Michael J. Fox, Dolly Parton parmi les stars qui ont lutté contre la pauvreté avant le succès hollywoodien

Hollywood est connue comme la maison des riches et célèbres, remplie de stars qui valent des millions et des millions de dollars.

Alors que certains sont nés dans cette richesse, beaucoup d’autres ne l’étaient pas. Plusieurs acteurs et chanteurs sont nés dans la pauvreté ou ont lutté avec elle avant de prendre la pause qui a lancé leur carrière.

Michael J. Fox est la dernière célébrité à partager ce genre d’histoire, révélant qu’il plongeait dans les poubelles avant de devenir un nom familier.

Dans son nouveau documentaire, « Still », il a expliqué à quel point il lui était difficile de s’introduire à Hollywood après avoir abandonné l’école secondaire pour quitter son domicile au Canada alors qu’il n’avait que 17 ans.

MICHAEL J. FOX : DE LA STAR DE LA SITCOM « FAMILY TIES » À L’ACTIVISTE DE LA MALADIE DE PARKINSON QUI APPORTE DE L’ESPOIR À DES MILLIONS

Fox a admis qu’il avait fallu un certain temps avant de décrocher le rôle d’Alex P. Keaton dans « Family Ties », le travail qui l’a mis sur la carte.

Alors qu’il travaillait sur quelques petits concerts peu payants, il s’est retrouvé à vendre lentement tous les meubles de son appartement. Il se souvient avoir suivi un régime régulier de McDonald’s et finalement simplement mangé des paquets de gelée qu’il glissait dans les restaurants.

« Je vivais en marge », a-t-il expliqué dans une récente interview. « J’avais 18 ans, sans argent, sans relations, plongeant littéralement dans les poubelles pour trouver de la nourriture. »

Dolly Parton

Contrairement à Fox, Dolly Parton a grandi dans l’extrême pauvreté, bien qu’elle ait dit qu’elle ne repensait pas à son enfance à travers cette lentille.

« Je pense que mon enfance a fait de moi tout ce que je suis aujourd’hui », a-t-elle déclaré dans une interview en 2016 avec « Entertainment Tonight ». « Je n’échangerais rien pour être élevé dans les Great Smoky Mountains. Je n’ai jamais eu honte de mon peuple, peu importe à quel point nous aurions pu être pauvres ou sales. J’ai toujours aimé être d’où je viens et avoir les gens que j’ai eu. »

Elle a ajouté : « Cela a fait de moi ce que je suis. C’est cette base spirituelle ; c’est cette famille ; l’amour de la famille ; c’est juste cette vie simple, se sentir comme faisant partie de la nature. »

Parton est née en 1946, quatrième des 12 enfants de sa famille. Elle a grandi dans les Smoky Mountains de l’est du Tennessee et a passé une grande partie de son enfance à partager une cabane d’une chambre avec ses parents et ses 11 frères et sœurs.

DOLLY PARTON CRÉDIT FAITH POUR ÊTRE ‘GUIDING LIGHT’: ‘PAR DIEU, TOUT EST POSSIBLE’

Dans une interview de 1978 avec Playboy, elle a révélé, « Nous nous baignions une fois par semaine, que nous en ayons besoin ou non, comme le dit le dicton. Quand j’étais au lycée, c’était un gros problème. Je devais prendre un bain tous les soirs parce que je voulais être propre. »

« Les enfants m’ont pissé dessus tous les soirs », a-t-elle poursuivi. « Nous dormions trois et quatre dans le lit. Je me lavais tous les soirs. Et dès que j’allais au lit, les enfants me mouillaient dessus, et je devais me lever le matin et faire la même chose. »

Chris Pratt

Aujourd’hui, Chris Pratt est une superstar mondiale après avoir joué dans la franchise « Jurassic World » et être devenu un super-héros Marvel dans les films « Guardians of the Galaxy ». Mais sa vie n’a pas toujours été aussi glamour.

