Michael Gove surnomme Lisa Nandy “Marcus Rashford du Labour”

Le ministre du Cabinet Michael Gove a surnommé Lisa Nandy “le Marcus Rashford du parti travailliste” dans des commentaires déconcertants aux Communes alors que le couple s’affrontait au sujet du financement des communautés défavorisées.

Le secrétaire de mise à niveau fantôme du Labour a déclaré que le gouvernement devait mettre fin au “concours de style Hunger Games” pour obtenir des fonds – qualifiant le département de mise à niveau de M. Gove de “plus grand perdant” du budget d’automne.

“Seul un tiers des fonds de nivellement ont été alloués et après avoir perdu notre temps avec les zones d’investissement de courte durée, le deuxième tour a des mois de retard”, a déclaré Mme Nandy.

Elle a ajouté: “Alors pouvons-nous donner un sens à cette folie – mettre fin à la compétition de style Hunger Games et permettre à toutes nos communautés, pas seulement à ses favoris, de décider comment leur propre argent est dépensé?”

M. Gove a riposté en décrivant Lisa Nandy comme le “Marcus Rashford du Parti travailliste – la personne qui arrive à la dernière minute peut en fait changer la fortune de l’équipe pour le mieux”.

Dans une référence apparente au fait que Mme Nandy soit une remplaçante potentielle du chef Sir Keir Starmer, il a ajouté: «Je souhaite [her] bonne chance dans toutes les futures séances de tirs au but – s’il s’agit de Hunger Games, alors c’est la direction travailliste qui est plus proche de cela que tout autre concours dans cette Assemblée.

Mme Nandy a répondu: “Je suis plus qu’heureuse d’être comparée à Marcus Rashford, nourrissant nos enfants lorsque leur gouvernement les laisse mourir de faim.”

M. Gove, nommé secrétaire de nivellement le mois dernier par le nouveau Premier ministre Rishi Sunak, a reconnu que le gouvernement “examinait la formule de financement” avait auparavant l’habitude de distribuer des fonds de nivellement.

Le groupe de réflexion IPPR North a estimé que 560 millions de livres sterling seront perdues en raison de la décision du chancelier Jeremy Hunt de ne pas « protéger l’inflation » des fonds.

Contestant M. Gove sur les coupes à terme réel, Mme Nandy a demandé: “Lorsqu’ils sont venus pour son budget, a-t-il simplement été ignoré par le chancelier ou n’a-t-il pas combattu du tout?”

M. Gove a affirmé que le gouvernement s’était engagé à “une augmentation record du financement des collectivités locales lors du précédent examen des dépenses”. Il a déclaré que les ministres avaient également obtenu “des milliards supplémentaires pour les soins sociaux pour adultes et pour les services aux enfants”.

Le ministre s’est également défendu contre les affirmations de Sir Christopher Chope, le député conservateur de Christchurch, selon lesquelles les projets d’augmentation de la taxe d’habitation de 5% laisseraient beaucoup de gens dans la “pauvreté fiscale du conseil”.

M. Gove a déclaré: «Je reconnais les tensions et les pressions auxquelles sont confrontés ses électeurs, mais je dirais également qu’à un moment où la ceinture doit être resserrée partout, c’est une chose terrible à dire, mais je me sens en fait plus désolé pour certaines personnes, pas à Christchurch, mais dans d’autres parties du pays.

“Parce qu’il est déjà vrai que les personnes relativement riches et les personnes relativement âgées du pays l’ont relativement mieux”, a-t-il ajouté.