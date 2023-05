Michael J. Fox déterminé à vivre malgré la «douleur intense» de la maladie de Parkinson: «Je ne vais nulle part»

Le public est au courant du diagnostic de la maladie de Parkinson de Michael J. Fox depuis plus de 20 ans, et maintenant il partage des détails sur la façon dont les choses sont devenues difficiles pour lui.

Dans son prochain documentaire « Still », les téléspectateurs apprennent que même si ses tremblements dus à la maladie ont été visibles dans ses apparitions, il souffre également beaucoup la plupart du temps. Dans le film, précise-t-il, « j’ai une douleur intense. Chaque secousse est comme une secousse sismique. »

Dans une interview avec le Times, il a expliqué en disant : « Ce n’est pas tellement la douleur du mouvement, mais celle de ne pas bouger. C’est quand vous vous figez, et dans ce gel que le non-mouvement s’imprègne de toute cette énergie et il devient cette chose brûlante et imminente qui n’arrive jamais. »

Il a ajouté : « Je ne veux pas sortir les violons. Je me suis cassé la main, le coude, l’humérus, l’autre humérus, l’épaule, le visage et d’autres conneries aussi. Et tout ça est amplifié par l’électricité des tremblements. Donc, oui, ça fait très mal. Mais ce que vous apprenez, c’est que personne n’en a rien à foutre. C’est juste la vie. Ça n’a pas d’importance. Vous l’aspirez et vous passez à autre chose . Et il pourrait y avoir une histoire à raconter. Mais seulement cela. Il n’y a pas de bon que vous pouvez présenter à une fenêtre pour un remboursement.

Alors qu’il a dit que son objectif était de vivre sa vie avec joie, « ce qui a rendu ma vie plus riche et plus authentique au fil du temps, c’est d’être vraiment honnête à propos de la douleur, de ce qu’elle a vraiment pris et de ce qui a été perdu. «

Fox, 61 ans, a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson à 29 ans, ce qui signifie qu’il a vécu avec la maladie pendant plus de la moitié de sa vie.

Il a précisé qu’il s’agit d’un véritable combat à bien des égards, mais que « la dépression est [not] si profond que je vais me blesser… ça revient toujours à un endroit où je vais, ‘Eh bien, il y a plus à célébrer dans ma vie qu’il n’y a à pleurer.’ La douleur parle d’elle-même. Soit vous le tolérez, soit vous ne le tolérez pas. Et je ne vais nulle part. »

Ailleurs dans l’interview, Fox a parlé de sa remarquable ascension vers la gloire dans les années 80 et de la fête difficile qui l’accompagnait.

« Quand je regarde cette période dans le film, ça semble juste fou. Regarde toutes les filles avec qui je suis sorti. Certaines d’entre elles dont je ne me souviens même pas », a-t-il ri. « Je veux dire, je suis sorti avec Susanna Hoffs des Bangles, et je ne m’en souviens même pas. Mais ce n’est qu’un exemple. Des trucs comme ça arrivaient tout le temps. »

Il a rappelé un souvenir dans lequel « je me suis assis à côté de la princesse Diana lors de la première mondiale de ‘Retour vers le futur’ et j’ai eu envie de faire pipi. Et c’est tout ce dont je me souviens. On venait de me dire toute une liste de choses que je pouvais et ne pouvait pas faire, comme ne pas parler à moins qu’on lui adresse la parole, et ne pas se tenir debout à moins qu’elle ne se lève. Alors je me suis dit : ‘Quel genre de maths dois-je faire pour aller aux toilettes ?’ Je ne peux pas dire : ‘Je dois aller aux toilettes !’ Alors je suis resté assis là à souffrir pendant tout ce temps. Et c’était un peu la formule pour cette partie de ma vie.

Il a dit: « Alors que je raconte les histoires de ma vie, je vois l’ironie en elles et la métaphore tordue. Cela ne peut pas être aussi simple que juste sombre. Il doit y avoir de quoi rire. »

