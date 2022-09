Michael Gross et Meredith Baxter, stars de “Family Ties”, évoquent le 40e anniversaire de l’émission

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“Family Ties” a célébré jeudi le 40e anniversaire de ses débuts à la télévision et deux de ses stars, Michael Gross et Meredith Baxter, ont parlé avec Fox News Digital de l’héritage durable de l’émission et de ce que c’était que de faire l’émission.

L’émission a présenté au public la famille Keaton, avec les anciens hippies libéraux Elyse et Steven en tant que chefs de famille, ainsi que leurs trois enfants. Alex, joué par Michael J Fox, était un conservateur prêt à reprendre la politique américaine, et ses deux sœurs Mallory et Jennifer étaient jouées par Justine Batemen et Tina Yothers. Au cours des dernières saisons, ils ont présenté un quatrième enfant, un fils nommé Andrew.

La sitcom populaire a duré sept saisons et a lancé la carrière de plusieurs de ses stars, notamment Michael J. Fox, qui a ensuite joué dans la trilogie “Retour vers le futur”, “Stuart Little”, “Doc Hollywood” et “Pour l’amour ou l’argent.”

Gross et Baxter ont révélé qu’ils avaient été surpris lorsque la série est devenue un si grand succès, car elle n’était pas vraiment très populaire au début.

“Au début, nous allions bien, mais rien de spécial. Les gens ont mis beaucoup de temps à nous découvrir, et NBC nous déplaçait d’un endroit à l’autre. Ce n’était pas vraiment de l’or à certains égards”, a déclaré Gross à Fox News Digital. . “Nous n’étions pas vraiment dans le top dix jusqu’à ce qu’ils nous placent derrière Cosby jeudi soir. Ensuite, c’était Cosby, ‘Family Ties’, ‘Night Court’, ‘Cheers… nous étions solidement dans le top 10, mais ça Il a fallu quelques années pour en arriver là. »

La camaraderie entre les acteurs sur le plateau était fantastique, et Gross et Baxter n’avaient que des mots gentils pour leurs co-stars, en particulier Fox.

“Nous avons appris à vraiment nous aimer et à reconnaître les forces de chacun, et j’ai vraiment apprécié les compétences que nous avons chacune apportées à notre rôle”, a déclaré Baxter. “Quand Michael a commencé à devenir ce merveilleux personnage, qu’ils pouvaient vraiment sentir la chaleur, l’énergie et l’excitation autour de lui, personne ne lui en a vraiment reproché parce qu’il l’a si bien fait.”

Baxter a également reconnu que personne n’était surpris que Fox soit devenu la vedette de la série.

“Je pense que parce que c’est franchement, c’est très facile d’écrire sur un jeune garçon qui a le doigt dans toutes sortes de pots, vous savez, des copines dans un collège, le lycée étant si grand, un pantalon intelligent, vous savez, Ronald Reagan, tout cela », a déclaré Baxter. “Je pense qu’ils ont découvert qu’ils pouvaient l’utiliser de tant de manières différentes, et ils ont pu nous utiliser. Je pense qu’ils ont appris qu’ils pouvaient écrire pour lui d’une manière qui lui a permis d’émerger.”

Elle a loué sa capacité à livrer une blague et à provoquer des rires majeurs à chaque fois. Baxter a affirmé qu’il n’y avait pas de jalousie envers Fox et sa célébrité croissante, car ils savaient tous que sa popularité était également bonne pour la série.

“Nous étions doués parce que c’était toujours assez bon dès le début. Quand Mike Fox est devenu plus important, je cite, cela n’a pas changé non plus”, a déclaré Gross. “Tout le monde savait pourquoi nous étions là et ce que nous devions au fait que nous étions là, que cela nous avait donné un bon départ.”

Une fois que le succès de l’émission est devenu évident, les acteurs ont commencé à recevoir des courriers de fans leur expliquant comment l’émission avait eu un impact positif sur la vie des fans.

