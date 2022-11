Michael J. Fox reçoit un Oscar honorifique pour la défense et la recherche sur la maladie de Parkinson

Michael J. Fox a reçu samedi un Oscar honorifique lors de la 13e remise annuelle des prix des gouverneurs de l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

L’acteur de “Retour vers le futur” a reçu le prix humanitaire Jean Hersholt pour son travail de plaidoyer autour de la maladie de Parkinson. Fox a fondé la Fondation Michael J. Fox à but non lucratif en 2000, qui se concentre sur la recherche d’un remède à la maladie dont souffre Fox.

Avant de monter sur scène pour prononcer lui-même un discours édifiant et optimiste, Fox a reçu le prix de son bon ami Woody Harrelson.

“Michael J. Fox donne l’exemple ultime de comment se battre et comment vivre. Et aujourd’hui, il est aussi aimé pour son activisme que pour son jeu d’acteur”, a partagé Harrelson avec une foule de vedettes.

MICHAEL J. FOX RÉVÈLE QU’IL A SUBI DE MULTIPLES OS CASSÉS AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE : “ÇA A ÉTÉ UNE LUTTE”

Décrivant la relation de plusieurs décennies qu’il entretient avec Fox, Harrelson n’a pas tardé à remarquer que la maladie de Parkinson était devenue un élément complexe de la vie de Fox – mais pas de la manière débilitante qu’on pourrait penser.

“Michael J. Fox n’a jamais demandé le rôle : patient ou défenseur de la maladie de Parkinson. Mais ne vous y trompez pas, c’est sa plus grande performance”, a noté Harrelson.

“Michael a amené le monde au même endroit où nous nous sentons tous investis dans la recherche d’un remède à une maladie cruelle. Vulnérable : oui. Une victime : jamais. Une inspiration : toujours. Et un symbole vivant et respirant et une voix singulière pour aider à faire progresser le progrès vers un remède », a déclaré Harrelson.

Harrelson a expliqué que la fondation de Fox avait déjà collecté plus d’un milliard de dollars pour la maladie, affirmant que “l’immense talent de Fox n’est surpassé que par la profondeur de son courage et de son engagement envers une cause”.

Une fois sur scène, l’acteur de “Family Ties” était incroyablement humble et reconnaissant pour l’honneur qui lui était accordé, parlant longuement des opportunités qui lui avaient été offertes et du nom qu’il s’était fait.

Dans le public se trouvaient ses quatre enfants et sa femme de 34 ans, Tracy Pollan, que Fox a remercié. “Tracy a clairement indiqué qu’elle était avec moi pendant toute la durée.”

Avant de quitter la scène, Fox a dit à la foule : “Je ne peux pas marcher et porter cette chose”, faisant référence à sa statue. “Mais je demande à Tracy de porter à nouveau le poids.”

Pollan a rejoint son mari sur scène où ils ont partagé un baiser.

Plusieurs autres membres de l’élite hollywoodienne, dont le réalisateur Euzhan Palcy, l’auteur-compositeur Diane Warren et le réalisateur Peter Weir, ont reçu des Oscars honorifiques.