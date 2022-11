Michael J. Fox et Woody Harrelson ont une fois bu un “cocktail de serpent” ensemble et ça ne s’est pas bien passé

Woody Harrelson a félicité son ami Michael J. Fox lors des Governors Awards samedi, pour avoir transformé “un diagnostic effrayant” dans la maladie de Parkinson “en une mission courageuse”.

Cependant, cela n’a pas empêché l’acteur de “True Detective” de blâmer son ami pour son incapacité à finir un certain verre en Thaïlande.

“Mike et moi buvons beaucoup de choses ensemble et il peut se débrouiller”, a déclaré Harrelson à la foule de la liste A. “Mais Mike a rapidement vomi son cocktail de serpent, n’a jamais pu retenir son sang de cobra.”

Harrelson a expliqué qu’en 1988, il était allé rendre visite à Fox en Thaïlande, où il tournait le film “Casualties of War”.

MICHAEL J. FOX REÇOIT UN PRIX OSCAR HONORAIRE POUR LA PLAIDOYER ET LA RECHERCHE SUR LA MALADIE DE PARKINSON

L’homme de 61 ans se souvient que Fox l’avait emmené “au bout de la jungle”, où à la grande surprise de Harrelson, il s’est retrouvé face à face avec un groupe de cobras.

“J’ai couru jusqu’au mur, et je ne pouvais pas y croire. Je regarde là-dedans et Mike est assis à côté de ce gamin avec des dizaines de cobras tout autour d’eux prêts à frapper et – sans plaisanter – et le gamin jouait avec ces cobra.”

Harrelson a poursuivi en expliquant que l’enfant se moquait des cobras et en a finalement jeté un dans une cage avec une mangouste.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’ai vu le combat le plus fou que j’aie jamais vu entre des animaux autres que des cadres de studio”, a plaisanté Harrelson.

“La mangouste a gagné, ils ont pris le serpent… l’ont attaché par la queue, ont fait couler le sang, ont rempli quatre verres à moitié avec du sang de cobra et à moitié avec du whisky thaïlandais”, se souvient-il de la scène folle.

Il a expliqué que boire du sang de cobra s’appelle “devenir frère du serpent”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Malheureusement pour Fox, il n’a pas pu digérer la concoction et a fini par vomir.

Après avoir reçu son Oscar honorifique du prix humanitaire Jean Hersholt par son ami, Fox a dit à Harrelson sur scène : “Je t’aime. Nous avons fait des dégâts. Nous avons fait des dégâts dans les années 80.”