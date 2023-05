Michael J. Fox a déclaré cette semaine qu’il pensait que le diagnostic de la maladie de Parkinson avait donné à sa femme Tracy Pollan un « procès » qui « ne lui appartenait pas ».

« Elle a aussi cette maladie dans un sens parce que moi », a déclaré Fox, 61 ans, à CBC News dans une interview jeudi. « Dès le début, avant que tout cela n’arrive, j’ai pris cette jeune actrice dont la carrière explosait, elle allait très bien, elle était belle, et j’en ai fait une mère célibataire et je l’ai sortie du jeu. »

Fox et Pollan, 62 ans, se sont rencontrés sur le tournage de sa sitcom « Family Ties » en 1985 lorsqu’elle a joué son amour et les deux se sont mariés en 1988 au plus fort de la renommée « Retour vers le futur » de Fox.

Elle a continué à agir par intermittence mais s’est principalement concentrée sur l’éducation de leurs quatre enfants : Sam, 33 ans ; les jumeaux Aquinnah et Schuyler, 28 ans ; et Esmé, 21 ans.

MICHAEL J. FOX RÉVÈLE QU’IL A SUBI DE MULTIPLES OS CASSÉS AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE : « ÇA A ÉTÉ UNE LUTTE »

Fox a poursuivi: « Je me suis toujours senti mal à ce sujet et ici, je le faisais à nouveau avec la maladie de Parkinson, en quelque sorte en superposant mon agenda et un procès qui ne lui appartenait pas. »

Fox a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson trois ans seulement après leur mariage, alors qu’il avait 29 ans.

En mars, Pollan a déclaré que s’écouter et se donner de l’espace étaient des clés importantes de leur mariage. Le couple fêtera son 35e anniversaire de mariage en juillet prochain.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je pense que nous nous écoutons vraiment, nous sommes là les uns pour les autres quand nous avons besoin les uns des autres », a déclaré Pollan lors d’une projection du film de Fox « Still: A Michael J. Fox Movie ». « Et puis nous nous donnons aussi de l’espace quand c’est nécessaire. Juste ressentir… ce qui est nécessaire en ce moment et essayer d’être là. »

Dans l’interview de CBC, Fox a déclaré qu’il avait également lutté contre sa consommation d’alcool après son diagnostic. « J’aimais juste faire la fête », a déclaré Fox quand il était plus jeune. « Mais ce qui s’est passé quand j’ai été diagnostiqué, c’est devenu méchant. Ce n’était plus une question de plaisir, il s’agissait de sortir de la situation. »

Mais il a dit qu’il était « choqué d’agir » pour arrêter de boire quand il a réalisé que Pollan en avait « fini » avec la situation.

Fox a déclaré que son diagnostic lui avait également appris à « bien perdre ».

« J’ai gardé [the diagnosis] pendant sept ans », a-t-il déclaré.« Au cours de ces sept années, nous avons eu plus d’enfants, j’ai mieux compris ce à quoi je faisais face et j’ai compris quand le médecin m’a dit que vous ne le faisiez pas. Si vous ne gagnez pas, vous perdez. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« J’aime gagner », a-t-il dit en riant. « Je n’aime pas perdre mon temps avec des trucs. Je vais après. Et c’est donc ce à quoi j’étais confronté. Si j’ai vraiment appris de cela, c’était d’apprendre à bien perdre. »