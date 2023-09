Michael Irvin et Skip Bayless discutent d’un moment d’émotion avec Deion Sanders

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

BOULDER, Colorado – Les vies de Michael Irvin et de Deion Sanders sont liées depuis leur adolescence en Floride. Ils partagent la vedette nationale dans le sport le plus populaire des États-Unis depuis presque aussi longtemps.

Ils se sont affrontés lors de plusieurs rencontres classiques Miami-Florida State qui ont souvent joué un rôle dans la victoire de l’un ou l’autre d’un titre national. Ils ont remporté le Super Bowl aux dépens de l’autre et, finalement, ensemble en tant que coéquipiers des Cowboys de Dallas. Un troisième acte médiatique a été le résultat du soutien, de l’encouragement et même du coaching direct de chacun alors qu’ils se lançaient dans une nouvelle entreprise.

Un tel lien, qu’ils n’hésiteront pas à qualifier d’amitié qui se prolonge en fraternité, était pleinement visible vendredi matin à Boulder sur le tournage de « Undisputed ». Les expériences et les souvenirs partagés de plusieurs décennies ensemble sont revenus à la fois pour Prime et Playmaker, offrant un moment de réflexion remarquable sur le chemin parcouru jusqu’à présent, à la veille de Sanders confronté à son plus grand défi en tant qu’entraîneur-chef des Buffaloes du Colorado avec le numéro 8 de l’USC. en ville pour un match du samedi Big Noon (la couverture commence à 10 h HE sur FOX et l’application FOX Sports).

« Ils ont pleuré de vraies larmes légitimes. Pas pour les caméras, ni pour personne. Pour eux-mêmes », a raconté l’animateur Skip Bayless à FOX Sports après l’émission. « Cela leur a donné un moment parce que j’ai justement ouvert la bonne porte. Je ne sais pas si hors caméra, dans un endroit où ils socialiseraient ou quoi que ce soit, ils feraient exactement cela parce que vous n’auriez jamais vraiment de raison de faire ça. Et tout d’un coup, ils eurent une raison de partager leurs sentiments les plus profonds l’un pour l’autre.

« Cela n’avait rien à voir avec le sport, c’était à propos de la vraie vie. Des gens ayant des liens profonds, des sentiments profonds et un respect mutuel. Je ne sais pas comment on pourrait un jour, dans ma carrière, faire mieux que ça. »

Irvin, qui n’hésite pas à exprimer visiblement ses sentiments, a été tout aussi surpris que quiconque de se retrouver finalement à serrer dans ses bras et à pleurer avec son ancien coéquipier devant un public national sur FS1.

« Deion n’est pas du genre à montrer ses émotions au public », a déclaré Irvin. « Il est toujours fort et on le voit rarement. Je ne m’attendais pas à ce qu’il le montre aujourd’hui. »

Pourtant, il l’a fait, dévoilant à de nombreuses facettes de Sanders rarement vues malgré un programme de football universitaire sur lequel plus de caméras sont pointées que tout autre dans le pays.

« Les gens remettent en question tout mon soutien, mais il est l’un de mes meilleurs amis », a déclaré Irvin, qui a prononcé un discours enflammé à l’équipe lors de l’entraînement cette semaine. « De toutes les fois où cet homme m’a suivi dans des endroits où il n’aurait pas dû aller pour venir me chercher, êtes-vous en train de me dire que je ne devrais pas le soutenir maintenant ? Nous avons traversé de véritables vallées. »

Bayless a rendu compte de bon nombre de ces histoires qui ont fait la une des journaux tout en couvrant de près les deux membres du Temple de la renommée en tant que chroniqueur de Dallas à l’époque. Il comprend leur dynamique et a noté que lorsque Sanders est entré dans le vestiaire des Cowboys qu’il venait de battre lors du match pour le titre NFC l’année précédente alors qu’il était à San Francisco, le demi de coin générationnel a intelligemment pris le pas sur le receveur large contre lequel il a placé des représentants. au quotidien pour ne faire bouger les bateaux.

Une telle capacité innée à comprendre la situation dans son ensemble conduit non seulement à des moments comme l’émission de vendredi, mais explique également pourquoi Sanders a aidé à écrire l’une des grandes histoires de revirement du football universitaire cette saison.

