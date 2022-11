Michael J. Fox fait rire – et pleure – tout en acceptant un grand honneur – National

L’acteur canadien bien-aimé Michael J. Fox a reçu l’un des plus grands honneurs d’Hollywood pour l’important travail de plaidoyer et de collecte de fonds qu’il a accompli depuis qu’il a reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson.

Au cours du week-end, le Retour vers le futur et Liens familiaux l’étoile était récompensé par une statuette honorifique d’Oscar — le prix humanitaire Jean Hersholt — pour ses efforts philanthropiques qui ont permis de recueillir 1,5 milliard de dollars pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Le prix est décerné à une “personne de l’industrie cinématographique dont les efforts humanitaires ont fait honneur à l’industrie”, selon le site Web de l’Académie.

L’ami de longue date de Fox, Woody Harrelson, a remis le prix. Après que Fox se soit approché du podium, il a attendu que les applaudissements d’une foule debout s’éteignent.

L’acteur canado-américain honoré Michael J. Fox (R) accepte le prix humanitaire Jean Hersholt de l’acteur américain Woody Harrelson lors de la 13e cérémonie annuelle des prix des gouverneurs de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences au Fairmont Century Plaza de Los Angeles le 19 novembre 2022.

Valérie Macon / AFP via Getty Images



“Arrête ça. Tu me fais trembler », a-t-il plaisanté.

L’histoire continue sous la publicité

Le discours d’acceptation émotionnel et parfois hilarant de Fox s’est ouvert avec lui citant des lignes de la chanson de Bruce Springsteen Pas de capitulation pour résumer son expérience avec la maladie de Parkinson.

REGARDEZ LE DISCOURS COMPLET DE FOX ICI :

“C’est une sorte d’hymne personnel à moi”, a déclaré Fox. “Pas de retraite ni capitulation.”

Lire la suite: Lire la suite Taylor Swift aborde le chaos de l’annulation de la vente de billets: “Ça me fait vraiment chier”

Il a parlé de ses modestes débuts en tant qu’acteur canadien et décrocheur du secondaire.

“J’ai quitté le lycée en 11e année, j’ai vendu ma guitare et j’ai déménagé à Los Angeles”, a-t-il déclaré au public de la liste A, qui comprenait Tom Hanks, Brendan Fraser, Florence Pugh, Cate Blanchett et Jennifer Lawrence.

L’histoire continue sous la publicité

“J’ai parlé de mon plan à mon professeur d’histoire et il m’a dit : ‘Fox, tu ne seras pas mignon pour toujours.’ Je n’avais aucune idée de comment répondre à cela, alors j’ai dit: «Peut-être juste assez longtemps, monsieur. Peut-être juste assez longtemps. Il s’avère que nous avions tous les deux raison.

Michael J. Fox accepte le prix humanitaire Jean Hersholt lors de la 13e remise des prix des gouverneurs de l’Académie des arts et des sciences du cinéma au Fairmont Century Plaza le 19 novembre 2022 à Los Angeles, en Californie.

Kevin Winter / Getty Images



Fox n’avait que 29 ans lorsqu’il a reçu un diagnostic de trouble neurodégénératif en 1991 qui a de plus en plus diminué sa mobilité et sa parole au fil des ans.

À la mode maintenant À la mode maintenant

“On m’a dit qu’il ne me restait plus que 10 ans pour travailler”, a déclaré Fox, expliquant comment son diagnostic est survenu au plus fort de sa carrière d’acteur. “C’était merdique.

“La partie la plus difficile de mon diagnostic a été de se débattre avec la certitude du diagnostic et l’incertitude de la situation”, a-t-il poursuivi. « Je savais seulement que ça empirerait. Le diagnostic était définitif. Les progrès étaient indéfinis et incertains.

L’histoire continue sous la publicité

Lire la suite:

Fox, 61 ans, a déclaré à la foule qu’il “était entré dans sept ans de déni” tout en essayant de donner un sens à sa maladie.

“Le gamin qui a quitté le Canada, convaincu qu’il ferait tout arriver simplement en travaillant dur et en y croyant, avait maintenant un défi de taille devant lui”, a déclaré Fox. « J’en ai parlé à très peu de gens. Et ils ont gardé mon secret.

Toutes nos félicitations aux lauréats des Governors Awards de cette année : Michael J. Fox, Diane Warren, Peter Weir et Euzhan Palcy. Crédit photo: @ShayanAsgharnia pic.twitter.com/2QrajUQ92m — L’Académie (@TheAcademy) 21 novembre 2022

Pendant ces sept années, il a continué à travailler. il filmait Tourner la ville à l’époque, mais savait qu’il devait partager son diagnostic avec le public à un moment donné.

L’histoire continue sous la publicité

Alors il est allé voir les médias et a annoncé la nouvelle.

“Ce qui s’est passé ensuite a été remarquable”, a-t-il déclaré, devenant émouvant, “L’effusion de soutien du grand public et la belle réaction de tous mes pairs dans le secteur du divertissement.

« J’ai été frappé par le fait que tout ce qui m’a été donné — le succès, ma vie avec (ma femme) Tracy, ma famille — m’avait préparé à cette profonde opportunité et responsabilité. C’était un cadeau », a déclaré Fox, plaisantant qu’il appelle parfois la maladie de Parkinson « le cadeau qui ne cesse de prendre ».





2:47

“Suis-je le seul à ressembler à Dumbledore ?” : Michael J. Fox reçoit un diplôme honorifique de la SFU

Vidéo précédente



Vidéo suivante





Fox a déclaré, cependant, que l’Oscar honorifique n’était pas à propos de lui – il s’agissait du bon travail accompli par le biais de la Fondation Michael J. Fox, qu’il a créée en 2000, deux ans après avoir rendu public son diagnostic. Selon le site Internet de la fondation, le 1,5 milliard de dollars levés a aidé à financer ou à parrainer de nombreux essais cliniques, a aidé à financer 20 programmes thérapeutiques à un stade précoce, a attiré 48 000 participants « scientifiques citoyens » qui partagent leurs expériences vécues avec la maladie de Parkinson et a aidé à construire la plus grande bibliothèque de données et d’échantillons biologiques de l’histoire de la maladie de Parkinson. maladie.

L’histoire continue sous la publicité

Fox, cependant, était humble face à ces incroyables réalisations.

“Il n’y avait rien d’héroïque dans ce que j’ai fait”, a-t-il déclaré, remerciant ceux qui ont soutenu son travail et les nombreux qui travaillent dans le domaine de la recherche sur la maladie de Parkinson.

L’acteur canado-américain honoré Michael J. Fox embrasse sa femme Tracy Pollan alors qu’il accepte le prix humanitaire Jean Hersholt lors de la 13e édition annuelle des Governors Awards de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences au Fairmont Century Plaza de Los Angeles le 19 novembre 2022 .

Valérie Macon / AFP via Getty Images



Enfin, il a appelé sa femme de 34 ans, Tracy Pollan, sur scène.

“Je n’arrive pas à croire que je sois resté ici aussi longtemps, c’est un miracle”, a plaisanté Fox en examinant la lourde statuette. «Je ne peux pas marcher et porter cette chose. Mais je demande à Tracy de porter à nouveau le poids.