Pratt a eu un intérêt précoce pour le théâtre, en suivant un cours de théâtre dans un collège communautaire après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, mais n’a jamais terminé sa première classe. Il a commencé à faire des petits boulots à la place, y compris un très bref passage en tant que strip-teaseur, avant de déménager à Hawaï et de vivre dans une camionnette.

Pendant qu’il était sans abri, cela ne le dérangeait pas particulièrement, déclarant à The Independent en 2014 qu’Hawaï était « un endroit assez génial pour être sans abri ».

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

« Nous avons juste bu et fumé de l’herbe et travaillé un minimum d’heures, 15 à 20 heures par semaine, juste assez pour couvrir l’essence, la nourriture et les fournitures de pêche », a-t-il alors déclaré. « Tu sais, c’était une époque charmante. »

En 2020, il a partagé que ses difficultés financières remontaient encore plus loin, mentionnant dans une vidéo Instagram Live que lui et sa famille comptaient parfois sur les banques alimentaires lorsqu’il grandissait.

« J’ai grandi dans une petite ville, nous avions 7 000 habitants dans notre ville, et nous avons eu des difficultés économiques, et nous avions une banque alimentaire à proximité et je n’ai pas honte de dire qu’il y avait des moments où ma famille aurait besoin de manger dans une banque alimentaire », a-t-il déclaré tout en exhortant ses partisans à faire un don à l’association caritative Feeding America au plus fort de la pandémie de COVID-19.

CHRIS PRATT A ÉTÉ REFUSÉ À PLUSIEURS FOIS PAR MARVEL, DIT QU’IL N’AVAIT PAS LE « FACTEUR INFORMATIQUE »

« Il n’y a pas de honte à cela – surtout en ce moment avec ce que nous traversons. Il y a de l’aide là-bas, et vous pouvez trouver cette aide et obtenir cette aide, et il n’y a rien de mal à avoir besoin de cette aide. »

Shania Twain

Shania Twain est une icône country depuis des décennies, mais il fut un temps où elle ne savait pas où elle trouverait son prochain repas.

Ayant grandi dans une famille pauvre avec quatre autres enfants, Twain a raconté dans une interview de 2020 avec The Sun qu’elle avait commencé à travailler comme chanteuse à seulement 8 ans, passant des nuits tardives à jouer dans des bars de la ville pour aider ses parents.

SHANIA TWAIN PARLE DE POSER NUE, D’EMBRASSER SON CORPS ET POURQUOI ELLE « VIEILLIT NATURELLEMENT »

« Avant même d’avoir obtenu mon diplôme d’études secondaires, j’avais passé des années à chanter dans le Top 40 country, le Top 40 rock, le folk, tous les genres », a-t-elle déclaré.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES PHOTOS

Dans une interview « Nightline », elle a déclaré que malgré son aide financière autant qu’elle le pouvait, il y avait encore des jours où elle allait à l’école le ventre vide.

« Il est très difficile de se concentrer lorsque votre estomac gargouille », a-t-elle déclaré. « Je ne me serais certainement jamais suffisamment humiliée pour tendre la main, demander de l’aide et dire : ‘Tu sais, j’ai faim. Puis-je avoir cette pomme que tu ne vas pas manger ?' », a-t-elle raconté. « Je n’ai pas eu le courage de faire ça. »

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger est né en Autriche en 1947, et comme il l’a expliqué dans une interview de 1997 avec Johnny Vaughan, « J’étais pauvre, parce que je n’avais rien. Je n’avais pas d’argent, je n’avais rien, nous n’avions pas de télévision, nous n’avions pas de réfrigérateur. Nous n’avions rien quand nous étions enfants.

ARNOLD SCHWARZENEGGER DIT QU’IL EST OUVERT À REMPLIR PLUS DE NID-DE-POULE POUR LOS ANGELES : « M’A RETOURNÉ AUX ANNÉES 70 »

Dans un tweet qu’il a partagé en 2019, il a parlé davantage de la situation financière de sa famille, révélant qu’il n’y avait pas non plus d’eau courante dans la maison dans laquelle il a grandi avec ses parents et son frère aîné.

