Michael J Fox et sa femme Tracy Pollan reviennent sur 35 ans de mariage

Michael J. Fox et sa femme Tracy Pollan célèbrent une étape importante : 35 ans de mariage.

Le couple a réfléchi à leur mariage dans des messages séparés partagés sur les réseaux sociaux, partageant également une collection de photos personnelles.

Parmi une foule de photos de leur jeunesse, Renard a écrit« 35 ans de rires, de vie, d’écoute et de t’aimer @tracy.pollan . Merci pour tout. Toujours à toi, Mike. »

Pollan a commenté en retour, « Je t’aime tellement !!! »

LA FEMME DE MICHAEL J. FOX L’APPELANT UN ‘F—ING A–HOLE’ MAIS IL A ADORÉ ÇA

Pollan a partagé une photo singulière de ses vacances passées avec Fox, en écrivant : « 35 ans !!! Joyeux anniversaire mon amour. En route pour de nombreuses autres aventures glorieuses ensemble. Je ne pourrais pas t’aimer plus. »

Fox a ajouté un gentil commentaire, disant à sa mariée : « De même, si belle comme toi. Joyeux anniversaire ! »

La paire a toujours été une unité solide, d’autant plus que la bataille de Fox contre la maladie de Parkinson s’est poursuivie. Le couple partage quatre enfants ensemble : Sam, Aquinnah, Schuyler et Esmé.

Dans son documentaire révélateur « Encore: Un film de Michael J. Fox « , Fox a parlé de sa rencontre avec Pollan sur le plateau » Family Ties « . Elle a été choisie comme son amour pour la série en 1985.

MICHAEL J. FOX SE SENT COUPABLE QUE SA PARKINSON A DONNÉ À SA FEMME DE 35 ANS UN « PROCÈS » QUI « N’ÉTAIT PAS LA SIENNE À ENDURER »

« Un jour, nous avons fait une pause pour le déjeuner. Après le déjeuner, nous avons repris là où nous nous étions arrêtés. Au moment où elle a dit sa première ligne, j’ai détecté un soupçon d’ail et senti une opportunité de m’amuser un peu à ses dépens. « Whoa, un peu de langoustines pour le déjeuner, bébé? « » Fox se souvient du moment.

« Au début, elle n’a rien dit. Son expression n’a même pas changé. Mais en me regardant droit dans les yeux, elle a dit lentement : ‘C’était méchant et grossier, et tu es un f— total et total f— trou.' »

Au sommet de sa gloire, jouant dans une sitcom et faisant partie d’une franchise monstrueuse dans « Retour vers le futur », Fox admet qu’il n’était pas habitué à ce qu’on lui parle d’une manière aussi négative.

« Personne ne m’a parlé de cette façon. Cette femme n’était absolument pas intimidée par qui je pensais que j’étais. Un cochon est un cochon, peu importe le nombre de films à succès qu’il vient d’avoir », a admis Fox à propos de lui-même.

Parlant franchement, Fox dit qu’il « était un peu con— » à cette période de sa vie.

Fox a dit que même si elle plaisantait, cela avait suffisamment d’impact sur lui pour vraiment ressentir quelque chose.

« Elle plaisantait, mais je n’ai pas compris parce que personne ne plaisanterait jamais avec moi comme ça », a expliqué Fox.

« Je n’étais la cible d’aucune blague. Elle a juste poussé ça, comme, tu es un petit enfant effrayé et je vais juste t’appeler. À ce moment-là, je suis tombé amoureux d’elle. »

« Une fois que nous nous sommes réunis, j’étais la personne la plus amoureuse », a-t-il partagé. « Je suis toujours. »