« C’est un conte de fées pour moi. Ce n’est pas de la poudre aux yeux, c’est légitime. Il a dû y aller et prendre des décisions difficiles », a déclaré Bayless. « Ce que j’aime chez Deion, c’est qu’il est très old school, très traditionnel, très conservateur dans ses convictions et son entraînement. Pourtant, il est considéré comme un étranger intrus, un athlète vedette qui fait les choses à sa manière. Non, il le fait vraiment à l’ancienne. comme tous les autres le font, sauf qu’il est la meilleure interview dans le sport. Il apporte donc un angle de divertissement que tous les bons vieux entraîneurs ne peuvent pas parce qu’ils s’efforcent d’en dire le moins possible aux médias pendant que Deion se contente de jaillit. »

[Colorado is at its best when things are ‘personal,’ says Deion Sanders]

Malgré toute la perception extérieure – et souvent négative – de l’entraîneur de Sanders, Irvin a déclaré que son plus grand attribut avec un casque est peut-être celui qu’il a en commun avec l’ancien entraîneur des Cowboys Jimmy Johnson dans la façon dont il aborde les choses avec son programme.

« La discipline. Les gens ne voient la discipline que sous une forme étroite, de la manière dont ils veulent voir la discipline. Les gens avaient l’habitude de dire à propos de l’Université de Miami : ‘Oh, ils sont tellement indisciplinés.’ Mais nous avons gagné 58 matchs consécutifs à domicile, je ne pense pas qu’il soit possible d’être indiscipliné », a déclaré Irvin. « Juste parce que nous n’avons pas agi comme vous le souhaitiez lorsque nous avons gagné, il faut de la discipline pour gagner. C’est la ligne. Quand les gens regardent Deion et disent : « C’est juste un flash », vous ne pouvez pas réussir sans discipline.

« Deion se concentre beaucoup sur ce talent – ​​comment vous pensez, comment vous voyez les choses. C’est le signe d’un grand entraîneur. Pas seulement travailler les épaules vers le bas, mais travailler les épaules vers le haut. »

Bayless était d’accord.

« Cet homme est rare. Deion est l’un de ces rares humains qui en font partie », a déclaré Bayless. « Je n’ai jamais parié contre lui sur le terrain de jeu ou dans la vie parce que quand il décide de faire quelque chose, ça va marcher. Quand il décide, tout ce qu’il touche semble se transformer en or. »

Les Buffs l’espèrent certainement, l’équipe ayant une chance de dépasser son total de victoires prévu pour la saison avant la fin du mois de septembre s’ils réussissent à vaincre les Trojans à Folsom Field samedi. Bien qu’une défaite éclatante contre une équipe de l’Oregon classée dans le top 10 ait fait s’éteindre un peu les discussions sur le titre autour des Flat Irons, les deux co-animateurs de « Undisputed » pensent que les démonstrations brutes d’émotions de Coach Prime sont un autre signe que les choses vont dans ce sens pour un programme qui a connu une transformation radicale mais qui semble être une force d’évolution.

« Quand [Oregon coach Dan] Lanning a déclaré que c’était pour les clics, que cela sonnait bien le jour du match et que cela était encore meilleur lorsqu’ils gagnaient. Mais ce qui lui a échappé, c’est qu’il y a beaucoup de jeunes de 19 et 20 ans ici, ou ceux qui jouent au football au lycée ou dans une petite ligue – ils jouent pour des clics », a déclaré Irvin. « Avec les médias sociaux, c’est leur époque, pas la nôtre. Vous pensez que vous avez dit quelque chose qui va les tuer et que vous avez mis [Sanders’] C’est grave mais en réalité, vous leur avez dit de venir ici, dans ce paradis que j’ai au Colorado.

« Il est né pour entraîner. Les gens vont regarder tout son flash et penser qu’il ne peut pas produire, alors vous allez rater quelque chose. »

Si quelqu’un sait ce que Prime peut faire, c’est bien le Playmaker.

« Nous jouons mieux quand nous le rendons personnel » – Deion Sanders sur Colorado I Undisputed

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports. Il couvre l’athlétisme universitaire depuis près de deux décennies dans des médias tels que NBC Sports, CBS Sports, Yahoo! Sports et NFL.com entre autres. Suivez-le sur Twitter à @BryanDFischer.

