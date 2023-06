Michael J. Fox célèbre son épouse Tracy Pollan pour son 63e anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : DAVID SWANSON/EPA-EFE/Shutterstock

Tout le monde a besoin d’un mari comme Michael J. Fox. Le Retour vers le futur star, 62 ans, a honoré sa femme Tracy Pollan à l’occasion de son 63e anniversaire le 22 juin avec un bel hommage. Il s’est rendu sur Instagram pour partager des photos spéciales de sa femme depuis plus de 35 ans, qui l’a soutenu au milieu de sa difficile bataille contre la maladie de Parkinson.

« ‘Elle comble d’amour les gens qu’elle aime, elle leur montre ce qu’elle ressent' », a écrit Michael dans son message à propos de sa femme. « Joyeux anniversaire @tracy.pollan, ma fille d’été pour toujours, mon amour, ma meilleure amie et la plus belle maman incroyable de nos quatre enfants formidables. Je t’aime, je t’aime », a-t-il ajouté.

Michael a inclus une magnifique photo de Tracy aux Oscars 2023 dans la première photo de son message. Il a posté plusieurs images de l’heureux couple ensemble ces dernières années. Et le dernier mais non le moindre, Michael a partagé un instantané de famille de lui et Tracy avec leurs quatre enfants dans son poste. Les tourtereaux partagent leur fils Sam34 ans, filles jumelles Aquinna et Schuyler28 ans et sa fille Esmée21.

Michael a rencontré Tracy quand elle a joué sa petite amie sur Les liens familiaux. Ils se sont mariés en 1988, trois ans avant que Michael n’apprenne qu’il avait la maladie de Parkinson, et Tracy est là pour lui tous les jours depuis. Michael a documenté sa bataille contre la maladie avec son nouveau documentaire Apple TV + Toujours, et dans le film, Michael a admis que sa femme avait beaucoup enduré après son diagnostic.

« Elle a appris à gérer beaucoup de choses », a déclaré le Doc Hollywood étoile. « Comme ça doit être frustrant d’avoir à porter le fardeau de quelque chose qui n’est pas son fardeau. Elle le partage avec moi. Non seulement elle le partage avec moi, mais elle assume plus que moi. Tout ce que je traverse, elle le traverse. Michael a également félicité sa famille dans le film pour la façon dont ils ont géré sa maladie. « Quand je suis avec ma famille, il n’y a pas ‘Pauvre bébé, je ressens ta douleur, tu es un saint parmi les hommes' », a déclaré Michael. « Ce serait la pire des choses. »

Lors de la première du documentaire en mars, Michael et Tracy ont révélé comment ils avaient maintenu un mariage réussi malgré les difficultés auxquelles ils avaient été confrontés. « Je pense que nous nous écoutons vraiment, nous sommes là les uns pour les autres quand nous avons besoin les uns des autres », a déclaré Tracy PERSONNES. « Et puis nous nous donnons aussi de l’espace quand c’est nécessaire. Juste se sentir hors de ce qui est nécessaire en ce moment et essayer d’être là », a-t-elle ajouté.

