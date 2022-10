Michael J. Fox réfléchit au fait d’être un nid vide avec sa femme Tracy Pollan: “Nous n’avons pas le cœur brisé”

Michael J. Fox et sa femme, Tracy Pollan, ont franchi une nouvelle étape en tant que parents : devenir des nids vides.

L’acteur et son épouse de 35 ans partagent quatre enfants : son fils Sam, 33 ans, ses jumelles Schuyler et Aquinnah, 27 ans, et sa fille Esme, 20 ans.

“C’est un nid vide, mais ce n’est pas vraiment un nid vide parce qu’ils sont tous de retour ce soir”, a déclaré la star de “Retour vers le futur” à ETOnline dimanche. “Mais nous nous réunissons tous suffisamment pour ne pas avoir le cœur brisé.”

“[However]c’est une nouvelle étape de la vie d’avoir tous les enfants partis”, a ajouté l’homme de 61 ans.

Pollan a partagé que pendant qu’ils passaient du bon temps ensemble, l’un de leurs enfants faisait toujours une apparition à la maison.

“Ce n’est pas aussi vide qu’on pourrait le penser quand on en a quatre”, a déclaré l’actrice. “Il y a généralement quelqu’un à la maison, donc il y a généralement un petit retardataire. Mais c’est amusant. Nous apprécions les retardataires.”

Auparavant, la star à la retraite avait parlé de son amitié avec River Phoenix. L’acteur est décédé le 31 octobre 1993, à l’âge de 23 ans, d’une overdose de drogue à l’extérieur de la célèbre discothèque Viper Room à Hollywood.

Phoenix était autrefois une vedette invitée de la série “Family Ties” de Fox.

“C’était juste avant ou juste après” Stand by Me “et il faisait une scène et je pouvais le dire”, a déclaré Fox au magazine People pour son numéro de novembre. “Je regardais ce gars… Je pense que Tracy était dans la série dans cet épisode. Et j’ai dit:” Regardez ce gamin qui travaille. Ce gamin prend ça de 10 façons à partir de dimanche, et il y arrive vraiment. … Je veux dire, les enfants n’agissent pas comme ça. Il savait vraiment comment être acteur, mais il avait du mal sur cette scène.

Fox a dit qu’il avait donné un discours d’encouragement au jeune adolescent.

“Alors, je suis allé le voir et j’ai dit:” Quel est le problème? “”, se souvient Fox. “Et il a dit: ‘Je me sens comme un d—.’ Et j’ai dit, ‘Tu te sens comme un d—? Pourquoi?’ Il a dit: “Je me sens maladroit, je me sens comme un d—.” Et j’ai dit: “Bienvenue dans l’entreprise. C’est tout. C’est le plus haut niveau d’accomplissement que vous obtiendrez, c’est de vous sentir comme un d—.” C’est stupide. C’est une chose stupide à faire dans la vie.'”

“Nous prétendons que nous sommes d’autres personnes pour gagner notre vie”, a poursuivi Fox. “Nous utilisons des choses que nous n’utilisons pas vraiment, et nous mangeons des choses que nous ne mangeons pas vraiment, et nous restons dans un endroit parce que la lumière est meilleure là-bas, et tout est loufoque, mais si vous vous y tenez, vous pouvez trouver un moyen de raconter une histoire que les autres ne peuvent pas.”

Fox a déclaré que le défunt acteur était “phénoménal” à l’époque, et il semblait que Phoenix n’avait jamais oublié les paroles de sagesse de Fox.

“Je suppose que c’est pourquoi il a toujours été si gentil avec moi quand il est devenu une grande star”, a déclaré Fox.