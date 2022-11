Michael J. Fox, Selma Blair, Danica Patrick et d’autres stars pour surmonter les problèmes de santé : dans leurs propres mots

Les stars hollywoodiennes, dont Michael J. Fox, Selma Blair et Danica Patrick, ont été franches avec leurs parcours de santé.

Fox a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, Blair lutte contre la sclérose en plaques et Patrick a été franc sur ses difficultés avec la maladie des implants mammaires.

Le Dr David Amron, chirurgien dermatologue, a parlé à Fox News Digital de la façon dont les célébrités partageant publiquement leurs problèmes de santé peuvent avoir un impact sur d’autres personnes.

“Lorsque des célébrités et des influenceurs des médias sociaux partagent leurs parcours et leurs luttes avec des conditions médicales et des troubles rares, il est très important d’aider à sensibiliser, à apporter une compréhension et à réduire la stigmatisation”, a expliqué Amron.

“Une célébrité qui s’exprime permet à ceux qui luttent avec des problèmes de santé similaires de se sentir normaux et attire l’attention sur les diagnostics manqués et sur l’importance d’un bon diagnostic”, a-t-il poursuivi.

Voici un aperçu de quelques stars qui ont été ouvertes sur leurs parcours de santé.

Michael J. Fox

Michael J. Fox, qui a lutté contre la maladie de Parkinson au cours des 30 dernières années, a été franc sur son parcours de santé.

Récemment, l’acteur a parlé des blessures douloureuses qu’il a subies pendant son processus de rétablissement. Fox a précédemment qualifié 2018 de pire année de sa vie, mais dans une nouvelle interview, il a déclaré que les choses “avaient empiré”.

“Je me suis cassé la joue, puis la main, puis l’épaule, j’ai eu une épaule de remplacement et j’ai cassé mon [right] bras, puis je me suis cassé le coude”, a déclaré Fox à propos de l’année dernière lors d’une interview avec le magazine People. “J’ai 61 ans et je le ressens un peu plus.”

Pendant son rétablissement, Fox a déclaré qu’il avait du mal avec sa vision de la vie.

“Je n’ai jamais vraiment été un gars grincheux, mais je suis devenu très grincheux et court avec les gens”, a-t-il déclaré au point de vente. “J’essaie de l’étouffer dans l’œuf. Je pense toujours à ces aides qui travaillent avec moi. Et je leur dis souvent : “Quoi que je dise, imaginez que j’ai dit “s’il vous plaît” au début et “merci” à la fin”. Prenez juste une seconde et absorbez que j’aurais pu dire cela si j’étais plus moi-même, mais je ne l’ai pas fait, alors je m’excuse.

Fox est à peu près guéri et travaille sur une mission.

“Toute la mission est la suivante : ne tombez pas”, a-t-il déclaré. “Donc, tout ce qui fonctionne pour ne pas tomber, que ce soit une marchette ou un fauteuil roulant, une canne, un gars avec une ceinture autour de la taille qui la tient – j’utilise tous ces outils.”

Malgré les diagnostics de la maladie de Parkinson, Fox a continué à jouer jusqu’à sa retraite en 2020.

Selma Blair

Selma Blair continue de partager son parcours de santé avec les fans. L’actrice “Legally Blonde” a reçu un diagnostic de sclérose en plaques (SEP) en 2018.

Malgré son diagnostic, Blair a récemment participé à “Dancing with the Stars”. Elle a quitté le concours après quatre semaines après les conseils de son médecin.

“Cela a été un tel réveil d’une manière que je ne pensais pas qu’il se produirait de mon vivant”, a déclaré Blair en exclusivité à Fox News Digital.

“Je ne pensais pas que j’aurais même ce sérieux dans ma vie pour vraiment vouloir faire ça et oublier même mes handicaps ou ma maladie chronique.”

Blair a été franc sur son diagnostic dans le documentaire de 2021 « Présentation de Selma Blair ».

