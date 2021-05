Michael Griffiths de Love Island a reçu l’ordre de se suicider et a envoyé des menaces de mort après que l’émission ait «  supprimé des moments cruciaux  »

La star de LOVE Island, Michael Griffiths, a reçu d’horribles menaces après son apparition dans l’émission de rencontres ITV.

Le joueur de 29 ans est devenu célèbre lors de la saison 2019 de la populaire série de téléréalité, mais a fait face à un barrage d’abus lorsqu’il est rentré de la villa emblématique.

Instagram

Michael Griffiths de Love Island a parlé des horribles abus auxquels il a été confronté[/caption]

Il a maintenant parlé des menaces de mort et des «guerriers du clavier» lui disant de «se suicider».

«Je suppose… quand je suis sorti pour la première fois, j’ai reçu beaucoup de menaces de mort. Les gens me disent de me suicider », a-t-il dit Daily Star.

«Il y avait des gens qui me disaient qu’ils savaient où j’habitais et des trucs comme ça et ils allaient faire des choses quand ils me verraient.

« Mais rien n’en est jamais sorti, je ne vais pas vivre ma vie dans la peur parce que quelqu’un est un peu un guerrier du clavier. »

Caractéristiques de Rex

Les trolls lui ont dit de « se suicider » et lui ont envoyé des menaces de mort après être apparu dans l’émission[/caption]

Instagram

Les producteurs lui ont suggéré d’aller à la police mais il pensait qu’il pouvait le gérer lui-même[/caption]

Il a ajouté: «La façon dont je vois les choses, c’est que s’ils le font, ils le feront. Je ne peux pas l’arrêter donc je ne vais pas vivre ma vie dans la peur.

«Enfant, je regardais par-dessus mon épaule tout le temps, mais je ne fais plus ça.

«Quand vous sortez du spectacle, le spectacle donne en quelque sorte à tout le monde des thérapeutes, vous devez leur parler pendant un moment.

«Ils m’ont posé des questions comme celle-ci et je leur ai dit un peu et ils ont dit que je devrais aller à la police et le signaler. Je ne l’ai jamais vraiment fait, je pensais juste que je pouvais le gérer moi-même.

Instagram

Michael s’est séparé de sa petite amie de Love Island Ellie Brown au début de l’année dernière[/caption]

Michael était reconnaissant d’avoir fini par être en sécurité, surtout que les gens le connaissent mieux loin de Love Island.

«J’ai un peu l’impression qu’au fil du temps, les gens ont vu qui je suis réellement, comme le genre de personne que je suis et ils ont réalisé que je ne suis pas ce qu’ils ont vu dans un créneau d’une heure sur sept. semaines à la télévision », a-t-il déclaré.

«Il y a eu des disputes qui ont eu lieu, et il y en a eu que j’ai dû calmer.

«Il y avait des éléments qui ont été manqués qui auraient pu être cruciaux pour la dispute mais cela ne me dérange plus vraiment, car c’est maintenant du passé.

Se référer à la légende

Il a dit qu’il était maintenant en « mode focus » et qu’il se concentrait sur sa carrière[/caption]

«Les choses ont été rectifiées et oubliées. Je n’ai pas de rancune, donc il n’y a pas d’animosité de mon côté.

L’année dernière, il se serait associé au mannequin Bethan Sowerby alors que le couple partait en vacances à Dubaï.

On disait qu’il était «partout» sa nouvelle flamme, le mannequin mancunien Bethan, qui participait au Next Top Model britannique.

Une source proche du couple a déclaré qu’ils avaient officialisé leur romance et étaient complètement «amoureux» l’un de l’autre.

Instagram

Michael a été brièvement lié au mannequin Bethan Sowerby[/caption]

L’initié a dit au MailOnline: «Michael et Bethan sont complètement amoureux l’un de l’autre.

«Habituellement, ils sont tous les deux très occupés par le travail et les voyages, mais les dernières semaines leur ont donné la chance de vraiment se connaître.

Instagram

Il sera en tournée plus tard cette année avec Dream Boys[/caption]

C’était la première romance pour Michael depuis sa séparation avec la co-star de Love Island, Ellie Brown, 22 ans, plus tôt en 2020.

Interrogé sur l’état actuel de sa relation, il a dit au Star qu’il était actuellement concentré sur sa carrière.

Il rejoint ses compagnons Love Islanders Chris Taylor, Jordan Hames et Danny Williams dans une nouvelle émission de télé-réalité filmée dans leur maison partagée.

Le quatuor génial, qui est devenu célèbre lors de son passage dans la 5ème série de l’émission de télé-réalité ITV en 2019, a tourné sa propre série MTV.

Rex

Michael a filmé une série de téléréalité avec ses collègues Love Islanders Chris Taylor, Jordan Hames et Danny Williams[/caption]





Les garçons ont emménagé dans leur garçonnière, située dans l’Essex, pendant l’été, lorsque les restrictions de verrouillage ont commencé à s’atténuer.

Ils ont filmé eux-mêmes toutes les images du nouveau programme Living The Dream et ont hâte de donner aux fans un aperçu de leur vie de leurs yeux.

Parlant de leur nouveau projet passionnant, Michael, 29 ans, a déclaré D’ACCORD! Magazine: «Nous ne sommes pas vraiment étrangers à nous filmer et à être devant la caméra et maintenant MTV nous donne la chance de filmer notre propre émission; donnant aux téléspectateurs un accès non filtré à des parties de notre vie que vous ne verriez pas tous les jours. »

Il a ajouté: «Vivre avec les garçons a été un rire et nous avons hâte que tout le monde voie ce que nous avons fait.»