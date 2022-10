Michael J. Fox révèle qu’il a subi de multiples fractures au cours de l’année écoulée : “Ça a été un combat”

Michael J. Fox a parlé de ses difficultés au cours de l’année écoulée, au cours desquelles il a subi de multiples blessures douloureuses et a pleuré la perte de sa mère Phyllis, décédée en septembre à 92 ans.

L’acteur de 61 ans, qui lutte contre la maladie de Parkinson depuis plus de 30 ans, a déclaré au magazine People que ses problèmes de santé s’étaient aggravés avec l’âge.

La star de “Retour vers le futur” a subi une opération risquée de la colonne vertébrale pour enlever une tumeur au dos et s’est ensuite cassé le bras gauche en 2018, qu’il a précédemment décrit comme la pire année de sa vie.

“Ça a empiré”, a déclaré Fox. “Je me suis cassé la joue, puis la main, puis l’épaule, j’ai eu une épaule de remplacement et j’ai cassé mon [right] bras, puis je me suis cassé le coude. J’ai 61 ans et je le ressens un peu plus.”

Bien que la série de blessures ne soit pas nécessairement un signe que son état s’est détérioré, Fox a déclaré que les incidents avaient affecté son attitude généralement optimiste.

“Je n’ai jamais vraiment été un gars grincheux, mais je suis devenu très grincheux et court avec les gens”, a-t-il déclaré. “J’essaie de l’étouffer dans l’œuf. Je pense toujours à ces aides qui travaillent avec moi.”

“Et je leur dis souvent : ‘Quoi que je dise, imaginez simplement que j’ai dit “s’il vous plaît” au début et “merci” à la fin. Prenez juste une seconde et absorbez que j’aurais pu dire que si j’étais plus moi-même, mais je ne l’ai pas fait, alors je m’excuse.'”

Cependant, Fox a déclaré que son moral s’était amélioré à mesure qu’il progressait dans son rétablissement.

“Je traverse le moment où la dernière de mes blessures guérit; mon bras se sent bien”, a-t-il déclaré. “La vie est intéressante. Elle vous offre ces choses.”

Fox a déclaré au point de vente que maintenant “toute la mission est : Ne tombe pas. Donc, tout ce qui fonctionne pour ne pas tomber, que ce soit une marchette ou un fauteuil roulant, une canne, un gars avec une ceinture autour de ma taille qui la tient, j’utilise tous ces outils.”

Alors qu’il continue de se rétablir, Fox a eu moins besoin de ces outils. Plus tôt ce mois-ci, il a pu marcher seul tout en retrouvant sur scène la co-vedette de “Retour vers le futur” Christopher Lloyd au New York Comic-Con.

“Je viens juste d’arriver là où je marche à nouveau régulièrement”, a déclaré le natif du Canada. “Je pense que c’est cool de marcher seul. Ça l’est. C’est fantastique.”

Fox a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, un trouble progressif du système nerveux central qui affecte le mouvement, en 1991, mais a rendu public son diagnostic en 1998.

La MP provoque des tremblements, des problèmes d’équilibre et une rigidité des membres, entre autres effets secondaires. Les symptômes peuvent être contrôlés avec des médicaments, mais la condition ne peut pas être guérie.

Après avoir révélé son diagnostic, Fox a continué à agir jusqu’à l’annonce de sa retraite en 2020. La maladie de Parkinson peut affecter les capacités cognitives et Fox a déclaré au magazine People qu’il avait décidé de prendre sa retraite lorsqu’il a découvert qu’il avait du mal à se souvenir de ses répliques.

“Je ne pouvais pas me concentrer sur une ligne”, a-t-il déclaré. “Je ne me suis pas battu. Je ne pouvais pas le faire, alors je ne l’ai plus fait.”

Après avoir pris sa retraite d’acteur, Fox s’est consacré à la Fondation Michael J. Fox, une organisation à but non lucratif qu’il a cofondée en 2000 pour aider à trouver un remède. Il a également déclaré au magazine People qu’il travaillait sur un nouveau projet documentaire qui devrait faire ses débuts sur Apple en 2023.

L’alun de “Curb Your Enthusiasm” a remercié sa femme Tracy Pollan de l’avoir soutenu tout au long de sa lutte contre la maladie de Parkinson.

Fox et l’actrice de 62 ans sont mariés depuis 1988. Ils partagent le fils Sam, 33 ans, les jumelles Aquinnah et Schuyler, 27 ans, et la fille Esmé, 21 ans.

“Il m’a fallu un certain temps pour comprendre qu’il ne s’agissait pas seulement de moi”, a déclaré Fox. “Si je me casse le bras, je m’occupe de mon bras cassé. Mais si vous êtes la personne qui vit avec, aime et soutient la personne au bras cassé, vous devez tout faire.”

Il a également réfléchi au fait de voir ses enfants grandir jusqu’à l’âge adulte. “Mon plus jeune [children] ne m’a jamais connu sans la maladie de Parkinson », a-t-il déclaré. « Sam avait 2 ou 3 ans lorsque j’ai été diagnostiqué. Donc ils n’ont jamais rien su d’autre. Et il y a une certaine latitude qu’il faut donner à quelqu’un qui a la maladie de Parkinson. Vous pouvez choisir à quel point il est agréable d’être et combien de choses à faire – et combien de savoir ne pas faire. C’est une question d’empathie.”

Malgré la difficulté de l’année écoulée, Fox a déclaré à People qu’il restait optimiste quant à l’avenir. “Cela a été une lutte, mais je suis heureux”, a-t-il déclaré.

“Je dis cela parce que j’espère qu’à un certain niveau, les gens pourront trouver le bonheur malgré ce qu’ils traversent”, a conclu Fox.