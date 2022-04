Michael Jackson “a eu du plaisir à regarder ses chimpanzés s’en prendre à des enfants sauvages dans sa chambre et les a entraînés à” agresser “des femmes de ménage à Neverland”

MICHAEL Jackson « a prospéré » en regardant ses chimpanzés indisciplinés attaquer les enfants et le personnel et a même « pris son pied » en entraînant les primates à agresser des femmes dans son ranch de Neverland, a affirmé son ancienne femme de chambre.

Le roi de la pop a également permis à ses copains d’enfant de lancer d’énormes rochers sur son lion terrifié Kimber, de laisser ses éléphants être enchaînés par leurs pattes dans de minuscules enclos – et a même encouragé les visiteurs à caresser ses girafes même si les animaux avaient déjà attaqué un adulte et un jeune, dit-elle.

Un certain nombre de morts cruelles d'animaux ont été associées au ranch Neverland du chanteur

L'ex-femme de chambre du roi de la pop a affirmé qu'il "avait pris du plaisir" à former des chimpanzés pour abuser du personnel

Ce soir, un documentaire d’ITV avec Ross Kemp cherchera à découvrir ce qui est arrivé à la ménagerie d’animaux de Jackson 13 ans après la mort du chanteur.

L’émission télévisée Searching For Michael Jackson’s Zoo, diffusée ce soir, révèle combien de grands animaux de compagnie du chanteur sont morts prématurément – ​​avec deux girafes mortes dans un incendie et une autre à cause d’une fracture du cou.

Parlant pour la première fois de la maltraitance des animaux, de la cruauté, de la torture, des attaques fréquentes et des actions écœurantes des travailleurs du ranch californien de la star, la femme de chambre personnelle de MJ, Adrian McManus, a déclaré que cela lui brise toujours le cœur de penser à ce qui s’est passé.

McManus a travaillé comme femme de chambre personnelle de Jackson de 1990 à 1994.

Jackson a insisté sur le fait qu’elle était l’une des rares personnes proches à avoir accès à ses quartiers privés à Neverland.

Dans une interview exclusive, McManus a raconté au Sun comment elle avait été attaquée par les deux orangs-outans de MJ, Patrick et Brandy, qui lui avaient attrapé les cheveux et ne voulaient pas les lâcher – et avait également été mordue par Max, le chimpanzé non entraîné de Jackson, à qui on avait confié la course du maison.

Mais plutôt que de blâmer les animaux, elle pointe fermement du doigt le fou Jackson pour avoir pensé qu’il était un “vrai docteur Doolittle”.

McManus, 60 ans, de Nipomo, en Californie, a déclaré: “Michael a dit qu’il était un amoureux des animaux, mais de nombreux animaux ont été mal traités.





“Le zoo n’aurait pas dû être là car personne ne s’est jamais vraiment occupé des animaux et tout le personnel était en danger. Je suis choqué que personne n’ait été grièvement blessé ou attaqué.

“Michael n’aurait jamais dû être autorisé à garder ces animaux. Cela me brise le cœur de penser à toute la cruauté.

«Les animaux mouraient et disparaissaient tout le temps à Neverland, mais exceptionnellement, cela était considéré comme normal. Personne ne semblait enquêter ou poser de questions.

LES ATTAQUES D’ANIMAUX ‘TRAITÉES COMME UNE PLAISANCE’

Maintenant, The Sun peut révéler à quel point Jackson, indifférent, a «prospéré» grâce au chaos créé par ses animaux – et les morsures et attaques fréquentes de leur part ont été traitées «comme une blague».

Le chanteur de Thriller avait une obsession pour les singes et après s’être débarrassé de Bubbles, il a acheté deux chimpanzés Max et Alex, un bébé singe déformé appelé Ariel et un petit singe vert.

Tous ont été laissés à l’émeute, pris en charge par un personnel terrifié sans aucune formation.

Le plus choquant, McManus se souvient d’avoir rencontré l’un des enfants amis de la star assis sous le choc avec du sang coulant sur son visage après une attaque vicieuse de Max.

“Un jour, une équipe de sécurité a traversé la propriété à toute vitesse pour venir me chercher après avoir nettoyé la salle de cinéma dans une petite camionnette blanche”, a-t-elle déclaré.

Le garçon, les yeux larmoyants, ne dit rien, mais son visage était enflé. Il avait l’air complètement choqué et traumatisé.

Adrien Mc Manus

“Ils m’ont dit que je devais me rendre dans la chambre de Michael immédiatement car il me demandait, mais ils ne savaient pas pour quelle raison.”

Elle a poursuivi: «Ils ont couru vers la maison, j’ai couru dans ses appartements privés et j’ai vu Michael assis sur le côté droit de son lit, l’air furieux.

“Un de ses enfants amis était assis à côté de lui, l’air effrayé et nerveux avec du sang coulant sur son visage.

“Michael a dit sévèrement : ‘Nous ne vous avons pas trouvé… J’ai besoin que vous alliez trouver un antiseptique et un pansement car l’un des chimpanzés l’a mordu.’

« Le garçon, les yeux larmoyants, n’a rien dit, mais son visage était enflé. Il avait l’air complètement choqué et traumatisé.

“Michael s’est tourné vers lui et a fait rage : ‘Je t’ai dit de ne pas taquiner le chimpanzé.’

«J’ai couru vers un garde-manger sans rendez-vous pour des fournitures médicales et je lui ai remis les crèmes que nous avions, des bandages et Michael l’a nettoyé tout seul. On n’en a plus jamais parlé.

« Peu de temps après cette expérience, tout le personnel a été envoyé dans un cabinet médical à Solvang pour se faire vacciner contre le tétanos. On nous a dit que c’était pour notre sécurité avec les animaux.

Adrian McManus a travaillé comme femme de chambre personnelle de Jackson de 1990 à 1994

Bubbles, le chimpanzé de compagnie de Jacko, l'accompagnait partout

Le nouveau doc ​​de Ross Kemp tente de retrouver ce qui est arrivé aux animaux sauvages de Jacko

Chilling, McManus, pense que les chimpanzés ont peut-être été entraînés à harceler sexuellement et à agresser des femmes sans le savoir.

“À une autre occasion, j’étais sortie près du manège à l’arrière de la maison principale”, a-t-elle déclaré.

« Moi et une autre femme de chambre. en pause, est allé les voir avec leur entraîneur. Max a couru vers moi, s’est un peu agenouillé et a passé la tête sous ma jupe.

« J’ai paniqué et j’ai demandé ‘Qui lui a appris ça ?’

“C’était comme s’il avait été formé pour faire ce mouvement, mais le manieur s’est juste moqué de moi.

“Puis Max s’est enfui et a joué sur le manège.”

Elle a ajouté: “Les rencontres avec des animaux qui tournent mal seraient traitées comme une blague et des commérages par le personnel, plutôt que comme des préoccupations réellement sérieuses.”

À la recherche du zoo de Michael Jackson avec Ross Kemp est sur ITV à 21h le mercredi 27 avril.