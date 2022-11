Michael Gove retire un financement de 1 million de livres sterling au propriétaire après la mort d’un garçon dans un appartement moisi

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Michael Gove a coupé le financement gouvernemental d’une association de logement après la mort d’un garçon de deux ans des suites d’une exposition prolongée à des moisissures dangereuses dans un appartement qu’il possédait.

Rochdale Boroughwide Housing a admis qu’il s’était « gravement trompé » dans son traitement des plaintes concernant la moisissure par les parents d’Awaab Ishak, et son directeur général Gareth Swarbrick a été démis de ses fonctions après avoir refusé de démissionner de son emploi de 170 000 £.

M. Gove a annoncé jeudi que l’organisation serait privée d’un financement attendu de 1 million de livres sterling du programme gouvernemental de logements abordables (AHP) et ne recevrait plus de contrats jusqu’à ce qu’elle puisse prouver qu’elle est un propriétaire responsable.

Le secrétaire au logement a également accordé un total de 14 millions de livres sterling à sept zones – dont Rochdale – avec un grand nombre de maisons pauvres louées par des particuliers pour sévir contre les propriétaires voyous.

Mais Lisa Nandy du Labour l’a appelé à présenter une législation pour renforcer les protections des locataires de propriétaires privés, affirmant qu’il serait “inadmissible” s’il fallait la mort d’un enfant dans un logement privé pour inciter le gouvernement à aligner leurs droits sur les normes sociales. logement des habitants.

“RBH a laissé tomber ses locataires, il ne recevra donc pas un sou supplémentaire de l’argent des contribuables pour de nouveaux logements tant qu’il n’aura pas agi et fait ce qu’il faut pour les locataires”, a déclaré M. Gove.

«Que cela soit un avertissement aux autres fournisseurs de logements qui ignorent les plaintes et manquent à leurs obligations envers les locataires. Nous n’hésiterons pas à agir.

“Tout le monde mérite le droit de vivre dans un logement sûr et décent et ce gouvernement agira toujours pour protéger les locataires.”

Pendant jusqu’à trois ans avant la mort d’Awaab en 2020, ses parents Faisal Abdullah et Aisha Amin se sont plaints à plusieurs reprises de la moisissure dans l’appartement d’une chambre qu’ils louaient à RBH. Un tribunal du coroner a appris qu’à un moment donné, on leur avait dit de peindre par-dessus.

L’ombudsman du logement Richard Blakeway mène une enquête pour savoir si le problème était révélateur de manquements plus larges du propriétaire.

M. Gove a déclaré que son département de mise à niveau continuera de surveiller de près les normes de logement des locations RBH. Et il a dit qu’il était prêt à bloquer tout fournisseur de logements qui enfreint les normes de consommation du nouveau financement AHP jusqu’à ce qu’il apporte des améliorations.

Cette décision intervient après que M. Gove a écrit à tous les conseils et associations de logement à la suite de l’enquête d’Awaab, disant qu’ils devaient élever considérablement la barre des normes et exiger une action urgente lorsque les gens se plaignent de l’humidité et de la moisissure.

La secrétaire de mise à niveau de l’ombre, Mme Nandy, a déclaré: «Il est juste de tenir tête aux propriétaires sociaux défaillants, mais il n’y a aucune excuse pour ne pas montrer le même respect pour des millions de locataires privés qui vivent dans des conditions sordides et dangereuses et sont expulsés s’ils osent se plaindre .

« Après des années de promesses non tenues, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour renforcer les règles afin de protéger ces familles. Il y a un consensus politique à ce sujet, il n’y a donc aucune excuse pour plus de retard.

« Les règles de protection des locataires doivent être appliquées, mais elles doivent également être renforcées. Nous pourrions inscrire aujourd’hui une norme de logement décent et des protections plus solides pour les locataires si le gouvernement avait la volonté de le faire. Il serait inadmissible d’attendre qu’un enfant décède dans une propriété privée louée avant d’agir.