“J’ai commencé à réaliser que l’Amérique avait besoin de nous à certains égards autant qu’elle avait besoin de Cosby et des Huxtables, parce que les vraies familles n’allaient pas aussi bien que la nôtre”, a expliqué Gross. “J’ai appris que par le courrier que j’ai reçu, (disant)” J’aimerais avoir un père comme toi “… ce genre de lettres. J’ai commencé à penser, ‘wow, les familles américaines sont un peu troublées d’une certaine manière. Et nous’ Je comble un vide pour beaucoup de ces enfants.'”

“Les gens venaient tout le temps vers moi… ils disaient : ‘Mon garçon, j’aimerais que tu sois ma mère. J’aimerais qu’il soit mon père… parce que nous étions une famille intacte qui parlait”, a déclaré Baxter. “Nous avons discuté de choses. Nous avions des divergences d’opinions et nous nous aimions toujours. Cela n’arrive pas vraiment dans beaucoup de familles aujourd’hui.”

Le spectacle a duré sept saisons et Gross a eu une idée de la raison pour laquelle les scénaristes ont décidé qu’il était temps que le spectacle se termine. Il pensait que cela avait quelque chose à voir avec le personnage de Fox, affirmant qu’il avait traversé de nombreuses phases de sa vie et que les scénaristes avaient du mal.

“Les scénaristes sont venus nous voir un an avant l’annulation et nous ont dit : ‘Nous avons du mal à trouver des intrigues. Cela n’a plus de sens'”, a déclaré Gross. “Pourquoi ce jeune homme qui veut conquérir le monde vit-il toujours à la maison avec maman et papa ? Nous avions cinq personnes qui étaient au cœur de cette histoire et cinq d’entre elles perdaient leurs vêtements, et il était donc temps d’arrêter .”

En ce qui concerne l’impact durable de l’émission, Gross et Baxter ont évoqué le climat politique en Amérique aujourd’hui et espèrent que les gens se souviendront de l’époque où des personnes aux idéologies politiques différentes pouvaient se réunir avec respect et moins de division.

“J’aime quand il y avait une époque dans les années 80 où le conservatisme et Ronald Reagan étaient à leur apogée, et pourtant les gens s’entendaient. Les gens pouvaient se respecter. Il y a une division différente en ce moment”, a expliqué Gross. “J’aimerais que nous ayons cet amour en tant qu’Américains en ce moment. C’est ainsi que les choses se passent dans les familles et c’est ainsi que les choses se passent en politique. Et ces jours me manquent.”

“Cela a démontré ce qu’une famille peut être l’une pour l’autre malgré les différences. Vous obtenez toutes les différences politiques dans les familles aujourd’hui”, a déclaré Baxter. “Tu parles à quelqu’un que tu aimais il y a quelques années. Il n’y avait aucun problème il y a quelques années. C’est la même personne… trouve des points communs.”

Alors que le casting était proche lors du tournage, beaucoup d’entre eux ont perdu le contact au fil des ans. Gross et Baxter se voient le plus et continuent de travailler ensemble à l’occasion.

“Nous tournons tout le temps avec une pièce intitulée Love Letters”, a-t-elle déclaré. “Je lui ai juste envoyé un texto aujourd’hui parce que nous cherchons à faire démarrer un autre projet, alors nous étions juste en train d’échanger quelques idées à ce sujet.”

“La personne avec qui je suis le plus resté en contact est probablement Meredith… Je suis encore assez proche de Meredith”, a déclaré Gross. “Michael Fox, j’essaie de voir quand je suis à New York, (mais) je n’ai pas vu Michael depuis un moment. Je reste en contact avec lui dans une certaine mesure par e-mail et ce genre de choses. se sont séparés à certains égards, pas à cause de quoi que ce soit de controversé, juste le temps a fait des ravages.”

Même s’ils ont d’excellents souvenirs de la réalisation de la série, Gross ne pense pas qu’il y ait beaucoup de chances qu’il y ait un redémarrage, principalement parce que leur directeur de la série et scénariste en chef est décédé.

“Nous avons adoré quand nous l’avons fait et honnête envers Dieu, sans notre auteur en chef, Gary, et certains de ces écrivains, il serait difficile de reprendre ces rôles”, a déclaré Gross. “Ils en étaient le cœur et l’âme. Je veux dire, nous avons contribué à quelque chose, j’ai dit leurs répliques, mais ils étaient l’âme de ces personnages. J’attribue une grande partie du succès à leur écriture.”