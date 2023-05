Michael J. Fox parle d’un regret de carrière.

« J’ai raté une chance de travailler avec vous », a déclaré l’acteur de « Retour vers le futur » à Whoopi Goldberg. « Ils m’ont parlé de ‘Ghost‘ tôt. J’ai dit, ‘Ça ne marchera jamais.’ J’ai dit, ‘Whoopi est génial, mais ça ne marchera jamais.’ Et puis c’était génial et énorme, et je suis un putain d’idiot. »

Goldberg, qui a d’abord reculé de surprise face à la révélation faite sur « The View », a répondu : « Il est encore temps. Alors, oui, nous allons trouver quelque chose à faire maintenant. »

Goldberg a remporté un Oscar pour sa performance en tant qu’Oda Mae Brown dans le film fantastique romantique de 1990.

MICHAEL J FOX DÉTERMINÉ À VIVRE MALGRÉ LA «DOULEUR INTENSE» DE LA MALADIE DE PARKINSON: «JE NE VAIS PARTOUT»

Fox a admis pour la première fois qu’il avait refusé le rôle lors d’une interview la semaine dernière, réitérant qu’il « ne voyait pas comment cela fonctionnerait ».

« Cela montre que je peux aussi être un idiot », a-t-il déclaré à Variety.

Fox n’a pas précisé quel rôle lui avait été proposé dans le film dirigé par Patrick Swayze.

Fox et Goldberg se connaissent depuis les années 1980 et ont assisté ensemble au spectacle des Oscars en 1986.

« Vous m’avez rendu un service solide, vous m’avez rendu service », a déclaré Goldberg. « Et je viens de demander [to go to the Oscars] à l’improviste, et vous avez dit, ‘Oui’, et je suis allé, ‘Oh, OK, merci, ouais.’ C’est mon ami. »

L’homme de 61 ans était sur « The View » pour promouvoir son documentaire très médiatisé, « Still: A Michael J. Fox Movie », qui couvre sa carrière et le diagnostic de Parkinson.

« Vous pourriez aussi bien trouver quelque chose de bien parce que c’est un gros gouffre sinon », a répondu Fox à Sara Haines après l’avoir remercié pour son plaidoyer contre la maladie.

Fox a également parlé de récupérer de la gelée gratuite dans des endroits comme IHOP et Denny’s alors qu’il avait des difficultés financières avant d’être choisi pour des tubes comme « Family Ties » et « Retour vers le futur ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« C’était bon, j’aime la gelée », a-t-il plaisanté à propos de son régime d’artiste affamé. « Vous faites un balayage devant le comptoir chez IHOP ou Denny’s ou n’importe lequel d’entre eux, et vous obtenez la gelée, vous obtenez le beurre de cacahuète. »

Il a mentionné qu’il était obligé d’aller « plonger dans les poubelles » pour manger parfois : « Le mardi, les cookies sont sortis, le week-end ils n’étaient plus bons », a-t-il expliqué comment il a survécu.

Lors de son apparition dans le talk-show, Fox a révélé que le producteur de « Family Ties » voulait à l’origine Matthew Broderick à sa place.

« Qui peut lui en vouloir ? Matthew Broderick est un acteur très talentueux », a déclaré Fox.

Il a dit que le réseau le détestait et a déclaré: « » Vous ne le verrez jamais sur une boîte à lunch. « »

« En 1987, j’ai fait fabriquer une boîte à lunch », a-t-il dit en riant tandis qu’une image de sa boîte à lunch Alex P. Keaton « Family Ties » était montrée au public.

Fox a parlé franchement de sa maladie dans une récente interview avec CBS Mornings, disant qu’il ne pensait pas qu’il vivrait jusqu’à 80 ans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« [Parkinson’s] frapper à la porte. … Je ne vais pas mentir, ça devient dur. C’est de plus en plus difficile. C’est de plus en plus difficile. Chaque jour, c’est plus difficile … c’est comme ça », a-t-il déclaré. « Vous ne mourez pas de la maladie de Parkinson. Vous mourez avec la maladie de Parkinson. … J’ai pensé à sa mortalité. … Je n’aurai pas 80 ans. Je n’aurai pas 80 ans. »