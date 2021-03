Michael Gudinski, le champion du pitbull de la musique australienne et le patron de Mushroom décédé à 68 ans

Kylie Minogue – «MICHAEL GUDINSKI – Légende. Héritage. AIMER. Un Titan de l’industrie de la musique. Une famille unique en son genre pour moi. Mon cœur est brisé et je ne peux pas croire qu’il soit parti. Irremplaçable et inoubliable, je t’aimerai toujours « The Big G ». «

Dannii Minogue – L’amour et la passion de Michael Gudinski pour la musique et la famille ne ressemblent à aucun autre. Je serai à jamais reconnaissant de l’opportunité qu’il m’a donnée de sortir mon premier single et mon premier album, et le voyage qu’il m’a emmené pendant tant d’années. Il était toujours là pour m’encourager, et je n’oublierai jamais cela. Il y a tellement de beaux moments à chérir passés avec Michael et sa famille, entourés de musique et de la joie que cela apporte. La perte se fera sentir pour toujours, mais son héritage vivra aussi pour toujours

Bruce Springsteen – «Mon ami Michael Gudinski a été le premier, le dernier et toujours un musicien. J’ai fait le tour du monde pendant les 50 dernières années et je n’ai jamais rencontré de meilleur promoteur. Michael parlait toujours d’une voix sourde et grondante, et les mots se répandaient si vite que la moitié du temps j’avais besoin d’un interprète. Mais je pouvais l’entendre clairement comme une cloche quand il disait: « Bruce, je t’ai couvert. » Et il l’a toujours fait. Il était toujours bruyant, toujours en mouvement, intentionnellement (et involontairement) hilarant et profondément émouvant. Il restera dans les mémoires des artistes, dont celui-ci, du monde entier à chaque fois qu’ils mettent le pied sur le sol australien. Mes plus sincères condoléances à son épouse et partenaire Sue et à toute la famille Gudinski, dont il était si fier.

Russel Crowe – «RIP Michael Gudinski. Cela semble presque impossible. Une figure dominante du paysage culturel australien. Je ne suis pas sûr que nous ayons jamais été d’accord sur quoi que ce soit, sauf peut-être @edsheeran. Cela ne nous a toujours pas empêché d’être amis pendant 30 ans. Il va me manquer profondément. Mon amour pour sa famille.

Richard Wilkins – «Le plus gros arbre de la forêt est tombé. Quelle perte dévastatrice. J’adore Sue, Kate, Matt et tous. MG RIP x ‘

Jimmy Barnes – «Aujourd’hui, le cœur de la musique australienne a été arraché. Je l’ai ressenti, ma famille l’a ressenti, l’industrie de la musique l’a ressenti, le monde l’a ressenti. Michael Gudinski n’était pas seulement ce cœur, mais c’était mon ami.

David Campbell – «Ce sont des nouvelles vraiment dévastatrices. Pas seulement pour l’industrie de la musique qu’il a bâtie presque à lui tout seul, mais pour sa famille, qu’il adorait. Un géant.’

Carrie Bickmore – «Je suis tellement attristé d’apprendre que Michael Gudinski est décédé. Un géant de l’industrie de la musique et juste un grand compagnon pour beaucoup d’entre nous. Il est entré dans chaque pièce et dans chaque conversation avec énergie et passion et pense à Sue et à sa famille aujourd’hui qu’il aimait tellement.

Myf Warhurst – «Complètement choqué d’apprendre la mort de Michael Gudinski. Un tel caractère et si plein de vie. Quel héritage extraordinaire il laisse. Mes condoléances à sa famille.’

Jim Jeffreys – «Je viens d’apprendre que mon ami Michael Gudinski vient de décéder. Michael a promu mes tournées en Australie. Je n’ai jamais rencontré une personne qui est entrée dans une pièce et l’a remplie comme Michael. Sa présence me manquera. Un vrai non-conformiste, un vrai unique en son genre. Mon cœur va à sa famille.

Sam Neil – «Le jour le plus triste. #MichaelGudinski, lion d’Australasie enregistré et live depuis aussi longtemps que l’on s’en souvienne, est décédé la nuit dernière. Le plus beau gars; drôle, gentil et généreux. Il a tellement donné, il était infatigable. Nous pleurons pour toi Michael.

Em Rusciano – «Merci pour tout ce que vous avez fait pour les performances live. Et sur une note personnelle, merci d’avoir intégré mes idées ridicules et de m’avoir permis de réaliser les spectacles que je voulais faire. Allez bien MG ‘

Jsur Stevens – ‘Merci pour la musique #michaelgudinski.’

Marcia Hines – «Le décès de Michael Gudinski m’a laissé dans un état de choc. Il était un véritable pionnier de l’industrie de la musique et un homme qui croyait au développement d’artistes comme moi et bien d’autres. Son amitié ne connaissait pas de limites. C’était un véritable original et non remplaçable. Puissiez-vous #RIP. ‘

Ben Lee – «Michael Gudinski était une force de la nature. Grand amour à toi, mon pote.

Tim Blackwell – «RIP Michael Gudinski. Un géant de l’industrie que j’ai eu la chance de voir travailler en plein vol. J’adore sa famille en cette période incroyablement difficile.

Anthony Albanese – «Choqué et attristé d’apprendre la mort de Michael Gudinski. Nous étions tous les deux au concert des Oils à Sydney jeudi. Il est difficile de penser à quelqu’un qui a fait plus pour la musique australienne que Michael. Vallée.’

Ventes Leigh – «Je suis très triste d’apprendre la mort de Michael Gudinski. Il n’y a jamais eu de plus grand champion de la musique australienne. Il était également un fervent partisan de l’ABC et une véritable source d’encouragement. Une vraie légende.

Illy – «RIP Michael Gudinski. L’une des personnes les plus influentes de l’histoire de la musique Aus. Toujours en faveur des artistes (dans mon cas même après avoir quitté son entreprise, ce qui signifiait beaucoup), et l’un des champions les plus bruyants de la communauté musicale locale. Un de un. Amour à sa famille aujourd’hui.

Anthony ‘Lehmo’ Lehmann – Je suis choqué par le décès de Michael Gudinski. Un géant de l’industrie dont l’amour, le soutien et la promotion de la musique australienne sont inégalés. C’était toujours une joie d’être en sa compagnie. Les pensées vont à sa famille et à ses amis #RIP. ‘

Michael Rowland – «Je suis bouleversé par la mort subite de Michael Gudinsk. C’était un vrai champion de la musique australienne et de l’ABC. C’était dans les coulisses après le concert des Oils à Sydney jeudi soir. Michael était son moi typiquement turbulent et drôle. Il était toujours aussi plein de vie. Repose en paix, mon ami.

Hottes Hilltop – «Michael Gudinski a beaucoup fait pour les gens de l’industrie de la musique et pour les Australiens, en particulier ces dernières années. Nos pensées vont à ses amis et à sa famille. Très triste nouvelle.