce qu’on vous dit ».

“C’était ça. C’est ainsi qu’il m’a préparé. J’ai été recrue pendant environ deux ans et demi.

“Le soir d’Halloween 1975, j’ai prêté serment et je suis devenu membre. J’avais une cible dans le dos dès le premier jour à cause de mon père.

Michael s’est rapidement avéré être l’un des plus gros revenus de la mafia.

Il dirigeait 350 stations-service à New York et au New Jersey alors que la mafia escroquait le gouvernement de millions de dollars en négligeant de payer des taxes sur des millions de gallons d’essence par mois.

Il dit : « Nous avions un hélicoptère Bell que nous utilisions pour récupérer l’argent dans les stations-service parce que le FBI ne pouvait pas nous suivre.

Le Mob gagnait tellement d’argent qu’un jour, revenant du New Jersey avec plus de 400 000 $ à bord, le pilote a commencé à voler autour de la Statue de la Liberté et Michael a décidé de “partager la richesse”.

Il a jeté près de 25 000 dollars en billets de 10 et 20 dollars de l’hélicoptère, qui a plu sur la foule en dessous.

Michael dit : « Il y a un mythe là-bas selon lequel les gars de la mafia s’assoient dans leurs clubs sociaux et nous créons tous ces stratagèmes et planifions la prochaine entreprise que nous allons attaquer.

« Ce n’est pas comme ça. Habituellement, quelqu’un de l’intérieur de l’entreprise vient nous voir – ils ont un plan pour frauder leur place.

Commandé un hit sur le pivot de la mafia

« Ils veulent gagner un peu d’argent supplémentaire et ils pensent que nous n’allons rien leur dire. Nous pouvons les financer, nous les protégerons. Cela arrivait tout le temps.

Alors que l’escroquerie à la station-service rapportait une fortune, Michael a également produit des films pour donner à la mafia une façade légitime.

Il tournait un film musical en Floride avec le chanteur Smokey Robinson lorsqu’il est tombé instantanément amoureux d’une danseuse de 20 ans sur le plateau.

Michael a “oublié” de dire à son nouvel amour, Camille, qu’il était un patron de la mafia et non un producteur de films.

Mais en décembre 1985, cinq mois seulement après son mariage avec Camille, Michael a été emprisonné pendant dix ans après avoir reconnu son rôle dans la fraude à la station-service.

Il a passé 29 mois et sept jours en isolement cellulaire et lors de sa première nuit en cellule, un gardien a poussé une Bible dans la fente de la porte de sa cellule.

Michael dit : « Le gardien de prison était un homme bon. Ce qui est incroyable, c’est que je n’ai jamais revu le gars par la suite. Deux gars sont venus vers moi et m’ont dit qu’ils étaient les gardiens de la prison, mais je savais que ce n’était pas le cas.

Ce fut le moment qui a changé la vie de Michael pour toujours.

Il est devenu chrétien et à la fin de sa peine de prison a tourné le dos à la mafia.

Il a immédiatement ordonné de frapper le caïd de la mafia qui s’est éloigné.

En savoir plus sur le soleil VIE DE CHIEN Ladbaby partage l’achat de B&M qui vous garde au frais pendant que vous dormez pendant la canicule CHARTE DE COULEURS Je suis médecin – voici pourquoi votre pipi ne devrait JAMAIS être clair et quand vous inquiéter

Michael dit : « J’aurais été tué à New York, alors j’ai déménagé en Californie. Quand j’ai enfin retrouvé mon père, il m’a dit : “Si tu m’avais écouté, tu aurais été le patron de la famille Colombo”. Je l’ai regardé et j’ai dit : ‘Papa, j’en ai fini avec cette vie. Je sers un nouveau maître maintenant’.

« Est-ce que je crois que mon père m’aurait pointé un pistolet sur la tempe ? Non.”

Tous les détails de la tournée britannique de 20 dates de Michael Franzese sont sur michaelfranzesetour.com.

Les 3 principales requêtes Mob ET les questions les plus souvent posées sur la tournée de Michael. . . Avez-vous déjà tué quelqu’un ? C’est parfois une vie très violente. Si vous faites partie de la vie, vous faites partie de la violence. Il n’y a pas d’issue. On vous dit quoi faire et vous devez le faire. Où est l’argent? J’avais 33 millions de dollars sur un compte numéroté en Autriche. Mon partenaire avait la moitié du nombre, j’avais l’autre moitié. Quand j’ai finalement plaidé, j’ai eu une restitution de 15 millions de dollars et une confiscation de 5 millions de dollars et cela m’a coûté environ 5 millions de dollars en frais juridiques parce que j’avais sept affaires à défendre. J’ai donc perdu beaucoup d’argent. OÙ est enterré Jimmy Hoffa? Hoffa était le chef du puissant syndicat des Teamsters – représentant les camionneurs et les ouvriers – qui a disparu en 1975 et aurait été tué par la foule. Michael dit : « Pour une raison quelconque, tout le monde est fasciné par ce type. Il n’est pas enterré. Il est dans l’eau.”

Rex

Arthur Edwards / Le Soleil

Michael avec sa femme Camille et sa fille[/caption]

Getty

Michael dans un bureau de Manhattan en 1985[/caption]

Getty – Contributeur