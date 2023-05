Michael J. Fox réfléchit à la «plongée dans les poubelles pour se nourrir» tout en luttant à Hollywood avant la maladie de Parkinson

Alors que Michael J. Fox poursuit sa lutte contre la maladie de Parkinson, il réfléchit aux sacrifices qu’il a faits pour devenir un acteur hollywoodien à succès.

La star de « Retour vers le futur » était déterminée à réussir dans l’industrie, même si cela signifiait être un artiste affamé pendant un certain temps.

« J’avais 18 ans, sans argent, sans relations, plongeant littéralement dans les poubelles pour trouver de la nourriture », a déclaré Fox lors d’une interview avec Variety.

Bien que l’acteur de 61 ans ait traversé plusieurs moments difficiles et raté des auditions, Fox a continué à avoir une attitude fonceuse.

« J’étais assis avec tous ces acteurs, et je me souviens avoir pensé : ‘Pourquoi est-ce que ça va marcher pour moi et pas pour eux ?' », se souvient-il.

« Ce n’est pas que je leur souhaitais le malheur ou la malchance… Je leur souhaitais tout le succès du monde. Mais je savais que j’allais y arriver. Dieu sait pourquoi. Je vivais en marge. »

Fox a finalement décroché son rôle d’Alex P. Keaton dans la sitcom à succès « Family Ties », et est connu pour son personnage Marty McFly dans « Retour vers le futur ».

On lui avait initialement conseillé de laisser passer le film en raison de la programmation, mais il a continué à bousculer jour et nuit entre les deux rôles. Il a filmé « Family Ties » pendant la journée, puis s’est immédiatement mis au travail sur « Retour vers le futur », perdant d’innombrables heures de sommeil.

« Je courais à l’adrénaline », a déclaré Fox à la sortie.

« Je savais à peine où j’étais et je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Cela a servi le film car Marty est censé être désorienté. »

Une fois que « Family Ties » s’est terminé après sept saisons et qu’il a fini de travailler sur « Retour vers le futur », Fox a réservé quelques autres concerts d’acteur avant de recevoir un diagnostic de maladie de Parkinson en 1991 à l’âge de 29 ans.

« C’est une maladie tellement merdique », a admis Fox.

« Je ne voulais pas y penser. Je ne voulais pas m’en occuper. Ça ne correspondait pas à mon histoire. J’ai juste fermé. »

Pour engourdir la douleur, Fox s’est tourné vers l’alcool, puis sa vie a commencé à tourner en spirale.

Lors d’une autre interview récente, Fox a spéculé si sa fête aurait pu conduire à sa maladie de Parkinson.

On a demandé à Fox sur CBS Mornings plus tôt ce mois-ci s’il était réellement possible qu’il ait pu faire une sorte de dommage qui a conduit à son diagnostic, et il a répondu: « Oui, très possible. »

« Je veux dire, il y a tellement de façons dont vous pouvez … que j’aurais pu me faire du mal », a-t-il expliqué.

« J’aurais pu me cogner la tête. J’aurais pu trop boire à une certaine période de développement. »

Alors que Fox défend la recherche sur la maladie de Parkinson depuis plus de deux décennies, il a récemment été très franc sur sa bataille et sa perspective sur la mortalité.

« C’est juste une belle façon pour les gens de me faire savoir qu’ils sont émus par mon acceptation des choses et par la façon dont j’ai essayé de faire la différence », a-t-il conclu dans son interview avec Variety.

« Mais peu importe combien je suis assis ici et je vous parle de la façon dont je l’ai accepté philosophiquement et pris son poids, la maladie de Parkinson me botte toujours le cul. Je ne gagnerai pas à ça. Je perdrai. Mais, il y a beaucoup à faire être gagné dans la perte. »

