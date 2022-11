Michael J. Gerson, rédacteur de discours présidentiel et chroniqueur, décède à 58 ans

Michael John Gerson est né le 15 mai 1964 à Belmar, NJ, de Michael Fred Gerson, un scientifique laitier qui a développé des saveurs de crème glacée, et de Betty (Buckler) Gerson, une artiste. Quand Michael avait 10 ans, lui, ses parents et ses frères, Victor et Chris, ont déménagé à Saint-Louis.

Ses frères lui survivent, tout comme sa femme, Dawn (Miller) Gerson, et ses fils, Michael et Nicholas.

Sa famille était chrétienne évangélique et politiquement mélangée – son père était républicain, sa mère démocrate Kennedy – et le premier héros politique de Michael était Jimmy Carter.

Même en tant que rédacteur de discours à la Maison Blanche, il a cité Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman et Woodrow Wilson, tous démocrates, comme ses présidents préférés. Mais il est devenu républicain, a-t-il dit, sur la question de l’avortement, et en 1984, il a fait campagne pour la réélection de Ronald Reagan.

Il a fréquenté l’Université de Georgetown pendant un an, puis a été transféré au Wheaton College, une institution évangélique à l’extérieur de Chicago, où il s’est spécialisé en philosophie et en études bibliques.

Après avoir obtenu son diplôme en 1986, il a travaillé pour Charles Colson, l’ancien conseiller en disgrâce du président Richard M. Nixon qui a ensuite fondé Prison Fellowship Ministries, puis pour le sénateur Dan Coats, un républicain de l’Indiana.

C’est dans le bureau du sénateur Coats que M. Gerson a commencé à développer ses idées sur le conservatisme compatissant, mélangeant l’orthodoxie du marché libre alors dominante à Washington avec des idées de politique intérieure visant à aider les communautés pauvres à se relever, souvent avec l’aide d’organisations religieuses. .