« Voici un flash-back », a-t-il écrit. « J’ai grandi sans eau courante, donc je ne savais pas ce qu’était une douche jusqu’à l’âge de 15 ans et j’ai rejoint la salle de gym. Ce bassin et un gant de toilette étaient la façon dont nous nous baignions. »

Il a montré une photo à titre de référence et a ajouté : « Mon frère et moi apportions l’eau du puits à la maison, puis nous nous nettoyions tous – d’abord ma mère, puis mon père, puis mon frère, puis moi. l’eau était sale quand ce fut notre tour, mais mon frère et moi n’allions pas retourner au puits. »

Dans un autre entretiense souvient-il, « Nous vivions dans cette petite maison, et il n’y avait pas de nourriture. C’était vraiment ma mère qui devait sortir et mendier de la nourriture quand elle allait de ferme en ferme et mendier de la nourriture… c’était vraiment horrible. «

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio est peut-être l’une des plus grandes stars d’Hollywood, mais il a passé son enfance dans une partie très différente de Los Angeles.

« C’était vraiment comme ‘Taxi Driver’ à bien des égards… J’ai grandi très pauvre et j’ai pu voir l’autre côté du spectre », a-t-il déclaré au Los Angeles Times en 2014, expliquant qu’il y avait une « prostitution majeure ». sonne à mon coin de rue, le crime et la violence partout. »

Dans cette zone, il a dit qu’il n’était pas normal de voir « des gens fumer du crack et tirer de l’héroïne ».

LE RÉALISATEUR DE ‘TITANIC’ JAMES CAMERON A DÛ CONVAINCRE LEONARDO DICAPRIO DE FAIRE UN FILM: ‘IL PENSAIT QUE C’ÉTAIT TROP FACILE’

Il voulait tellement sortir de cette situation qu’il a demandé à sa mère de l’emmener à des auditions pour qu’il n’ait pas à aller à l’école publique de la région. Cela a fini par fonctionner – il a fait ses débuts en tant qu’enfant acteur dans des sitcoms, puis a joué dans des films comme « This Boy’s Life » et « What’s Eating Gilbert Grape » quand il était adolescent.

Oprah Winfrey

Aujourd’hui, Oprah Winfrey vaut des milliards de dollars, mais elle a dû travailler dur pour en arriver là. Sa mère n’était qu’une adolescente quand elle l’a eue, et donc pendant les six premières années de sa vie, elle a vécu avec sa grand-mère dans une ferme du Mississippi. Leur situation financière était si grave que Winfrey portait parfois des robes faites de sacs de pommes de terre et devait aller à un puits car la maison n’avait pas d’eau courante.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Quand elle avait 6 ans, sa grand-mère est tombée malade et elle a été envoyée à Milwaukee, Wisconsin, pour vivre avec sa mère dans une pension. Sa mère travaillait comme femme de chambre, mais elle avait aussi des difficultés financières. Elle comptait sur l’aide sociale pour s’occuper de sa petite famille, et après avoir donné naissance à un autre enfant et trouvé trop difficile de payer deux enfants, Winfrey a été envoyée vivre avec son père dans le Tennessee.

Elle a fait plusieurs allers-retours entre ses parents, mais a finalement préféré vivre avec son père.

Dans une interview accordée au Washington Post en 1986, elle a déclaré à propos de son séjour à Milwaukee : « J’ai réalisé que j’étais pauvre à l’époque. à la pizzeria et conduisent leurs voitures et tout ça. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Winfrey a déclaré qu’à l’âge de 14 ans, « je me suis enfuie de chez moi. J’ai commencé à extérioriser mon besoin d’attention, mon besoin d’être aimé. Ma mère n’avait pas le temps. Elle travaillait tous les jours comme femme de chambre. des femmes de chambre dans ces bus. J’étais intelligent et ma mère, parce qu’elle n’avait pas le temps pour moi, je pense, a essayé de l’étouffer. Si je n’avais pas été envoyé chez mon père, je serais allé dans un autre J’aurais pu faire un bon criminel. J’aurais utilisé ces mêmes instincts différemment.