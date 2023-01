Michael J. Fox, star de “Retour vers le futur”, parle du lien avec Christopher Lloyd ; lance le film sur la maladie de Parkinson à Sundance

Christopher Lloyd et Michael J. Fox sont sans doute deux des duos les plus mémorables à l’écran.

Fox, qui a rejoint “Retour vers le futur” après avoir été pratiquement déjà filmé avec un personnage principal différent, a révélé qu’il avait fallu un peu de temps pour se rapprocher de Lloyd malgré la chimie qu’ils présentaient en tant que Marty McFly et Doc Brown dans la franchise de films. . Mais, ça valait la peine d’attendre.

“Chris est un gars formidable. Il est très énigmatique”, a déclaré Fox à Variety Studio au Festival du film de Sundance, où il a fait ses débuts avec son documentaire, “Still : A Michael J. Fox Story”.

“Il m’a fallu quelques films pour apprendre à le connaître. Sur ‘Retour vers le futur, partie III’, nous nous sommes connectés d’une manière que nous n’avions pas sur les autres films. J’en suis venu à voir à quel point il aimait jouer. Je n’ai jamais compris ça avant.”

Fox a ajouté : “Pour s’asseoir et parler d’acteur et parler de Shakespeare et du ‘King Lear’… Ce type peut jouer le Roi Lear ! Les gens n’attendent pas ça de lui. Il est plein de surprises.”

Les acteurs ont d’abord travaillé ensemble sur le film de science-fiction à succès de 1985 réalisé par Robert Zemeckis, un conte de voyage dans le temps qui a depuis valu le titre de l’un des plus grands films jamais réalisés avec deux suites, une comédie musicale, des manèges de parc à thème et plus encore dans son franchise de plusieurs millions de dollars.

“Il peut raconter l’histoire d’un film en deux secondes, et vous l’obtenez. Nous, les acteurs réguliers, devons passer des heures et des heures pour diffuser l’information”, a poursuivi Fox en se vantant de Lloyd. “Chris est brillant dans ce domaine. Son amour du cinéma et son amour d’être acteur.”

La star de “Spin City” a ajouté : “Ce n’est pas seulement un fou, c’est un artiste.”

Au départ, Fox n’était même pas censé faire partie du film et n’a rejoint la production qu’après que Zemeckis ait tourné avec Eric Stoltz. Le réalisateur n’a pas été vendu à Stoltz et l’a remplacé par Fox, qui s’est fait connaître pour son rôle principal en tant que Marty McFly.

“Retour vers le futur”, qui mettait également en vedette Lea Thompson, Crispin Glover et Claudia Wells, a été réalisé avec un budget de 19 millions de dollars et a rapporté près de 400 millions de dollars au box-office .

Le film a reçu un Academy Award pour le meilleur montage d’effets sonores et trois nominations supplémentaires, dont la meilleure chanson originale pour “The Power of Love” de Huey Lewis et The News.

Zemeckis a également enchaîné avec deux suites en 1989 et 1990.

Lloyd et Fox ont continué à jouer dans des films et des émissions de télévision après le succès du film, mais Michael a révélé qu’il avait pris sa retraite de l’entreprise dans ses mémoires de 2020 “No Time Like the Future” en raison de la progression de son Diagnostic de la maladie de Parkinson .

Fox était présent à Park City, Utah, vendredi pour la première mondiale de son documentaire, qui détaille sa vie, sa carrière et son objectif en tant que défenseur de la recherche sur la maladie de Parkinson après son propre diagnostic.

Il a reçu une ovation debout après le film et, lors d’une séance de questions-réponses, a été félicité pour avoir collecté 2 milliards de dollars au profit de la recherche sur le trouble qui affecte le système nerveux.

“Ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, me fait en quelque sorte chier, parce que je pensais que nous en aurions fini avec ça maintenant”, a déclaré Fox. “Mais la science est difficile.”

Il est cependant resté optimiste et a déclaré que les progrès étaient mesurables et qu’il y avait de l’espoir pour la prévention de la maladie de Parkinson à l’avenir.

“Les gens disent:” Mais ce sera après votre temps, êtes-vous d’accord avec ça? “”, s’est demandé Fox, puis a répondu à sa propre question.

“Ch– ouais,” dit-il. “Ce serait génial. Fais-le. Je m’en fous si je suis dans le bus.”