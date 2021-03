Michael Gudinski: Kylie Minogue, Bruce Springsteen et Russell Crowe rendent hommage à la «légende» de l’industrie musicale australienne | Actualités Ents & Arts

Kylie Minogue, Bruce Springsteen et Russell Crowe font partie des stars qui ont rendu hommage à la mort d’une « légende » de l’industrie musicale australienne.

Le promoteur Michael Gudinski a fondé le label Mushroom alors qu’il n’avait que 20 ans en 1972, et il est devenu le plus grand groupe de divertissement indépendant du pays.

Il a aidé à lancer la carrière des deux Kylie et Dannii Minogue et a également joué un rôle clé en attirant certaines des plus grandes stars du monde, y compris Springsteen, pour jouer Down Under.

MICHAEL GUDINSKI – Légende. Héritage. AIMER. Un Titan de l’industrie de la musique. Une famille unique en son genre pour moi. Mon cœur est brisé et je ne peux pas croire qu’il soit parti. Irremplaçable et inoubliable, je t’aimerai toujours «The Big G». #MichaelGudinski pic.twitter.com/f3AH1KlBOL – Kylie Minogue (@kylieminogue) 2 mars 2021

Il est mort paisiblement dans son sommeil chez lui à Melbourne, Australie, âgé de 68 ans, a déclaré Mushroom.

Rendant hommage sur les réseaux sociaux, Kylie Minogue a décrit M. Gudinski comme une « légende » et un « titan » de l’industrie de la musique.

«Une famille unique en son genre et pour toujours», a-t-elle écrit. « Mon cœur est brisé et je ne peux pas croire qu’il soit parti. »

Springsteen a décrit M. Gudinski comme un ami qui était «le premier, le dernier et toujours un musicien», et un promoteur qui «se souviendrait des artistes, y compris celui-ci, du monde entier à chaque fois qu’ils fouleraient le sol australien».

Crowe a déclaré qu’il était une « figure dominante du paysage culturel australien ».

Le couple était amis depuis 30 ans, a-t-il déclaré.

RIP Michael Gudinski. Cela semble presque impossible. Une figure dominante du paysage culturel australien.

Je ne suis pas sûr que nous ayons jamais convenu de quoi que ce soit, sauf peut-être @edsheeran . Cela ne nous a toujours pas empêché d’être amis pendant 30 ans. Il va me manquer profondément. Mon amour pour sa famille. – Russell Crowe (@russellcrowe) 2 mars 2021

Ed Sheeran, les Foo Fighters et Dannii Minogue ont également partagé des hommages.

Sheeran, que M. Gudinski a aidé lors d’une tournée en Australie, a partagé une photo sur Instagram du couple ensemble sur une plage, en disant: « Tu vas me manquer, mon pote. »

Dannii Minogue a déclaré: « Je serai à jamais reconnaissant de l’opportunité qu’il m’a donnée de sortir mon premier single et mon premier album, et le voyage qu’il m’a emmené pendant tant d’années. »

Il était toujours là pour m’encourager, et je n’oublierai jamais cela. Il y a tellement de beaux moments à chérir passés avec Michael et sa famille, entourés de musique et de la joie que cela apporte. La perte sera ressentie pour toujours, mais son héritage vivra également pour toujours. – Dannii Minogue (@DanniiMinogue) 2 mars 2021

Publiant une photo sur les réseaux sociaux, les Foo Fighters ont déclaré dans un communiqué. « Merci Michael Gudinski de nous avoir offert, ainsi qu’à d’innombrables autres, la meilleure nuit de notre vie.

« Encore et encore. Une vraie f ****** légende. Tu nous manqueras énormément. Rock & Roll te manquera profondément. »

Mushroom Group a déclaré que M. Gudinski avait passé du temps en 2020 à essayer d’aider les artistes touchés par l’arrêt de la musique live causé par le COVID-19[feminine crise.

« Une figure plus grande que nature, Michael était largement respecté pour sa passion inébranlable pour toute la musique – en particulier la musique australienne », a déclaré le label dans un communiqué.

«Plus récemment, l’industrie de la musique étant gravement touchée par la pandémie COVID-19, Michael a conceptualisé et développé Music From The Home Front, The Sound et The State Of Music, des plates-formes conçues pour présenter et soutenir la musique australienne contemporaine dans une période incroyablement difficile.

« Il parle à l’homme qu’il était que de ses innombrables réalisations professionnelles illustres. Ces projets, qui soutenaient l’industrie qu’il aimait, étaient ceux dont il était particulièrement fier. »

M. Gudinski laisse dans le deuil son épouse Sue, son fils Matt et sa fille Kate, a indiqué le groupe.