“J’aimerais que ce soit aussi dramatique que moi. On m’a dit de faire des plans pour mourir”, a-t-elle déclaré dans un teaser pour le film. “Pas parce que j’ai la SEP, parce que je lutte contre la SEP.”

En 2019, l’actrice de “Cruel Intentions” a admis avoir pleuré après avoir appris son diagnostic.

“C’était des larmes de savoir que je devais maintenant céder à un corps qui avait perdu le contrôle, et cela m’a soulagé”, a déclaré Blair à “Good Morning America” ​​à l’époque.

“Depuis la naissance de mon fils, j’étais dans une poussée de SEP et je ne le savais pas, et je donnais tout pour avoir l’air normal”, se souvient-elle. “Et je me soignais quand il n’était pas avec moi. Je buvais. J’avais mal. Je ne buvais pas toujours, mais il y avait des moments où je ne pouvais pas le supporter.”

Selena Gomez

Selena Gomez a été ouverte sur son diagnostic de trouble bipolaire et sa bataille contre le lupus.

En 2014, l’ancienne star de Disney est entrée dans un établissement de santé mentale peu de temps après avoir reçu un diagnostic de lupus et a révélé plus tard qu’elle avait été diagnostiqué avec un trouble bipolaire.

“Mon lupus, ma greffe de rein, ma chimiothérapie, ma maladie mentale, mes chagrins d’amour très publics – ce sont toutes des choses qui auraient honnêtement dû me faire tomber”, a expliqué l’actrice dans une interview de 2020 avec le magazine Elle. “Chaque fois que je traversais quelque chose, je me disais : ‘Quoi d’autre ? À quoi d’autre vais-je devoir faire face ?'”

Gomez a inclus son travail de santé mentale dans ses entreprises commerciales. En 2020, elle a lancé Rare Beauty afin de “créer un espace sûr et accueillant dans la beauté – et au-delà”, selon l’énoncé de mission de la marque. La marque comprend le Rare Impact Fund, qui collecte des fonds pour les services de santé mentale.

Gomez a parlé ouvertement de son parcours dans un récent documentaire, qui a été publié par Apple TV+ le 4 novembre. Le film est réalisé par Alek Keshishian.

“My Mind and Me” documente la lutte de Gomez contre la santé, l’anxiété et la dépression au cours des six dernières années.

Christina Applegate

Christina Applegate a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de sclérose en plaques (SEP) en août 2021.

“Salut les amis. Il y a quelques mois, on m’a diagnostiqué la SEP”, avait-elle écrit sur Twitter à l’époque.

“Ce fut un voyage étrange. Mais j’ai été tellement soutenu par des gens que je connais qui souffrent également de cette maladie”, a poursuivi Applegate. “Ça a été une route difficile. Mais comme nous le savons tous, la route continue. À moins qu’un trou ne la bloque.”

Dans un tweet séparé, elle a ajouté : “Comme l’a dit l’un de mes amis atteint de SEP, “nous nous réveillons et prenons les mesures indiquées”. Et c’est ce que je fais.”

Applegate a emmené ses fans dans son parcours de santé et a récemment partagé un aperçu de la sélection d’une canne pour une “cérémonie chic” en octobre.

“Ce sera ma première sortie depuis mon diagnostic de SEP”, a écrit Applegate à côté d’une photo de quatre options. “Les bâtons de marche font désormais partie de ma nouvelle normalité. Merci @neowalksticks pour ces beautés. Restez à l’écoute pour voir lesquels feront la différence pendant une semaine.”

Selon le Dr Amron, “La connectivité accrue dans le monde moderne d’aujourd’hui avec les médias sociaux nous a permis de nous connecter instantanément avec des célébrités, et avec la plupart des maladies et troubles, la prévention ou le diagnostic précoce est essentiel, donc lorsque les célébrités partagent publiquement leurs batailles pour la santé, cela pourrait inspirer d’autres personnes aux prises avec des symptômes similaires à se faire soigner.

