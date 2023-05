Michael J. Fox Foundation, société de données partenaire H1 pour la recherche sur la maladie de Parkinson

La Fondation Michael J. Fox (MJFF) a annoncé un partenariat avec H1, une société de données sur les soins de santé basée à New York, pour rationaliser sa recherche de médecins traitant activement des patients atteints de la maladie de Parkinson et recueillir des informations sur les populations de patients et les approches de traitement.

MJFF utilisera Trial Landscape de H1, une plate-forme basée sur l’IA qui utilise des données de performance pour obtenir des informations sur les chercheurs et les sites d’essais cliniques, pour se connecter avec les prestataires de soins de santé et faire progresser ses initiatives d’éducation et de recherche.

La Fondation obtiendra également des informations sur les populations de patients sous-représentées et les défis auxquels elles sont confrontées pour développer des stratégies pour les soutenir efficacement.

« Nos efforts pour améliorer les traitements et les remèdes contre la maladie de Parkinson reposent sur des partenariats. Les personnes atteintes de la maladie ou de facteurs de risque, leurs proches, les équipes de scientifiques et les prestataires de soins jouent tous un rôle dans le développement et la mise à l’essai de nouvelles stratégies pour prévenir la progression et soulager les symptômes. Nous nous sommes engagés avec H1 pour nous aider à étendre notre réseau de partenaires et ainsi accélérer les percées », a déclaré Maggie McGuire Kuhl, vice-présidente de l’engagement de recherche à la Fondation Michael J. Fox. MobiHealthActualités dans un e-mail.

LA GRANDE TENDANCE

Près d’un million de personnes aux États-Unis vivre avec la maladie de Parkinson; cependant, la représentation des personnes au sein des communautés marginalisées dans les essais cliniques a été faible.

En avril, un étude a été publié dans The Lancet, parrainé par le MJFFqui a montré une percée significative dans la recherche sur la maladie de Parkinson – la découverte d’un biomarqueur qui permet la détection de la maladie chez les individus avant que les symptômes cardinaux du mouvement n’apparaissent via un test du liquide céphalo-rachidien avec une grande précision diagnostique.

Dans un rapport après la publication de l’étude, la Fondation a déclaré que les résultats laissent présager que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent s’attendre à une amélioration des soins et des traitements, et que les personnes nouvellement diagnostiquées pourraient ne jamais présenter de symptômes à part entière.

Une autre entreprise qui travaille à faire avancer la recherche sur la maladie de Parkinson est basée en Californie Rune Labs, une société de logiciels de neurologie de précision et de plate-forme de données.

En mars, Rune a annoncé un partenariat avec BlueRock Therapeutics, une société biopharmaceutique au stade clinique et une filiale de Bayer AG, pour aider à étudier la maladie de Parkinson. BlueRock utilisera la plate-forme de développement clinique de Rune Labs, StriveStudy, pour le recrutement d’essais cliniques, la génération de données de preuves concrètes et la surveillance de l’observance des patients dans une étude.