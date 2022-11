Michael J. Fox, Diane Warren et Cher aux Raucous Governors Awards

Les Governors Awards sont toujours émouvants et bruyants, mais ils restent non télévisés : dans le but d’écourter la diffusion des Oscars, les honneurs ont été clivés de l’émission en 2009. Destinés à honorer les artistes qui ont apporté une contribution essentielle au cinéma sans nécessairement avoir remporté un Oscar, la nuit fournit également un autre objectif essentiel : elle permet aux candidats au prix de cette année de bavarder comme si leur vie en dépendait.

Mais au Récompenses des Gouverneurs Samedi soir à Los Angeles, Warren a finalement obtenu l’or qu’elle cherchait depuis longtemps, alors que l’Académie des arts et des sciences du cinéma a décerné des Oscars honorifiques à elle, à l’acteur Michael J. Fox et aux réalisateurs Euzhan Palcy et Peter Weir.

C’est un honneur d’être nominé pour un Oscar, et Diane Warren le saurait : l’auteur-compositeur vétéran a été reconnu par l’académie 13 fois, établissant un record comme la femme qui a reçu le plus de nominations sans victoire.

Avant même que le dîner ne soit servi lors de la cérémonie qui s’est tenue à l’hôtel Fairmont Century Plaza, des invités de marque comme Cate Blanchett, Eddie Redmayne, Jennifer Lawrence et Florence Pugh ont pu être aperçus en train de discuter avec des sympathisants dans une salle de bal remplie d’électeurs aux Oscars. Comme c’est le début de la saison et que toute offre de prix peut encore être considérée comme viable, la cérémonie a été remplie d’encore plus de stars que ce que l’on voit lors d’une émission typique d’Oscar : Une brève promenade dans la salle a produit des accrochages avec “Tout partout, tout à la fois”. ” Les acteurs Ke Huy Quan et Jamie Lee Curtis, la star d'”Elvis” Austin Butler et Brendan Fraser, ont fait un retour dans l’industrie avec son rôle transformateur dans “The Whale”.





Mais finalement, les poignées de main et les tapes dans le dos ont été mises en pause et les discours d’acceptation ont commencé. Fox était le premier: la star de “Retour vers le futur”, âgée de 61 ans, a reçu le prix humanitaire Jean Hersholt de l’académie, qu’il a accepté devant une foule qui comprenait sa femme, Tracy Pollan, son ami de longue date Woody Harrelson, et co-vedette fréquente Christopher Lloyd. Fox se souvient avoir reçu un diagnostic de Parkinson à 29 ans et comment cela l’a motivé à créer une fondation qui collecterait des fonds pour la recherche sur la maladie.

« J’ai été frappé par le fait que tout ce qui m’a été donné — le succès, ma vie avec Tracy, ma famille — m’avait préparé à cette profonde opportunité et responsabilité. C’était un cadeau », a déclaré Fox, ajoutant avec ironie qu’il appelle parfois la maladie de Parkinson « le cadeau qui continue de prendre ».

Weir, le réalisateur de films comme “Dead Poets Society”, “Witness” et “The Truman Show”, a parlé aimablement depuis la scène de ses débuts en tant que membre de la nouvelle vague australienne et de sa relation étroite avec des stars comme Robin Williams . Aujourd’hui âgé de 78 ans, il n’a pas tourné de film depuis 12 ans et se considère comme retraité. Mais Palcy, l’autre réalisateur à recevoir un prix honorifique samedi, a hâte de revenir sur le plateau.

La première femme noire à réaliser un grand film de studio (1989 “A Dry White Season”, avec Marlon Brando), Palcy s’est éloignée du tarif hollywoodien après que trop de cadres lui aient dit que les histoires noires n’étaient tout simplement pas bancables. Mais la réalisatrice de 64 ans a noté qu’elle a plusieurs scénarios qu’elle est prête à tourner, et le moment est maintenant venu de les faire.