“Ces actes courageux de partage public des batailles pour la santé nous aident à avancer vers l’acceptation et le développement de traitements efficaces et finalement de remèdes”, a-t-il ajouté.

Danica Patrick

Danica Patrick a parlé franchement de son parcours de santé après avoir pris la décision de retirer ses implants mammaires.

L’ancien pilote NASCAR est passée sous le bistouri en 2014 parce qu’elle pensait que “cela mettrait tout mon look en place et me ferait me sentir plus féminine et sexy”. Cependant, ce n’est qu’en 2017 que la femme de 40 ans a commencé à ressentir des changements dans son corps, notamment la prise de poids, la perte de cheveux et la fatigue, entre autres.

Selon une interview accordée au magazine People, ce n’est qu’au début de 2022 que la star a vu plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux sur la maladie des implants mammaires (BII). Des symptômes de BII ont été signalés avec tous les types d’implants mammaires et peuvent survenir soit immédiatement après la chirurgie, soit des années plus tard. La Food and Drug Administration (FDA) a noté que certains des symptômes les plus courants associés à la BII comprennent le brouillard cérébral, les douleurs articulaires, l’anxiété et la perte de cheveux.

Patrick s’est rendu compte que ses implants pouvaient être à blâmer pour ses problèmes de santé persistants qui ne disparaîtraient pas. En mars de cette année, elle a décidé de les faire retirer. Elle a dit que les résultats étaient instantanés.

“Sur une échelle de un à 10, je suis probablement un six en ce moment”, a-t-elle expliqué au point de vente. “Mais je prends mieux soin de moi maintenant que je ne l’ai jamais fait. La poursuite de la perfection est une voie sans issue. Apprendre à rentrer chez soi est une belle chose.”

Elle espère maintenant que son parcours de santé inspirera d’autres personnes souffrant de symptômes similaires à faire de même.

“Faites confiance à votre intuition”, a déclaré Patrick. “Faites-les enlever et voyez comment vous vous sentez.”

Emilia Clarke

Emilia Clarke a partagé sa peur de la santé avec le monde en 2019 après avoir subi deux anévrismes qui ont nécessité une chirurgie cérébrale. Plus récemment, l’actrice de “Game of Thrones” a révélé qu’il manquait des parties de son cerveau.

“Je fais partie de la très, très, très petite minorité de personnes qui peuvent survivre à ça… Il en manque pas mal !” Clarke a expliqué sur BBC One. “Parce que les accidents vasculaires cérébraux, en gros, dès qu’une partie de votre cerveau ne reçoit pas de sang pendant une seconde, il est parti. Et donc le sang trouve un chemin différent pour se déplacer, mais alors tout ce qui lui manque est donc parti.”

Clarke a subi son premier anévrisme en 2011, peu de temps après que l’actrice ait terminé le tournage de l’émission à succès de HBO.

En 2013, une intervention chirurgicale pour retirer un autre anévrisme que les médecins avaient constatée avait échoué et Clarke s’est retrouvée avec une hémorragie cérébrale.

“J’ai de nouveau passé un mois à l’hôpital et, à certains moments, j’ai perdu tout espoir”, a écrit Clarke dans un essai pour le New Yorker. “Je ne pouvais regarder personne dans les yeux. Il y avait une anxiété terrible, des crises de panique. On m’a appris à ne jamais dire : “Ce n’est pas juste” ; on m’a appris à me rappeler qu’il y a toujours quelqu’un qui est plus mal loti que toi. Mais , traversant cette expérience pour la deuxième fois, tout espoir s’est estompé. Je me sentais comme une coquille de moi-même. À tel point que j’ai maintenant du mal à me souvenir de ces jours sombres dans les moindres détails. Mon esprit les a bloqués. Mais je ne souvenez-vous d’avoir été convaincu que je n’allais pas vivre.”

