Michael Gove a fourni des précisions supplémentaires sur ce qui compte et ne compte pas comme un repas substantiel dans les pubs et les bars – déclarant qu’il croit qu’un «couple d’œufs de scotch… avec du cornichon sur le côté» constituerait une entrée.

Le chancelier du duché de Lancaster avait précédemment noté sur la station de radio LBC que deux des agrafes traditionnelles de pique-nique seraient «une entrée en ce qui me concerne» avant de discuter des garnitures potentielles, y compris le cornichon et une salade d’accompagnement.

En ce qui concerne la collation, M. Gove a déclaré: «En ce qui me concerne, c’est probablement une entrée. Le point le plus large et le plus sérieux que nous devons établir, à mon avis, est qu’il existe des règles raisonnables en matière d’hospitalité qui sont là pour assurer notre sécurité à tous. »