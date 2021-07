Michael Griffiths de Love Island a été aperçu en train de regarder de près avec Sharon Gaffka au lap dancing club

La star de LOVE Island, Michael Griffiths, a été aperçue en train de se rapprocher de Sharon Gaffka, larguée, dans un club de lap dancing.

Les anciens candidats d’ITV regardaient une émission de strip-tease par le Garçons de rêve au For Your Eyes Only de Londres jeudi soir.

5 Sharon et Michael ont été aperçus ensemble lors de l’événement londonien étoilé Crédit : LE SOLEIL

5 La paire semblait se rapprocher au fur et à mesure que le spectacle continuait Crédit : LE SOLEIL

Michael, 27 ans, semblait faire la connaissance de Sharon, 25 ans, quelques jours seulement après avoir été larguée de l’île après qu’un recouplage brutal l’ait laissée célibataire.

Le couple semblait confortable alors qu’ils riaient et plaisantaient ensemble au club des hommes, en regardant les Dreamboys effectuer des routines de strip-tease.

Michael avait l’air suave dans un haut de polo en tricot blanc et un jean foncé, tandis que Sharon a opté pour une longue robe blanche découpée qui mettait en valeur ses abdominaux toniques.

Des sources ont noté comment les deux semblaient « s’entendre » alors qu’ils se « touchaient » les bras et « riaient » de la performance sur scène.

Un clip pris à l’intérieur de la salle montre les nouveaux amis discuter de la salle et de leurs amis, pointant du doigt la pièce.

À un moment donné, Michael a semblé avoir murmuré quelque chose à l’oreille de Sharon, tandis qu’ils ont également rapproché leurs visages pour s’entendre entre la musique sourde.

‘ILS S’ENTRAIENT ENTENDRE’

Une source a déclaré au Sun : « Sharon et Michael étaient de part et d’autre de la salle jusqu’à la seconde moitié de l’émission et ils l’ont regardée ensemble.

« Ils semblaient s’entendre – j’ai remarqué qu’ils riaient et se tenaient très près l’un de l’autre. À un moment donné, elle lui touchait le bras.

« Michael faisait des blagues sur quelque chose et elle riait – beaucoup. De loin, ça avait l’air un peu flirt. Elle appréciait clairement sa compagnie. »

Bien qu’ils aient passé du temps ensemble lors de l’événement, ils sont partis séparément – Sharon ayant choisi de partir avec la candidate de Love Island 2019, Anna Vakili.

Pendant ce temps, Michael, qui a été rejoint par un groupe d’amis au spectacle, s’est séparé du sol et du club.

LAP DANSE TOUT RONDE

Les deux hommes regardaient la star de Geordie Shore, Chloe Ferry, hurler alors qu’on lui donnait une danse privée sur scène.

Après avoir regardé la première moitié du spectacle du public, Chloé s’est soudainement retrouvée au gré de deux danseuses à moitié nues et musclées.

Elle a été vue en train de rire avant qu’un homme masqué ne lui twerke le visage et se dirigea vers elle, laissant échapper un cri de joie alors qu’elle se couvrait les yeux.

Après s’être inclinée devant la foule, Chloé est retournée à sa place aux côtés d’autres stars de la réalité Sharon et de la favorite de Love Island, Anna Vakili.

L’ex star de On The Beach Michael Griffiths a regardé avant ses performances avec les Dreamboys après deux ans de retard en raison de la pandémie de coronavirus.

Le concurrent de Love Island et ancien pompier sera le leader des prochaines performances de leur Tournée à l’échelle du Royaume-Uni à partir de ce week-end.

À l’extérieur du club de strip-tease, la star d’ITV2 Sharon a été vue en train de montrer son incroyable ensemble, composé d’une longue robe blanche et de talons hauts blancs.

Elle portait un sac aux tons neutres et portait des chaussures blanches, ainsi que des créoles en or et une superbe palette de maquillage aux tons marron.

Cela survient quelques jours après que la star de Love Island a été larguée de la villa majorquine en tant que dernière fille debout après un recouplage tendu.

Sharon était la deuxième des célébrités de la soirée à recevoir une danse privée, alors qu’une danseuse en costume l’a séduite, mettant une rose dans sa bouche et dansant pour elle.

L’homme a semblé se pencher pour s’embrasser avec la star, utilisant ses dents pour reprendre la rose alors qu’il était assis sur les genoux de Sharon.

Anna, de Love Island, était également entourée de cinq strip-teaseuses qui lui ont écarté les jambes et lui ont fait des bisous.

La star était rougie au rose lorsque l’un des acteurs a commencé à lui enfoncer le visage, avant de se mettre elle-même dans l’ambiance en se levant et en twerkant pour la foule.

La star de Geordie Shore, Bethan Kershaw, a été vue en train de jeter de la fausse monnaie en l’air vers Anna alors qu’elle secouait ses fesses d’avant en arrière.

5 Sharon et Michael ont cherché à rapprocher leurs visages Crédit : LE SOLEIL

5 Sharon portait un ensemble blanc pour le spectacle du soir Crédit : Splash